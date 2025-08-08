Потуральски — в «Авангарде», Бердин — в «Ак Барсе». Таблица трансферов КХЛ

Два месяца назад в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. Подводим промежуточные итоги селекционной работы клубов в нашей обновлённой таблице трансферов, изучая, что изменилось в КХЛ с момента выхода предыдущего материала. Отметим, что команды в таблице расположены в алфавитном порядке.

Минское «Динамо» подписало контракт с американским форвардом Алексом Лиможем. Cезон-2024/2025 27-летний Лимож провёл в составе «Херши»: 53 встречи в регулярке АХЛ, 44 (17+27) очка. В плей-офф на счету американца восемь матчей и 6 (1+5) очков в активе.

Московское «Динамо» продлило контракт с канадским нападающим Максом Комтуа. При этом столичный клуб продолжает испытывает серьёзные проблемы с потолком зарплат, поэтому с Никитой Гусевым на данный момент был заключён лишь пробный контракт. Аналогичное соглашение было подписано и с Антоном Слепышевым, но в его случае мотивировка решения официально была объяснена иными причинами.

Накануне «Куньлунь Ред Стар» произвёл ребрендинг, отныне он называется «Шанхай Дрэгонс». Регистрация нового имени должна позволить китайскому клубу начать регистрацию контрактов в ЦИБ. По информации «Чемпионата», одними из первых новичков «драконов» должны стать Ник Меркли, Борна Рендулич, Никита Попугаев и Райан Спунер. Пока же сегодняшним утром китайский клуб официально объявил о назначении Игоря Варицкого на пост генерального менеджера.

Состав «Лады» пополнили бывший нападающий «Витязя» Иван Савчик и экс-защитник подмосковного клуба Егор Рыков. Также тольяттинский клуб подписал контракт с выменянным из СКА защитником Артёмом Земчёнком.

«Локомотив» сформировал тренерский штаб основной команды на предстоящий сезон КХЛ. Команду возглавит канадский специалист Боб Хартли, а его помощниками станут российские тренеры: Дмитрий Рябыкин, Сергей Звягин, Андрей Малков, Георгий Кошель, Дмитрий Красоткин и Вячеслав Гусов.

«Северсталь» совершила обмен с «Трактором», по итогам которого в Череповец формально отправились нападающие Матвей Гуськов и Денис Почивалов. При этом оба игрока уже успели покинуть клуб: Гуськов в новом сезоне будет играть за «Сочи», а Почивалов – пробиваться в основу «Авангарда». В стан «ястребов» был обменян и Михаил Котляревский.

СКА представил новый логотип, но новыми трансферами в последние две недели не отмечался. «Сочи» объявил о переходе Гуськова, подписал пробный контракт с Рафаэлем Бикмуллиным и представил тренерский штаб Владимира Крикунова. Старшим тренером стал Дмитрий Михайлов, ассистенты главного тренера – Андрей Миронов, Евгений Шалдыбин, Антон Буханко, Максим Рыбин (тренер по развитию), Андрей Царёв (тренер вратарей), Андрей Полещук (тренер по физподготовке) и Егор Варнавский (видеотренер).

