«У него дома почти не было мебели». Мошенник без денег владел командой НХЛ четыре месяца

«Айлендерс» появились на карте НХЛ в 1972-м: первые сезоны новорождённой команды были чудовищными, но всего за восемь лет «островитяне» превратились в династию с четырьмя Кубками Стэнли, которую с престола сверг только молодой и голодный «Эдмонтон». Одним из главных творцов этого успеха стал тренер Эл Арбур, который провёл во главе команды 20 лет с перерывом в 2,5 года. В 1994-м великий тренер окончательно завершил карьеру, и для «Айлендерс» настали тёмные времена.

Владелец команды Джон Пикетт в 1992-м доверил руководство клубом группе миноритарных акционеров, которых местная пресса называла «Бандой четырёх»: отсылка к группе ближайших соратников Мао, осуждённых после его смерти. «Банда» полностью сменила менеджмент, который начал хаотично тасовать игроков. В результате укороченный сезон-1994/1995 «Айлендерс» закончили на предпоследнем месте в НХЛ, победив лишь в 15 матчах из 48. За два года до этого (ещё с Арбуром во главе) команда играла в финале конференции.

Эл Арбур — легенда «Айлендерс» Фото: Graig Abel/Getty Images

После провального сезона «Айлс» сменили главного тренера: им стал Майк Милбери, с которым «Бостон» выходил в финал Кубка Стэнли. Правда, Милбери проработал в лиге всего лишь два года, да ещё и руководил командой с такими суперзвёздами, как Рэй Бурк и Кэм Нили, который считался лучшим силовым форвардом лиги того времени. В новой команде Милбери таких людей не было, поэтому «Айлендерс» финишировали третьими с конца в лиге и выиграли лишь 22 матча из 82.

Посещаемость «островитян» на фоне всех пертурбаций закономерно падала: в чемпионате-1995/1996 команда шла на втором месте с конца. Хуже были только «Джетс», которые после того сезона переехали в Финикс. Команда стала убыточной, и Пикетт принял логичное решение её продать. Фанаты, которых на трибунах становилось всё меньше, это решение приветствовали: казалось, что хуже уже некуда. Оказалось, что есть куда.

Джону Спано едва исполнилось 30, он считался преуспевающим бизнесменом из Техаса, который очень хотел стать владельцем команды НХЛ. Спано хотел купить 50% «Далласа», однако владелец команды посчитал его требования нереальными и выбрал другого покупателя. Вскоре Спано переключился на «Флориду», которая тогда ещё не была командой-династией, а только-только стала членом НХЛ — тоже неудачно. После этого Джон решил приобрести «Айлендерс».

«Я вырос в Нью-Йорке и обожал спорт. Мне нравились «Айлендерс», а команда тогда испытывала большие проблемы. Я хотел вернуть те времена славы с Босси и Троттье, команду-династию. За год до этого я находился на игре команды вместе с владельцем «Питтсбурга» и был поражён увиденным. На трибунах было едва ли шесть тысяч зрителей, арена больше походила на помойку. Я не мог в это поверить, в моём детстве этот стадион выглядел невероятно», — уже сильно позже рассказывал Спано прессе.

Джон создавал себе образ крутого мультимиллионера, который наслаждается жизнью. «Я владел всеми крутыми моделями машин, что были созданы человечеством. У меня есть роскошные дома и другая собственность: я уверен, что могу владеть хоккейной командой», — говорил Спано прессе. Громкие обещания в какой-то момент сделали Джона кумиром местных фанатов. Фанаты распевали «Спаси нас, Спано!», а на трибунах даже появлялись самодельные плакатики «Спано в президенты». Бизнесмен де-факто считался владельцем команды, хотя ещё не перевёл прежнему владельцу положенные деньги.

Параллельно Спано пытался показать себя не только сорящим деньгами богачом, но и рубаха-парнем. Один из фанатов команды Майкл Рудман, который снимал собственную ложу, рассказывал, что Джон мог пригласить его в свою ложу и попросить совета. «Он выглядел как человек, который не мог наиграться со своей новой игрушкой. Он гонял свой частный самолёт из Далласа в Нью-Йорк и обратно и рассказывал, сколько денег тратил на это». В феврале 1997-го Совет управляющих лиги одобрил продажу «Айлендерс» за $ 165 млн: половину от этой суммы стоила команда, другую половину — телеконтракт с местным вещателем. И вот после этого Рудман начал замечать перемены в настроении Спано. Вряд ли он мог представить, что таких денег у мошенника на самом деле просто не было.

