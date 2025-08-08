«Куньлунь» сменил название, с «Салавата» по суду трясут долги. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 7 августа 2025 года.

«Куньлунь Ред Стар» сменил название на «Шанхай Дрэгонс»

«Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс». Об этом сообщила пресс-служба китайского клуба, опубликовав видео.

Напомним, ранее стало известно, что команда в сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги будет играть на «СКА Арене». Отметим, что после переезда в Россию клуб располагался на «Арене «Мытищи».

«В сезоне-2025/2026 в Западной конференции чемпионата КХЛ будет выступать клуб «Шанхай Дрэгонс» — преемник пекинского «Куньлунь Ред Стар». Клуб меняет не только дислокацию и название, но и логотип, основные цвета, а также философию бренда.

Дракон — традиционный символ силы и удачи в Китае, одно из четырёх легендарных небесных существ китайской космологии (дракон, феникс, черепаха, белый тигр), олицетворяющее восточное направление.

Дракон как архетипический символ Китая в российском восприятии несёт в себе не угрозу, а уважение и восхищение. Использование этого образа подчёркивает беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений, в том числе в сфере культуры и спорта. Символично, что два города, которые будут связаны с клубом — Шанхай и Санкт-Петербург, — являются официальными городами-побратимами с 1988 года. «Шанхай Дрэгонс» — современный «культурный мост» между двумя цивилизациями, двумя народами, а его символика легко прочитывается на всех уровнях.

Образ дракона как легендарного существа в полной мере соответствует амбициям клуба — как на спортивной арене, так и за её пределами. Дракон — символ максимального полёта и высших целей. Команда, формируемая из лучших хоккеистов, будет представлять собой уникальный по качеству проект — как с точки зрения спорта, так и с точки зрения географии. Новый клуб будет играть на лучшей арене одного из самых красивых городов в мире — Санкт-Петербурга, а спустя определённое время продолжит своё выступление уже в Шанхае. «Шанхай Дрэгонс» — это не только спортивное заявление, но и культурное позиционирование. Дракон — не просто маскот, а символ максимализма и высших стандартов всего, что связано с клубом, от спортивных результатов до маркетинга», — сказано в сообщении команды.

Суд обязал «Салават» выплатить долг в размере 163 млн «дочке» благотворительного фонда

Суд обязал «Салават Юлаев» выплатить 163 млн рублей долга компании «Иремель-Инвест», сообщает «БИЗНЕС Online». Арбитражный суд Республики Башкортостан выдал исполнительный лист «Иремель-Инвест» для обращения к приставам и принудительного выполнения мирового соглашения, подписанного между компанией и клубом в июле.

Заседание, прошедшее сегодня, 7 августа, посетила только представитель «Иремель-Инвест». Согласно мировому соглашению, клуб обязан выплатить задолженность в размере 150 млн рублей и накопившиеся проценты в 13,6 млн рублей, а также проценты по ставке (26% годовых) с момента обращения. Клуб может обжаловать решение суда в течение месяца. Отмечается, что «Салават Юлаев» признаёт за собой задолженность.

Напомним, компания обратилась в суд для взыскания суммы 22 мая 2025 года. В июле стороны пришли к мировому соглашению, оно было подписано 23 июля, по нему клуб обязался оплатить всю сумму до 29 июля, однако этого не произошло. «Иремель-Инвест» — дочерняя компания благотворительного фонда «Урал». БФ также через суд пытается взыскать с клуба задолженность в размере 106,4 млн рублей. В конце июля стороны также пришли к мировому соглашению, однако условия клубом не были выполнены. 9 июля «Урал» подал иск о принудительном исполнении мирового соглашения, заседание назначено на 8 августа.

Александр Радулов провёл день с Кубком Гагарина вместе с семьёй

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов провёл день с Кубком Гагарина вместе с семьёй. Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба, опубликовав фотографии хоккеиста.

В реконструируемом СКК имени Блинова в Омске произошёл пожар

В СКК имени Блинова произошёл пожар. Кадры с выходящими из здания клубами чёрного дыма опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Омск». С 2020 года из-за аварийного состояния крупные спортивные соревнования здесь не проводились. Сейчас СКК находится на реконструкции. Его собираются открыть в сентябре, там будут проводить матчи волейбольной команды «Омичка» и клуба ВХЛ «Омские Крылья».

«Ак Барс» подписал контракт с вратарём Михаилом Бердиным

«Ак Барс» подписал контракт с вратарём Михаилом Бердиным. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, контракт с 27-летним голкипером рассчитан на один год.

В прошлом сезоне голкипер выступал за «Авангард» – в 11 встречах он одержал семь побед при 92,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,87. Всего в КХЛ Бердин сыграл 94 матча, одержал 33 победы при 91,3% отражённых бросков. В АХЛ вратарь провёл 132 встречи, одержал 66 побед при восьми играх «на ноль».