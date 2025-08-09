Сын Александра оформил покер в гала-матче, а ЦСКА сделал заявление по своему лидеру.

СКА везёт топ-усиление из Америки, Овечкин не верит в допуск России. Хоккейные итоги дня

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 9 августа.

Североамериканские форварды Джозеф Бландизи и Рокко Гримальди продолжат карьеру в СКА

Как стало известно «Чемпионату», канадский нападающий Джозеф Бландизи и американский форвард Рокко Гримальди продолжат карьеру в СКА. В ближайшее время об этом объявят официально.

Бландизи 31 год. С сезона-2021/2022 он играл за «Торонто Марлис» в АХЛ. В минувшем сезоне он провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, в которых отметился 15 заброшенными шайбами и 20 результативными передачами. В плей-офф на его счету две игры. В НХЛ Джозеф выступал за «Нью-Джерси Дэвилз», «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз».

32-летний Гримальди в прошедшем сезоне играл в составе «Кливленд Монстерз» из АХЛ, где принял участие в 66 матчах в регулярном чемпионате. На его счету 58 (17+41) очков. В плей-офф форвард провёл шесть встреч, в которых отметился одним голом и одной передачей. В НХЛ Рокко выступал за «Флориду Пантерз», «Колорадо Эвеланш» и «Нэшвилл Предаторз».

ЦСКА выступил с заявлением относительно якобы обмена форварда Виталия Абрамова

Пресс-служба ЦСКА выступила с заявлением относительно якобы обмена форварда Виталия Абрамова.

«Сегодня так называемыми любителями хоккея на разных ресурсах была распространена ложная информация о том, что хоккейный клуб ЦСКА ведёт переговоры об обмене Виталия Абрамова. Эта информация абсолютно не соответствует действительности, подобные переговоры не велись и не ведутся. Клуб рассчитывает на Виталия как на одного из лидеров команды, он готовится к сезону на сборах в Минске», — сказано в сообщении команды.

В минувшем сезоне Абрамов провёл в регулярном чемпионате КХЛ в составе армейцев 44 встречи, в которых забросил 19 шайб и сделал 16 результативных передач.

«Адмирал» одержал победу над «Молотом» в товарищеском матче

Сегодня, 9 августа, в Острошицком Городке (Беларусь) завершился товарищеский матч, в котором встречались «Адмирал» из Владивостока и клуб Всероссийской хоккейной лиги «Молот» из Перми. Победу одержали хоккеисты дальневосточной команды со счётом 3:1.

На четвёртой минуте первую шайбу забросил нападающий «Адмирала» Кайл Олсон. На 15-й минуте форвард «Молота» Илья Николаев сравнял счёт с передач Максима Кицына и Артёма Пугачёва. На 48-й минуте Дмитрий Завгородний вывел «Адмирал» вперёд. Две минуты спустя Завгородний оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 3:1.

В следующей встрече «Адмирал» сыграет с «Ладой» в рамках Кубка Минска. Игра состоится 11 августа.

Сын Овечкина Сергей оформил покер в гала-матче Ovi Cup

Завершился гала-матч в рамках турнира Ovi Cup. Встреча с командой Павла Дацюка закончилась со счётом 11:7 в пользу команды Овечкина.

Сергей Овечкин, сын Александра Овечкина, забросил четыре шайбы в гала-матче с участием отца. Команды отыграли два периода. Матвей Мичков оформил дубль, по одной шайбе забросили сам Овечкин, Алексей Морозов, Кирилл Капризов и Евгений Плющенко.

В команде Дацюка Евгений Малкин сделал хет‑трик, Дмитрий Воронков и Валерий Каменский забили по два раза.

В апреле этого года российский форвард стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894).

Овечкин — о допуске России: когда нас вернут, мы будем уже болельщиками, лет через 15

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о возможных сроках возвращения сборной России к международным соревнованиям.

«Когда нас вернут, мы будем уже, наверное, болельщиками. Будем смотреть за молодым поколением. Лет через 15», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Напомним, сборная России не принимает участия в чемпионатах мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Ранее стало известно, что команда России пропустит Олимпийские игры — 2026 в Италии.