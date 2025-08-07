Скидки
Сергей Фёдоров полетел на сборы с ХК ЦСКА, зачем это нужно, 7 августа 2025 года

Фёдоров внезапно оказался на сборах ЦСКА. Для чего это нужно?
Павел Панышев
Сергей Фёдоров полетел на сборы с ХК ЦСКА
Аудио-версия:
Сергей Викторович старается направить свои умения и опыт в нужное для клуба русло.

ЦСКА под руководством вернувшегося в клуб Игоря Никитина готовится к сезону на ежегодных для себя сборах в Минске. Состав армейской команды сильно обновился, менеджментом проведена активная работа, поэтому нынешнее закладывание физической подготовки игроками очень важно, плюс новички должны поближе познакомиться с командой, влиться в неё.

А вот Никитину знакомиться с ЦСКА не нужно: армейская система, в которой он выигрывал свой первый Кубок Гагарина в КХЛ, всегда закаляет. Тренерский штаб москвичей полностью сформирован: Игорь Валерьевич привёз за собой людей, работающих с ним долгое время бок о бок.

В этой связи многих удивило появление на клубном видео Сергея Фёдорова, идущего вместе с Игорем Никитиным и тоже отправлявшегося на сборы. Сергей Викторович в настоящее время является членом наблюдательного совета клуба, но это, как видим, не мешает ему принимать активное участие в жизни самой команды.

Мнение Вячеслава Быкова:
Фёдоров отправился в Минск с полного согласия нынешнего тренерского штаба ЦСКА, поэтому никаких подоплёк и подводных камней в случившемся нет. Сергей Викторович работает с центральными нападающими на точке вбрасывания — важнейшем элементе в хоккее.

ТРЕНИРОВКА ХК ЦСКА НА СБОРАХ В МИНСКЕ

ТРЕНИРОВКА ХК ЦСКА НА СБОРАХ В МИНСКЕ

Фото: пресс-служба ХК ЦСКА

Да, в тренерском штабе Никитина есть помощники, ответственные за нападающих и большинство: Попов и Курьянов. Однако Фёдоров — один из величайших в прошлом центрфорвардов НХЛ. И это не громкие слова, а абсолютная правда. Он знает специфику игры на вбрасываниях до мельчайших деталей и может передать свой огромный опыт игрокам. Это, безусловно, добавит центральным нападающим новых скиллов и умений, что может сыграть важную роль в сезоне.

При этом тренерский штаб ЦСКА, повторимся, полностью сформирован и никаких изменений в нём не планируется. Сам Фёдоров уже говорил в своих интервью, что пока не собирается возвращаться к тренерской работе. Главным тренером ЦСКА легендарный в прошлом игрок уже поработал, два Кубка Гагарина выиграл, поэтому теперь, трудясь в клубной системе, находится в роли эдакого свободного художника. Может себе позволить с учётом такого бэкграунда.

Ну а ЦСКА в грядущем сезоне должен снова вернуться на роль одного из фаворитов всего турнира. Все предпосылки для успешного выступления у армейцев имеются. Посмотрим, как получится на деле.

