Будущая точка на карте КХЛ? Что нужно знать о «Мерседес-Бенц Арене» в Шанхае

Не так давно мы уже писали, что всё, что происходило в это межсезонье в бывшем «Куньлунь Ред Стар», а ныне – «Шанхай Дрэгонс», имеет глобальную и долгосрочную цель — скорое возвращение клуба в Китай. И буквально вчера, практически сразу же после объявленного ребрендинга, «драконы» официально подтвердили эти намерения.

«Новый клуб будет играть на лучшей арене одного из самых красивых городов в мире — Санкт-Петербурга, а спустя определённое время продолжит своё выступление уже в Шанхае», — сказано в заявлении клуба.

На самом деле, после прихода в клуб такого управленца, как Александр Крылов (хоть об этом и не было ещё объявлено официально), и скорого назначения главного тренера Жерара Галлана сомнений в том, что всё это затевалось ради революционного проекта, не оставалось.

Но в этой статье я предлагаю заглянуть за горизонт: в то самое время, когда «драконы» начнут принимать соперников в Шанхае. И это наилучшим образом скажется на внешней привлекательности КХЛ. Как минимум в ней появится ещё одна невероятная арена, возведённая в футуристическом стиле. Да ещё и в одном из крупнейших мегаполисов мира. Сегодня я предлагаю с ней познакомиться.

«Мерседес-Бенц Арена» в Шанхае Фото: Costfoto/Getty Images

Где будет играть «Шанхай»?

Официальных заявлений на этот счёт по понятным причинам пока ещё не поступало, но мало у кого из владеющих вопросом могут оставаться сомнения в том, что в качестве арены КХЛ будет заявлена открытая в 2010 году 18-тысячная «Мерседес-Бенц Арена».

Стадион расположен на бывшей территории ЭКСПО-2010 в шанхайском районе Пудун и имеет удивительно схожий дизайн с футбольной «Газпром Ареной» в Санкт-Петербурге. Объект управляется совместным предприятием AEG-OPG.

Прежде всего «Мерседес-Бенц Арена» является одной из основных концертных площадок Шанхая, на которой проходят выступления мировых топ-исполнителей самых разнообразных жанров. Также сооружение известно тем, что в разные годы становилось площадкой наиболее престижных турниров по киберспорту.

«Мерседес-Бенц Арена» в Шанхае Фото: Yifan Ding/Getty Images

А что с хоккеем?

«Мерседес-Бенц Арена» уже вошла в историю не только китайского, но и мирового хоккея благодаря тому, что стала первым стадионом, принявшим встречу НХЛ в Китае. Историческое событие состоялось 21 сентября 2017 года. Как вы уже догадались, матч был предсезонным, а встречались в нём «Ванкувер Кэнакс» и «Лос-Анджелес Кингз». Игру посетили более 10 тысяч зрителей.

Находится арена в красивом месте на берегу реки Хуанпу, её космическая тематика поражает воображение ночными световыми эффектами как на самом сооружении, так и на прилегающей территории. Важнейшим фактором является то, что стадион находится всего в 40-50 минутах езды от крупнейшего аэропорта Китая Пудун, что по меркам Поднебесной является абсолютно смешным расстоянием.

На данный момент «Мерседес-Бенц Арена» лучше всех остальных спортивных сооружений Шанхая соответствует амбициям «драконов», и главный её козырь – в том, что она уже протестировала свою хоккейную пригодность матчем сильнейшей лиги планеты.

«Мерседес-Бенц Арена» изнутри во время выставочного матча НХЛ Фото: Yifan Ding/Getty Images

Где ещё теоретически мог бы играть «Шанхай»?

Теперь давайте разберём возможные, хоть и маловероятные альтернативы. На данный момент в 30-миллионном Шанхае, помимо вышеуказанного сооружения, насчитывается ещё три арены с вместимостью более 10 тысяч зрителей. Для амбициознейшего клуба, назначающего тренеров из НХЛ, рассматривать что-то меньшее несерьёзно, и именно по этой причине о пятитысячной арене «Фэйян», на которой «Куньлунь» провёл 11 встреч в своём дебютном сезоне в КХЛ, я предлагаю забыть.

Итак, чисто теоретически в качестве альтернатив «Мерседес-Бенц Арене» могут послужить Шанхайский восточный спортивный центр (вместимость 18 000), арена «Цичжун Форест» (13 779) и Шанхайский крытый стадион (13 000).

Крытый стадион Шанхайского восточного спортивного центра используется для проведения соревнований по мини-футболу, конькобежному спорту, баскетболу, ММА, фигурному катанию, плаванию и киберспорту. Очевидно, что вряд ли будет большой проблемой трансформировать его и под хоккей.

Стадион даже на год моложе «Мерседес-Бенц Арены», с аналогичной вместимостью, и по близости к аэропорту не уступает последней. Однако слабо верится в то, что сооружение станут перегружать дополнительным видом спорта, если учитывать множество спортивных мероприятий, которые уже на нём проводятся. Тем более что в городе уже есть блестяще опробовавшая себя в хоккее суперарена, которая не обременена большим количеством соревнований.

Спортивная арена «Цичжун Форест» на 90% имеет сугубо теннисную направленность. Стадион расположен в городе Мацяо, на юго-западе Шанхая, в районе Минхан. Он имеет стальную выдвижную крышу, которая открывается и закрывается по принципу вертушки или спирали, с восемью скользящими лепестками, напоминающими цветущую магнолию (официальный цветок Шанхая).

Арена известна тем, что на ней с 2009 года проводится шанхайский «Мастерс», однако также в 2006 году она приняла международный турнир по плаванию, а ещё годом позже на ней сыграли клубы НБА «Орландо Мэджик» и «Кливленд Кавальерс» во время их турне по Китаю.

Спортивная арена «Цичжун Форест» Фото: Qian Jun/Getty Images

Как видим, арена вполне себе трансформируется под другие виды спорта, однако очевидный теннисный уклон в последние два десятка лет делает её крайне маловероятным местом для проведения матчей КХЛ. Да и по удалённости от аэропорта это не самое удобное место в Шанхае.

Шанхайский крытый стадион, так же, как и «Цичжун Форест», имеет явный крен в сторону одного вида спорта, только в данном случае — баскетбола. На нём принимают своих соперников «Шанхайские акулы». Также на стадионе проводятся соревнования по настольному теннису.

Главным минусом арены является то, что на данный момент она явно устарела — была открыта в 1976 году. Это точно не подходит под амбициозный проект Александра Крылова и будущий символ китайского хоккея. Думаю, дальнейшие рассуждения по данному объекту явно излишни.

Вот основные доводы к тому, чтобы остановиться на «Мерседес-Бенц Арене» как на будущем домашнем стадионе «Шанхай Дрэгонс». Определённые коррективы в этот вопрос, разумеется, могут внести финансовые аспекты, связанные с арендой. Однако думаю, что Александру Крылову при поддержке китайской стороны, которая к тому моменту уже явно будет значительнее, чем сейчас, удастся легко решить все подобные трудности, и на карте КХЛ появится ещё одно грандиозное спортивное сооружение.

Независимо от того, будет ли это «Мерседес-Бенц Арена» или вдруг каким-то образом стадион Шанхайского восточного спортивного центра (иных вариантов, повторюсь, совсем не просматривается), стадион в любом случае станет вторым по вместимости в КХЛ после «СКА Арены». Здесь мы исходим из того, что СКА в любом случае рано или поздно вернётся на крупнейшую арену мира. И шанхайский объект будет мощным и экзотическим экспансионным шагом для лиги.