«Спартак» объявил о заключении контракта с Нэйтаном Тоддом и расторг соглашение со словацким защитником Михалом Чайковски. «Торпедо» сменило клубный логотип и наняло Алексея Потапова на должность менеджера по работе с молодёжным составом, а ЦСКА расторг контракт с нападающим Коулом Касселсом.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты «Динамо» Минск т. Михалёв, т. Дашкевич, в. Фукале («Трактор»), з. Диц («Автомобилист»), н. Звягин («Куньлунь», конец аренды), з. Смит («Чикаго», АХЛ), н. Лимож («Хёрши», АХЛ) т. Силиньш («Лада»), з. Гросс («Трактор»), з. Жихарев, н. Горбунов («Автомобилист»), н. Волков («Авангард»), н. А. Ковгореня («Адмирал»), н. Тирни («Амбри-Пиотта», Швейцария) в. Демченко, н. Стась, н. Усов, н. Сотишвили, з. Лайл, н. Кузнецов «Динамо» Москва гм. Якубов («Лада»), т. Гизатуллин («Адмирал»), з. Шараканов («Лада», конец аренды), з. Баклашёв («Сочи», конец аренды), з. Паталаха («Нефтехимик», конец аренды), н. Давыдов («Северсталь», конец аренды), з. Классон (ЦСКА), н. Броссо («Амур»), в. Бережной*, з. Кол (оба — СКА), н. Мамин (ЦСКА), в. Куликов («Спартак»), н. Кисаков («Рочестер», АХЛ, пробный), н. Казаковцев, н. Прохоров, н. Артемьев (все — «Динамо» СПб, пробные) т. Козлов, н. Кудрявцев (оба — «Сочи»), в. Ярославлев («Омские Крылья», ВХЛ), з. Сизов, з. Никитин (оба — «Торпедо»), н. Бурмистров («Шанхай Дрэгонс»), н. Рашевский («Авангард»), з. Менелл (СКА), з. Кудашов («Нефтехимик», аренда после продления контракта), в. Бережной («Чикаго», НХЛ, расторг контракт после обмена) н. Буруянов («Спартак») в. Моторыгин, з. Готовец, з. Пыленков, з. Кудашов, н. Сикура, н. Джиошвили, з. Вербицкий, н. Ханин, н. Чернов, н. Максимов, н. Михайлов, з. Ожиганов, н. Комтуа, н. Слепышев (пробный), н. Гусев (пробный) «Куньлунь Ред Стар»/«Шанхай Дрэгонс» г. т. Галлан, гм. Варицкий («Витязь»), н. Спунер («Авангард»), н. Кузнецов, н. Меркли (оба — «Автомобилист»), н. Попугаев («Лада»), н. Рендулич («Металлург» Мг), н. Бурмистров («Динамо» М) г. т. Кравец, т. Савченков («Сочи»), з. Кожевников, н. Лихачёв (оба — «Локомотив», конец аренды), н. Звягин («Динамо» Мн, конец аренды) н. Шаров («Адмирал»), н. Локхарт («Спартак»), з. Маккошен («Барыс») «Лада» г. т. Миронов («Трактор»), т. Щитов, в. Бочаров («Торпедо»), з. Сафонов («Южный Урал», ВХЛ) в. Попов, н. Аноп (оба — АКМ, ВХЛ) н. Башкиров, н. Рейнгардт (оба — «Авангард»), н. Основин («Адмирал»), н. Обидин («Автомобилист»), н. А. Хохлачёв («Сочи»), н. Т. Хохлачёв (AIC, NCAA), з. Попов (ХК «Норильск», ВХЛ), н. Савчук («КооКоо», Финляндия), н. Лоуренс («Пеликанс», Финляндия), з. Коттон («Нитра», Словакия), н. Дюфур («Колорадо», АХЛ), н. Чивилёв (СКА), н. Дяденькин («Норильск», ВХЛ), з. Земчёнок, н. Поляков (оба — СКА), з. Рыков, н. Савчик (оба — «Витязь») в. К. Волков, з. Демидов, з. Севостьянов («Адмирал», пробный), з. Семёнов, з. Ибрагимов, з. Кривоножкин (оба — «Авангард»), з. Шараканов («Динамо» М, из аренды) н. А. Волков («Локомотив», из аренды), н. Черников («Автомобилист»), н. Владимиров, н. Иванюженков, н. Камара, н. Колтыгин, н. Неколенко («Сибирь»), н. Фисенко («Ак Барс»), н. Иванов, з. Баранцев, н. Бикмуллин («Сочи», пробный), н. Моисеев (ЦСКА), н. Попугаев («Шанхай Дрэгонс») з. Калабушкин, н. Кугрышев, н. А. Манукян, н. Н. Михайлов, н. Юртайкин, в. Третьяк, з. Семёнов «Локомотив» г. т. Хартли, т. Рябыкин, т. Звягин, т. Малков («Витязь»), з. Кожевников, н. Лихачёв (оба — «Куньлунь», конец аренды), н. Волков («Лада», конец аренды), з. Холлоуэлл («Уилкс-Барре», АХЛ), з. Мисюль («Провиденс», АХЛ) г. т. Никитин, т. Юшкевич, т. Курьянов, т. Давыдов (все — ЦСКА), з. Симашев, н. Бут (оба – «Юта», НХЛ), н. Паник з. Рафиков, н. Берёзкин, н. Никулин, з. Береглазов, з. Ульев, з. Черепанов, н. Радулов, н. Алексеев, н. Фрейз, н. Сурин, з. Гернат «Северсталь» з. Грегуар («Клотен», Швейцария), з. Ващенко («Витязь»), з. Камалов («Металлург» Мг), з. Бокун («Торпедо»), н. Жабреев («Динамо» СПб, ВХЛ), н. Веряев («Югра», ВХЛ), н. Танков («Авангард», аренда), н. Цицюра («Витязь»), в. Скотников («Адмирал»), н. Гуськов, н. Почивалов (оба — «Трактор» для дальнейшего обмена) в. Волков, з. Барберио («Больцано», Италия), з. Чуркин («Сибирь»), н. Кручинин («Торпедо»), н. Давыдов («Динамо» М, конец аренды), в. Шугаев («Адмирал»), з. Дыбленко («Амур»), н. Гуськов («Сочи»), н. Котляревский, н. Почивалов (оба — «Авангард») СКА г. т. Ларионов, т. Филатов, т. Арзамазов (все — «Торпедо»), в. Иванов («Сочи», конец аренды), н. Локтионов («Спартак»), з. Менелл («Динамо» М), з. Мёрфи («Сибирь»), з. Филлипс, н. Ларионов-младший (оба — «Торпедо»), н. Буцаев (пробный) г. т. Ротенберг («Динамо» М, в совет директоров), н. Бардаков («Колорадо», НХЛ), н. Грицюк («Нью-Джерси», НХЛ), з. Никишин («Каролина», НХЛ), н. Демидов («Монреаль», НХЛ), н. Чивилёв («Лада»), в. Бережной, з. Кол (оба — «Динамо» М), н. Толчинский («Металлург» Мг), н. Григоренко («Трактор»), з. Юдин, н. Андронов (оба — «Салават Юлаев»), н. Дедунов («Сочи»), н. Акользин, з. Карпухин з. Карпухин, в. Плешков, з. Смирнов, н. Кузьмин, з. Зайцев, н. Плотников «Сочи» г. д. Григоренко, г. т. Козлов* («Динамо» М), т. Савченков* («Куньлунь»), г. т. Крикунов, т. Михайлов, т. Миронов, т. Рыбин, т. Буханко, в Хомченко (ЦСКА), в. Шикин («Витязь»), з. Малышев (ЦСКА), з. Николаев («Трактор»), з. Орлов («Торпедо»), н. Кудрявцев («Динамо» М), н. Джозефс («Металлург» Мг), н. Боден (ТПС, Финляндия), н. Бабенко («Салават Юлаев»), н. Моисеев («Металлург» Мг), з. Хёфенмайер («Лаваль», АХЛ), н. Дедунов (СКА), н. Гуськов («Северсталь»), н. Бикмуллин («Лада», пробный) г. д. Воропаев, г. т. Козлов (уволен после назначения), т. Савченков (уволен после назначения, «Барыс»), т. Добрышкин («Динамо» СПб, ВХЛ), в. Иванов (СКА, конец аренды), з. Баклашёв («Динамо» М, конец аренды), н. Никонов («Трактор»), н. И. Федотов («Салават Юлаев»), в. Волохин («Спартак») т. Шалдыбин, т. Царёв «Спартак» в. Волохин («Сочи»), н. Сысоев, н. Васильев, н. Холодилин (все — «Авангард»), н. Коростелёв («Трактор»), н. Локхарт («Куньлунь Ред Стар»), н. Буруянов («Динамо» М), н. Воробьёв, н. Яровой (оба — «Витязь»), з. Кин («Сан-Хосе», АХЛ), н. Тодд («Салават Юлаев») з. Егоров («Авангард»), н. Ружичка, н. Локтионов (СКА), н. П. Корбит («Салават Юлаев»), в. Куликов («Динамо» М), з. Чайковски г. т. Жамнов, в. Загидулин, з. Ефремов, з. Орлов, з. Вишневский, н. Рубцов, н. Пашин, н. Порядин, н. Лукьянцев, н. Плесовских, н. Холодилин, н. Чезганов, з. Миронов, в. Николаев «Торпедо» г. т. Исаков («Торпедо-Горький, ВХЛ), т. Гоголев («Чайка», МХЛ), в. Костин («Сибирь»), з. Сизов, з. Никитин (оба — «Динамо» М), з. Щемеров, н. Шевченко (оба — «Амур»), з. Нарделла («Рапперсвилль-Йона», Швейцария), н. Кручинин («Северсталь»), н. Косолапов («Тамбов», ВХЛ), з. Бойков («Авангард»), з. И. Сушко (ХК «Брест», Беларусь), н. Соколов, н. Рожков (оба — ЦСКА), з. Науменков («Салават Юлаев») г. т. Ларионов, т. Филатов, т. Арзамазов (все — СКА), т. Васильев, в. Бочаров («Лада»), з. Войнов («Авангард»), з. Филлипс (СКА), з. Бокун («Северсталь»). з. Орлов («Сочи»), з. Кирсанов («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Кагарлицкий, н. Свечников («Амур»), н. Ларионов (СКА), з. Томпсон, н. Линч (оба — «Вольфсбург», Германия) т. Уланов, т. Хабибулин, в. Дагестанский, в. Зинаддин, в. Сабитов, н. Опалёв, н. Виноградов, н. Артамонов, н. Чефанов, з. Конюшков ЦСКА г. т. Никитин, т. Юшкевич, т. Курьянов, т. Давыдов (все — «Локомотив»), в. Мартин («Каролина», НХЛ), з. Рой, н. Бучельников (оба — «Витязь»), з. Ерёменко, н. Зернов (оба — «Металлург» Мг), н. Гарднер («Лихай Вэлли», АХЛ), н. Коваленко («Сан-Хосе», НХЛ), н. Моисеев («Лада»), н. Спронг («Нью-Джерси», НХЛ) г. т. Воробьёв, т. Бабенко, т. Мохорич («Металлург» Мг), в. Просветов («Калгари», НХЛ), в. Хомченко, з. Малышев (оба — «Сочи»), з. Ярош («Коламбус», НХЛ), з. Классон («Динамо» М), з. Калиниченко («Сибирь»), н. Шартье, н. Галиев, н. Касселс, н. Мамин («Динамо» М), н. Исхаков («Металлург» Мг), н. Соколов, н. Рожков (оба — «Торпедо»), н. Касселс т. Попов, з. Провольнев, в. Андреянов, н. Яппаров, н. Мингачёв

