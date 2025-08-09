Скидки
Новости межсезонья КХЛ — 2025: Илья Самсонов может перейти из НХЛ в СКА, Ливо останется в Салавате

Ливо остаётся в «Салавате», а Самсонов перейдёт в СКА? Новости межсезонья КХЛ
Елена Кузнецова
Новости межсезонья КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Канадец должен приехать в Уфу в ближайшие дни, а российский вратарь так и не нашёл новую работу в НХЛ.

Больше недели прошло с официального начала тренировочных сборов в КХЛ, бо́льшая часть игроков уже прибыла в расположение клубов и приступила к занятиям, но команды продолжают доукомплектовывать составы. Накануне в прессе появилось две громкие новости – по «Салавату Юлаеву» и СКА. Расскажем о них подробнее.

Илья Самсонов вернётся в КХЛ и станет игроком СКА?

Илья Самсонов уехал в Северную Америку семь лет назад, и за это время с ним случилось много всего. Поначалу он считался преемником Брэйдена Холтби в «Вашингтоне», но потом начались проблемы с дисциплиной, нестабильная игра. За три года Самсонов не убедил боссов «Вашингтона» в том, что на него стоит делать ставку, и в итоге эта история закрылась – ему просто не предложили новый контракт.

Затем были два года в «Торонто», когда Самсонов сначала стал одним из героев клуба в плей-офф, а потом столкнулся с серьёзными психологическими проблемами, которые пришлось решать с психологом и через проход по драфту отказов (с возвращением обратно в основу).

В прошлом сезоне вратарь вновь сменил команду – на «Вегас», однако уже как первый номер не рассматривался. Хотя в качестве бэкапа он показал себя хорошо, да и за пределами льда больше не впутывался ни в какие передряги, и вообще остепенился, возмужал, но этим летом вновь вышел на рынок и работы в НХЛ так и не нашёл.

То, что российский вратарь рассматривает варианты с возвращением в Россию, стало известно уже достаточно давно. «Не готов пока рассуждать о шансах на приезд Самсонова в КХЛ в процентах, но мы серьёзно изучаем разные варианты. Вопрос ближайшего будущего Самсонова нам ещё предстоит обсудить с разными сторонами, в том числе и с руководством «Металлурга». Пока преждевременно говорить о какой-то конкретной команде. Главное для него — получить постоянную игровую практику в будущем сезоне», — говорил агент Самсонова Исаков в интервью «СЭ» в начале июля.

В родной «Магнитке» Самсонову пока что делать нечего. Илья Набоков, хоть и подписал контракт с «Колорадо», однако ближайший сезон проведёт в «Металлурге» на правах аренды. Второй вратарь у команды тоже есть – Александр Смолин. Не то чтобы Самсонов годился на роль сменщика – это опытный и талантливый вратарь, через многое прошедший, набивший немало шишек, который вправе рассчитывать в КХЛ на статус основного голкипера.

Тот же «СЭ» накануне выдал инсайд – Самсонов может оказаться в СКА. У петербуржцев, правда, переизбыток вратарей — Плешков, Заврагин и Мойсевич великолепно зарекомендовали себя в прошлом сезоне, да ещё и Сергей Иванов вернулся из аренды в «Сочи». Но все они очень молоды, а за Самсонова говорит опыт. Главное, чтобы не получилась старая история, когда в сезоне не прекращается вратарская карусель, которая бьёт по уверенности всех.

Ливо доедет до Уфы?

Контракт Джоша Ливо вкупе с финансовыми трудностями «Салавата Юлаева», из-за которых клуб вынужден ужиматься в расходах, порождали летом много слухов. Команда находится в патовой ситуации – с одной стороны, канадец – самый дорогой игрок КХЛ и его 110 млн в год на данный момент являются непосильной ношей для Уфы, с другой – возможному обмену препятствует запрет, прописанный в соглашении.

Слухи отправляли Ливо то в одну команду, то в другую. Начались сборы, Александр Хмелевски, ещё один дорогостоящий лидер, о возможном обмене которого судачили в прессе, уже тренируется с командой, а Ливо до сих пор не приехал в Уфу. Но накануне агент канадца Сергей Ботев поставил в слухах жирную точку. На днях Джош должен прилететь в Уфу.

Джош Ливо должен сегодня получить визу и лететь в Уфу. Или же прибыть во вторник-среду. Надеюсь, сегодня он получит визу и в ближайшее время присоединится к клубу.

— После помещения форварда «Трактора» Остапа Сафина в список отказов пошли слухи, что Ливо может оказаться в Челябинске.
— Как можно перейти в «Трактор», когда там сейчас уже есть пять легионеров, а у Сафина есть российское гражданство? Кроме того, у нас в контракте прописан полный запрет на обмен, вы подумайте логически. Мы, грубо говоря, не против рассуждать о вариантах. Но тогда, согласно регламенту, нам с 1 августа должны выплатить 55% контракта за этот год и ещё 25% заплатить за следующий.

— Вы общались с руководством «Салавата Юлаева»?
— Я проинформировал руководство «Салавата Юлаева», что в пятницу у Джоша будет виза и в субботу либо на следующей неделе он вылетит в Россию. Опять же, у нас в контракте есть пункт, что Ливо с 1 по 15 августа может в любой момент прибыть в расположение клуба. Просто мы долго делали новый паспорт и ждали получения специальной рабочей визы. Процесс затянулся, а так бы Джош давно был в Уфе. Сам Джош не читает написанное в телеграм-каналах. Эти вбросы про него постоянно делает один и тот же человек. Поразмыслите, для чего он их делает. Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов уже говорил, что рассчитывает на игрока.

Комментарии