У Спано на счету было несколько сотен тысяч долларов, которые позволяли поддерживать иллюзию роскошной жизни. Никаких машин, конечно, у него не было, самолёт он гонял частично на деньги «Айлендерс», и даже его дом был куплен в ипотеку. Мошенник чуть не раскрыл себя в тот момент, когда пытался купить «Даллас». Президент клуба Джим Лайтс, который вёл переговоры, позже вспоминал, что «мультимиллионер» даже не смог закрыть счёт после их совместного обеда. Кроме того, Лайтс был у Спано дома и удивился почти полному отсутствию мебели в его роскошном доме. Обман мог вскрыться уже тогда, и непонятно, почему президент «Далласа» не оповестил лигу, когда Спано решил купить другую команду.

Тогда как Спано удалось всех обмануть? «Когда ты вращаешься в нужных кругах, люди перестают задавать вопросы», — простодушно объяснял мошенник. НХЛ вообще поверила Спано на слово. «У нас был созвон на троих — я, мой адвокат, кто-то из лиги. Представитель НХЛ попросил моего адвоката подтвердить сумму моего состояния, и он это сделал, основываясь только на моих словах. Я чуть не наделал в штаны от страха, потому что, если бы они устроили проверку, всё развалилось бы уже тогда. Однако им хватило слов адвоката, больше они ничего не проверяли», — вспоминал потом неудавшийся владелец.

Игроки «Айлендерс» в 1996-м Фото: Al Bello/Getty Images

Уже упомянутый выше Лайтс говорил: «Обычно мошенников сразу видно: жизнь на всю катушку, жена с силиконовой грудью, всё такое. Однако Спано в свои 33 года выглядел скорее на 60, он был самым суровым молодым человеком, которого я встречал, у него не было обычной пышности мошенника». Спано верили даже легенды клуба. Защитник Дени Потвен должен был стать президентом «Айлендерс» при новой власти — позже он говорил, что в новом владельце его смущало только полное отсутствие помощников, Джон как будто делал всё в одиночку.

Спано удавалось поддерживать свою легенду, пока он говорил сотрудникам «Айлендерс» одно, сотрудникам НХЛ – другое, а работникам банка – вообще третье. При этом он был настолько убедителен, что Гэри Бэттмен сказал, что Джон — «тот типаж, который мы хотели бы видеть в роли владельца клуба». Спано удалось даже подделать документы, чтобы получить кредит на $ 80 млн в одном из банков. Однако в апреле Джону надо было выплатить $ 17 млн, которых у него не было. Мошенник начал выкручиваться, оттягивать срок: однажды он выслал чек на $ 1700 и заявил, что… перепутал количество нулей!

Однако в какой-то момент оттягивать выплату дальше уже было нельзя. В июле на заседании Совета управляющих выяснилось, что Спано перевёл Пикетту лишь $ 26 тыс., прикрываясь подложными письмами из банков и другими фальшивками. Джон вышел из сделки с условием, что старый владелец не засудит его за нарушение договора — однако мошенником очень быстро заинтересовалась ФБР. За мошенничество и подлог Спано светили 60 лет в тюрьме, однако он пошёл на сделку со следствием и отделался 5 годами 11 месяцами.

Правда, Спано после этого провёл на свободе буквально шесть лет. Вскоре после выхода из тюрьмы он снова был арестован за кредитное мошенничество и получил ещё четыре года наказания. В 2014-м Спано обвинили в 41 случае подлога и посадили уже на 10 лет, на свободу он вышел полгода назад. В промежутке между этим мошенник даже успел дать несколько интервью.

Для «Айлендерс» избавление от Спано счастья не принесло. Ещё четыре сезона на Лонг-Айленде не видели плей-офф, а странные решения ставшего генменеджером Милбери отбросили команду на несколько лет назад. Ещё много лет «Айлс» считались одной из самых несчастных команд всей НХЛ. Для лиги история стала пощёчиной, после которой НХЛ стала куда внимательнее относиться к потенциальным владельцам.