В Восточной конференции продолжает шуметь «Авангард», официально объявивший о переходе нападающего Потуральски. Кроме того, нижние звенья усилены форвардами Котляревским и Почиваловым. Нападающий Ткачёв уже вовсю работает с «Металлургом», а защитник Воронков трудоустроился в «Амуре».

В «Автомобилисте» объявили о заключении нового контракта с американцем Эбертом и расстались с Кузнецовым и Меркли — обоих ждут в «Шанхае Дрэгонс». В «Адмирале» сменился спортивный директор (Аверкин вместо Житкова), плюс «моряки» через обмен получили от «Металлурга» нападающего Гераськина. А вот с вратарём Коноваловым пришлось расторгнуть контракт.

В «Ак Барсе» подписали контракт с вратарём Бердиным и улаживают все детали договорённости с «Локомотивом» по поводу продажи прав на нападающего Денисенко. «Амур», повторимся, подписал контракт с защитником Воронковым, а также взял в аренду у казанцев Евсеева и пригласил на пробный контракт Абросимова.

В «Барысе» наконец-то определились с главным тренером: команду из Казахстана возглавил Михаил Кравец. «Нефтехимик» усилил линию обороны бывшим юлаевцем Хафизуллиным, в то время как в самом «Салавате Юлаеве» по-прежнему пытаются разобраться с долгами и финансированием. Да, продлён контракт с Хохряковым, а вот Тодд перешёл в «Спартак». Интересно, останутся ли Хмелевски и Ливо?

В Магнитогорске собрали хорошую, но негабаритную команду. Посмотрим, что покажет и построит Андрей Разин. В «Сибири» дали вольные Морозову и Карпову, а в «Тракторе» продолжают подписывать иностранцев из «Херши Бэрс». Увы, но Кравцова удержать уральскому клубу не удалось. Виталий снова поехал пробовать свои силы за океан в «Ванкувер».

