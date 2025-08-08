Как долго они будут находиться без работы? Главные неограниченно свободные агенты КХЛ

Кто-то оказался на рынке совсем недавно, а кто-то не может определиться с будущим всё лето.

До начала регулярного чемпионата КХЛ остаётся меньше месяца, а на рынке всё ещё есть несколько довольно-таки статусных неограниченно свободных агентов. Рассказываем о тех, кто до сих пор находится без работы, но у кого есть хорошие шансы найти её в ближайшее время.

Сергей Андронов и Дмитрий Юдин

Этому дуэту не повезло оказаться в одной из самых одновременно комичных и трагичных ситуаций межсезонья – сначала СКА в рамках большой чистки обменял нападающего и защитника в «Салават Юлаев», а уже спустя неделю уфимский клуб расторг контракты с игроками.

Андронова сейчас вряд ли можно назвать серьёзным усилением – ему уже 36, а в прошлом сезоне он провёл на льду меньше времени, чем в лазарете или ротации. Но опыта и чемпионских регалий у Сергея не отнять – для раздевалки борющегося за попадание в плей-офф клуба это может быть хорошим пополнением.

Дмитрий же в свои 30 ещё может принести пользу и на льду. Возвращение в Санкт-Петербург после неплохого начала не задалось, однако тогда не только Юдин, но и вся оборона армейцев выглядела плохо. Для глубины защиты он точно может пригодиться.

Ансель Галимов

34-летний нападающий очень неплохо смотрелся в «Спартаке», не только закрывая позицию игрока нижних звеньев, но и помогая команде непосредственно в атаке. В механизме Алексея Жамнова это был довольно-таки важный винтик, однако красно-белые решили омолодить состав и двигаться дальше без него.

Ансель Галимов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Спрос на форварда должен быть – в Москве Галимов периодически действовал не просто хорошо, а по-настоящему здорово, отлично показывая себя на обоих концах площадки. Кажется, что новый контракт в КХЛ для него является лишь вопросом времени.

Антон Бурдасов

История взаимоотношений Антона и «Барыса», казалось бы, закончилась, однако после того, как казахстанский клуб получил финансирование и уже успел назначить на пост главного тренера Михаила Кравца, на горизонте замаячила серьёзная перспектива возвращения опытного нападающего в Астану.

Агент Бурдасова Шуми Бабаев уже успел заявить, что его клиент ждёт предложения от команды из столицы Казахстана, но в случае отсутствия такового без работы в КХЛ не останется. Даже в настолько плохом сезоне, который выдался у «Барыса», свои 12 шайб 34-летний форвард настрелял. Возможно, с более мастеровитыми партнёрами это число может оказаться ещё больше.

Мартин Гернат

Эпопея с будущим словацкого защитника затянулась до неприличия, при этом успев сделать несколько крутых сюжетных поворотов – то Гернат мог оказаться в «Авангарде» или ЦСКА, то собирался вернуться в Ярославль, то вообще должен был продолжить карьеру за пределами России.

Последние фотографии Мартина в соцсетях на тренировочном льду были в форме «Локомотива» – значит ли это, что один из ключевых элементов чемпионского состава железнодорожников будет и дальше радовать «Арену-2000»? И если да, то как уместить в обойму всех игроков обороны, которых с Гернатом будет аж девять?

Евгений Кузнецов

Да, агент Евгения Шуми Бабаев неоднократно заявлял о намерениях форварда продолжить карьеру в НХЛ, однако на дворе уже 8 августа, а воз, как говорится, и ныне там. Поэтому запишем Кузнецова в список неограниченно свободных агентов КХЛ. Пока карандашом.

Евгений Кузнецов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

К тому же сам Бабаев говорил, что в случае неудачи с НХЛ в нашей лиге «обязательно» найдётся клуб, который примет нападающего в свои ряды. Сомневаться в этом не приходится – мастерство Евгения, позволяющее держать высокий уровень в КХЛ, всё ещё при нём. И с каждым днём простоя на североамериканском рынке шансы снова увидеть «птичку» в России становятся всё выше.

