Герман — всё! Легендарный тренер-манекен «Трактора» ушёл на пенсию

Один из символов «Трактора» сложил свои полномочия. В клубе проводили на пенсию Германа — легендарного тренера-манекена, который так полюбился болельщикам, журналистам и игрокам.

По этому случаю генеральный менеджер клуба Алексей Волков даже выступил с заявлением: «Герман стал настоящим символом побед «Трактора» за последние два сезона. С ним команда добилась больших успехов, завоевав бронзовые и серебряные награды чемпионата КХЛ, а сам тренер заслужил статус живой легенды российских медиа. К сожалению, череда травм и постоянное эмоциональное давление не позволяют ему продолжить карьеру. Желаем нашему герою спокойной хоккейной пенсии и будем рады видеть на домашних матчах чёрно-белых!» — сказал Волков.

Пусть он даже не человек, а всего лишь пластиковый манекен для бокса, но мы будем скучать. И – для истории – вспомним карьеру Германа в КХЛ.

Впервые Герман появился в раздевалке «Трактора» в плей-офф-2024. После победы в первом матче первого раунда с «Салаватом Юлаевым» вратарь челябинцев Зак Фукале как лучший игрок встречи порвал на нём футболку, на которой была написана дата матча – под ней скрывалась ещё одна футболка – с надписью «Играем солидно».

Это не самое жёсткое, что пережил на своём веку Герман. Его пихали, толкали, давали пощёчины, роняли, били в голову с колена – Герман мужественно терпел всё, показывая пример стойкости и жертвенности, так необходимой всем в плей-офф. А надписи на его футболках – это отдельная песня, за которую креативщикам «Трактора» тоже большой респект.

Болельщики тоже не остались в стороне от этой истории и ваяли баннеры с Германом.

«Трактор» дошёл до полуфинала, а Герман летом получил официальную должность – тренер по победам. «Специалистов такой фактуры в сочетании с профессиональными и человеческими качествами на рынке практически не найти, поэтому мы рады, что Герман продолжит быть частью Челябинска и большой хоккейной семьи чёрно-белых», — заявил Волков в пресс-релизе.

Контракт с новым тренером был рассчитан на один сезон, так что, как бы ни было грустно, своё он уже отработал. И сделал это честно и качественно – челябинцы провели свой лучший сезон за последние 12 лет, дойдя до финала Кубка Гагарина. А по количеству побед (как раз по специальности Германа) показали лучший результат за время выступления в КХЛ (57 с учётом плей-офф).

Герман в этом году вместе с командой даже отращивал в плей-офф настоящую бороду – старался как мог. А теперь его ждёт заслуженный отдых – а в «Тракторе» наверняка придумают что-то новое и такое же крутое, как и всегда.