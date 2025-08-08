Не только Китай. Ещё 3 страны, которые можно представить в КХЛ

Странная история ХК «Патрики» подходит к своему логическому завершению. Понятно, что игра «Шанхайских Драконов» в Петербурге будет смотреться не менее необычно, чем в Мытищах, однако это наконец-то шаг к какой-то определённости. «Куньлунь» жил в Подмосковье без определённого статуса, потеряв статус базового клуба сборной, которая отказалась от натурализованных легионеров. Теперь Александр Крылов явно нацелен вернуть хоккей в самый большой город Китая (население Шанхая на 4 млн больше, чем в Пекине).

Параллельно мало кто заметил решение совета директоров КХЛ: новые клубы лиги из городов с населением более 500 тысяч человек должны иметь арены на 9000 и более зрителей. Это означает, что вход в лигу закрыт «Металлургу» и «Соколу» (правда, эти клубы и сами как-то не проявляли рвения перейти выше), для «Югры» порог тоже повышен. Единственный реалистичный кандидат из России на ближайшие годы — Пермь, где идёт строительство новой арены на 10,5 тысячи зрителей, которую планировали ввести в строй вообще к 300-летию города в 2023-м.

При этом стратегия развития лиги давно прописывала, что оптимальное количество клубов в чемпионате — 24. КХЛ не отказывается и от международного статуса, который недавно потеряла Лига ВТБ после ухода «Астаны», пусть о возвращении «Йокерита» или рижского «Динамо» заикаться уже не будет. Однако фантазировать не вредно — и давайте представим, какие иностранные клубы могли бы влиться в лигу.

ОАЭ

Вы спросите: какой в Эмиратах хоккей? Ответим: ну а какой баскетбол? Однако появившаяся лишь год назад команда из Дубая будет принимать участие в новом сезоне Евролиги, хотя игра с оранжевым мячом не пользуется там большой популярностью. На «Финал четырёх» часть билетов пришлось распространять бесплатно, но и с учётом этого на дубайской арене были большие прорехи. Местная сборная не смогла пробиться даже на Кубок Азии, в квалификации уступив крохотному Бахрейну.

Матч КХЛ в Дубае Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

При этом игра КХЛ в Дубае уже была — вы ещё помните, как всё тот же амбициозный Александр Крылов в декабре 2021-го возил туда омский клуб? Тот матч собрал пять тысяч зрителей, но это было в ковидную годину лимитированной посещаемости. Сотрудничество России и Эмиратов расширяется, Дубай превратился в один из самых популярных маршрутов для наших туристов с доходом выше среднего, а в сборной ОАЭ, которая за три сезона перепрыгнула три дивизиона ЧМ, играет почти десяток наших хоккеистов.

Правда, в декабре 2021-го президент местной хоккейной лиги Владимир Бурдун говорил: «Для меня аудитория КХЛ в Дубае до сих пор непонятна. Я скептически отношусь к тому, что Эмираты сегодня готовы иметь команду КХЛ. Хотя я до сих пор считаю, что лига может сюда зайти и развиваться». Однако ситуация за несколько лет могла и поменяться.

Венгрия

Несмотря на членство в ЕС и НАТО, официальный Будапешт играет роль фрондёра в этих организациях, премьер Виктор Орбан даже посещал Россию с визитом относительно недавно. В сонме «недружественных» стран Венгрия является самой положительно или хотя бы нейтрально настроенной. Конечно, это политика — но и хоккейные традиции в Венгрии ещё довоенные, уходят корнями чуть ли не во времена двуединой австрийской монархии.

На ЧМ-2016 венгерские болельщики были чуть ли не самыми яркими и громкими фанатами, которые приезжали в Питер, многим тогда запомнившись. В 2018-м в Будапеште проходил чемпионат мира в дивизионе 1А, местная сборная стабильно собирала более семи тысяч зрителей, даже на матчи нейтральных команд приходило примерно полторы тысячи болельщиков. Главная местная арена в Будапеште вмещает более девяти тысяч фанатов.

Венгерские хоккейные болельщики Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

Самый известный спортивный бренд страны «Ференцварош» в этом году как раз начинает новую жизнь в австрийско-итальянско-словенской лиге ICEHL (ранее известной как EBEL), до этого клуб выступал только на локальном уровне венгерского чемпионата. Уже выступающий там «Фехервар» в среднем собирает 3600 зрителей за встречу: больше, чем некоторые российские клубы КХЛ.

Сербия

В ноябре прошлого года КХЛ и «Црвена Звезда» даже подписали меморандум о сотрудничестве. «У «Црвены Звезды» отличная фан-база, возможно, в обозримом будущем мы увидим команду среди участников нашего чемпионата», — заявил Алексей Морозов, а директор клуба добавил, что «в один момент будет здорово, чтобы сербский клуб был представлен на карте КХЛ и хоккей стал ещё одной важной частью нашей дружбы».

После начала европейской изоляции российского спорта сербы к ней не присоединились: в Россию спокойно ездят и футбольные клубы, и баскетбольные, и товарищеский матч с национальной командой мы уже видели. Кроме того, с недавних пор в Белграде образовалась ещё и русская диаспора: конечно, не вся она фанатеет от хоккея, но экспаты обычно потребляют те развлечения, к которым привыкли на родине. На бумаге это, без всяких шуток, перспективный рынок — культурно близким хорватским фанатам хоккей в своё время зашёл на ура.

Проблемы существуют, конечно же, с ареной. В Белграде есть современнейший стадион на 18 тысяч зрителей, только вот в хоккей там не играли, «Звезда» квартирует на куда более скромном катке «Пионер». Загруженность у «Белград Арены» тоже немаленькая: там одновременно обитают баскетбольные «Црвена Звезда» и «Партизан», которые проводят достаточно матчей в Евролиге и Адриатической лиге. Вписать хоккей в плотный график арены с концертами и прочими развлечениями было бы очень сложно.