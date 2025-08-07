«Куньлуня» больше не существует! КХЛ должна вернуться в Китай вместе с «Шанхай Дрэгонс»

«Куньлунь» в Санкт-Петербург не переедет. Жерара Галлана в «Куньлуне» не будет. Александра Крылова в «Куньлуне» не будет. Да и вообще никого в «Куньлуне» не будет, потому что самого «Куньлуня» теперь тоже больше не будет.

Нет, клуб не расформирован и не исчез. Просто отныне в КХЛ вместо него будут «Шанхайские Драконы» – или же «Шанхай Дрэгонс» в оригинале. Как и новые соседи из СКА, новоиспечённые обитатели Северной столицы решили произвести ребрендинг – с той лишь разницей, что его масштаб получился куда большим, нежели просто смена логотипа.

Ещё 6 августа на странице клуба в соцсетях успели поделиться загадочным сообщением, после которого многие поклонники подумали, что «Куньлунь» пропадёт с хоккейной карты мира вслед за «Витязем». Однако особо внимательные поняли, что слова «все истории когда-нибудь заканчиваются и начинаются заново» являются не чем иным, как анонсом новой главы в жизни теперь уже «Шанхая».

Дракон в качестве символа никуда не делся, но немного поменял цветовую палитру – на обновлённой эмблеме он изображён в бирюзовом цвете, а вместе с ним «Дрэгонс» наполнят красный и «императорский» жёлтый. И для каждого цвета у клуба есть объяснение: «Красный — энергия, страсть и, разумеется, Китай. Вы же наш флаг видели?

Императорский жёлтый — цвет власти и благородства.

Бирюзовый — символ весны, Востока и новой надежды. Это всё о нас», – гласит официальное заявление «Шанхая».

Также «драконы» указывают на особую связь Шанхая и Санкт-Петербурга, который станет временным домом китайской команды – дело в том, что эти города с 1988 года являются побратимами, благодаря чему клуб гордо называет себя культурным мостом между Китаем и Россией.

Исходя из нового названия, а также из официального заявления, Санкт-Петербург – временная, и, возможно, последняя остановка на пути к возвращению китайского клуба на родину. В «Дрэгонс» прямо говорят о намерениях выступать в Поднебесной, а именно в Шанхае, где когда-то давно уже выступали «Ред Стар».

В этом же городе в своё время был установлен антирекорд посещаемости (который позже был побит), но сейчас в клубе намерены избежать повторения подобных ситуаций – из «драконов» собираются сделать настоящий бренд, который будет привлекателен для родных болельщиков. Амбиции у «Шанхая», как понятно уже исходя из его действий в это межсезонье, довольно-таки большие.

Теперь эти амбиции необходимо доказывать делом – менее чем за месяц до старта регулярного чемпионата КХЛ у «Дрэгонс» официально до сих пор нет ни главного тренера, ни полноценного состава. И с учётом того, что предсезонные матчи «Шанхаю» проводить уже скоро, ближайшие пару недель будут очень событийными.

А уже 6 сентября мы впервые увидим «Шанхай Дрэгонс» в официальных встречах – новую главу в собственной истории они откроют в домашнем матче с побратимами из СКА.