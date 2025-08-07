«Трактор» за лето потерял трёх важнейших игроков. С чем команда входит в новый сезон?

Виталий Кравцов уехал в НХЛ, и по этому поводу можно было прочитать много глубокомысленных выводов. Однако ситуация скорее выглядит так, что Виталий сам загнал себя в цугцванг: переговоры с «Трактором» как будто зашли в тупик, при этом права оставались у клуба, который явно не торопился их менять. В НХЛ, в свою очередь, права были только у «Ванкувера», который уже укомплектовал состав и явно не собирается отходить от тактической модели Рика Токкета.

Впрочем, статус «Трактора» теперь не меняется от того, будет ли Виталий играть в Ванкувере или в Эбботсфорде. Клуб потерял своего второго бомбардира после того, как самый результативный игрок прошлого сезона Максим Шабанов ожидаемо уехал в НХЛ. Клубам, проигравшим финал, и так обычно приходится нелегко (что в НХЛ, что в КХЛ), а теперь работа челябинцев усложняется ещё сильнее. Стал ли состав «Трактора» сильнее или слабее? Давайте пробежимся по позициям и сравним.

Вратари

Крис Дриджер формально приезжает в Россию со статусом получше, чем Зак Фукале. Зак, несмотря на «золотой» МЧМ-2015, так и не смог себя реализовать и какое-то время играл на уровне ECHL. В «Херши» Фукале был бэкапом, весь плей-офф-2023 почти на безальтернативной основе провёл Хантер Шепард. Падение Дриджера же случилось после разрыва «крестов» в финале ЧМ-2022 — травмы, которая зачастую заканчивает карьеру. Именно в состоянии здоровья Дриджера таится главный вопрос.

Крис Дриджер Фото: EPA/TASS

Можно было встретить и аналогии с подписанием Эндрю Хэммонда, однако ситуации здесь разные. Эндрю сделал себе имя одним коротким, но легендарным отрезком в составе «Оттавы» весной 2015-го, на момент переезда в КХЛ ему было уже 34. Репутация Дриджера была повыше, да и он сейчас помоложе. В общем, размен как минимум не кажется проигрышным для команды, кроме того, сохранён и бэкап Сергей Мыльников, прибавивший в прошлом году.

Защита

В прошлом году оборона команды слишком сильно зависела от Стивена Кэмпфера. 36-летний игрок долгое время выступал в режиме «я и лошадь, я и бык», постоянно выходя и в большинстве, и в меньшинстве. Только приезд Логана Дэя частично разгрузил бывшего игрока «Бостона», который в какой-то момент играл по 24 минуты за матч. Однако обмен Карпухин — Глотов снова ударил по глубине защиты команды, и эта проблема пока что не решена.

Челябинск покинул ещё и Артём Блажиевский: одно время его обмен на Виталия Абрамова казался промашкой «Трактора». Потом защитник освоился, стал вторым в команде по показателю полезности, а в плей-офф его шайбы не раз помогали фирменным камбэкам «Трактора», но летом он выбрал «Авангард». Клуб полноценно и потерю Карпухина не компенсировал: Арсений Коромыслов переходил в статусе более молодой версии Ильи, однако 21-летнему защитнику явно не хватало опыта. Пусть Карпухин теперь СКА не нужен, но вернуть его челябинцы из-за регламента уже не могут.

Зато у «Трактора» теперь есть чистый атакующий защитник, которого в команде не было после странного обмена Роба Хэмилтона в Минск. Джордан Гросс переезжает как раз из столицы Беларуси, где он выдал шикарный сезон и доказал свой потенциал одного из лучших распасовщиков лиги: в НХЛ ему, как и многим другим, не хватило роста. Кроме того, Дэй, явно приехавший в прошлом году не в форме, проведёт всю предсезонку в «Тракторе», что должно помочь защитнику с адаптацией.

Джордан Гросс Фото: AP/TASS

Однако проблема защитника-домоседа не решена. До отъезда Кравцова в НХЛ казалось, что клуб может обменять игрока в «Ак Барс», там игроков обороны как раз перебор. Впрочем, эта опция до сих пор не закрыта, да и на рынке НСА есть варианты — например, тоже ставший ненужным в Питере Дмитрий Юдин. Однако «Трактору» лучше бы поторопиться.

Примерные сочетания на сегодняшний день: Коромыслов — Гросс, Телегин — Дронов, Прибыльский — Дэй (Иванов, Другаля, Проничкин).

Атака

Ещё одна большая (во всех смыслах) потеря «Трактора» этим летом — Бадди Робинсон. Если верить Шуми Бабаеву, из-за ситуации с дочкой канадец может вообще завершить карьеру. Конечно, если брать голые цифры (оклад и количество очков), то Робинсон был не самым эффективным форвардом команды, однако его бойцовские качества значили намного больше, чем баллы в протоколе. Чистой заменой по игровому стилю должен стать Егор Коршков, но закроет ли он весь функционал Бадди? Всё-таки последние сезоны Егора, за исключением одной регулярки в Хабаровске, были неудачными, да и в «Амуре» Коршков сильно буксовал на старте.

Вообще, на бумаге «Трактор» закрыл все позиции форвардов, покинувших команду. На позиции центров Алексей Волков предпочитает брать габаритных парней с хорошими навыками игры в обороне, но дополняет их креативными и юркими вингерами. Двух лидеров «Трактор» уже привычно вытащил из системы «Вашингтона»: Майк Веккьоне несколько лет назад считался одним из топовых игроков студенческого хоккея США, а Пьеррик Дюбе и в НХЛ успел сыграть, и за сборную Франции на олимпийской квалификации. Таланта и мастерства там хватает, вопрос лишь в адаптации к КХЛ и конкретно к хоккею Бена Гру. Это не всегда выходит успешно (см. Сикура, Дилан).

Другое интригующее подписание — Михаил Григоренко, которого в СКА в рамках программы жёсткой экономии расторгли, а не обменяли. Артём Батрак, например, считает, что за Михаила можно было получить полцарства, однако Челябинску это делать не пришлось. Михаил может сыграть и в центре, но есть подозрение, что с линейкой Кадейкин — Глотов — Светлаков это делать всё-таки не придётся. Это касается и другого номинального центра Дер-Аргучинцева.

Пьеррик Дюбе Фото: Zuma/TASS

До старта предсезонки «Трактор» может покинуть ещё один форвард. Речь идёт об Остапе Сафине, которого клуб заполучил в прошлом сезоне, но чешский россиянин в состав не вписался. Впрочем, если клуб не найдёт вариант обмена, легко представить, что Остапа с его габаритами будут использовать в более утилитарной роли в четвёртом звене. Не стоит забывать и про молодых игроков «Трактора»: в первую очередь – про Александра Рыкова, который в 18 лет получал больше вистов, чем Максим Шабанов в это же время.

Сочетания на сегодняшний день: Дюбе — Глотов — Коршков; Веккьоне — Светлаков — Григоренко; Рольгизер — Кадейкин — Дер-Аргучинцев; Жарков — Никонов — Рыков (Сафин, Рыкманов).

Резюмируя: в глубине «Трактор» не потерял, но позицию леворукого защитника закрыть надо было уже вчера. Однако талант Шабанова и его скилл часто позволяли переворачивать неудачные матчи в одиночку. Кто из новичков сможет оказывать схожее влияние и получится ли у штаба «Трактора» создать три равноценных звена? Потенциал для этого есть отменный.