Уйти нельзя остаться. Стоит ли Овечкину заключить новый контракт в НХЛ?

Предстоящий сезон НХЛ станет последним по действующему контракту с «Вашингтоном» для его главной звезды Александра Овечкина. К тому моменту российскому суперфорварду будет ровно 40 лет, и в СМИ всё больше набирают обороты разговоры о том, что сезон-2025/2026 станет завершающим для прославленного хоккеиста в сильнейшей лиге мира.

Что самое забавное — так это противоречивая информация, поступающая не откуда-то, а из самой семьи Овечкиных. Недавно супруга Александра Анастасия Шубская рассказала, что её муж намерен вернуться в Россию после окончания соглашения с «Вашингтоном»:

«У Александра ещё контракт на год. Поэтому следующий сезон мы отыграем — и уже после полетим жить обратно в Москву, к себе на родину», — сказала Шубская в мае в интервью «Аргументы и факты».

Однако сам Александр в середине июля жёстко раскритиковал журналистов за то, что, по его мнению, последние перевернули слова Анастасии:

«Она сказала: может быть, мы приедем и будем играть в России. Но всё может быть.

Это чисто бред, который вы, ребята, начинаете переворачивать и ставите Настю в такое положение. Поживём – увидим», — сказал Овечкин на Матче года.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская Фото: из личного архива Александра Овечкина

Тем не менее заявления могут быть разными, однако давайте попробуем сами ответить на вопрос, есть ли на самом деле практический смысл для Саши задержаться в НХЛ ещё на годок-другой. Спойлер — да. И на это есть сразу несколько причин.

Во-первых, это всё те же пресловутые рекорды. Даже после свержения Уэйна Гретцки со снайперского Олимпа НХЛ остальные возможные рекорды Овечкина не потеряли в значимости и даже, наоборот, стали актуальнее. Причина проста: главные хейтеры Александра после 6 апреля 2025 года начали активно форсить тему того, что Гретцки в любом случае всегда будет выше, так как канадец лидирует практически во всех остальных статистических компонентах НХЛ, в то время как у россиянина его рекорд едва ли не единственный. Именно поэтому мотивацией Ови продолжить выступления в сильнейшей лиге мира должно стать желание закрыть рты критикам и здесь. Тем более что несколько исторических рекордов Александр установить ещё может.

Что это за рекорды?

1. Рекорд по заброшенным шайбам суммарно в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Главная цель. Ови точно добьётся этого, если продлит своё пребывание в НХЛ хотя бы на один сезон. У лидирующего Гретцки 1016 голов (894 в регулярных чемпионатах и 122 – в плей-офф). Овечкин забросил 974 шайбы (897 в регулярных чемпионатах и 77 – в плей-офф). Отставание — всего 42 гола, и, в принципе, вполне возможно добиться этой цели уже в следующем сезоне, но возможно ли это в 40 лет? Будет очень трудно, поэтому однолетнего продления с «Вашингтоном», скорее всего, не избежать.

2. Голы в равных составах (EVG).

Лидирует по этому компоненту всё тот же Гретцки, на счету которого 617 шайб. А вот второе место делят Овечкин и Горди Хоу, у которых по 566 голов в регулярках. Отставание в 51 гол. Это практически столько же, сколько Ови настрелял в прошедшем сезоне (44). Следовательно, для установления нового рекорда Александру будет достаточно задержаться в НХЛ всего на сезон.

3. Голы в большинстве в плей-офф (PPG).

Здесь лидирует легендарный Бретт Халл с 38 шайбами, до которого Овечкину не хватает семи (31 и пятое место). Приятным бонусом здесь будет также то, что на пути к Халлу Ови обойдёт всё того же Гретцки, который расположился на третьей строчке с 35 голами при реализации лишнего.

Чисто теоретически для установления этого рекорда, возможно, даже не придётся задерживаться в НХЛ, но тут должны сойтись сразу два важнейших фактора: конкурентоспособность всей организации «Вашингтон Кэпиталз» и невероятная форма Саши в Кубке Стэнли. Без первого команда попросту не попадет в плей-офф, а что касается второго, то с учётом возраста Овечкина настрелять восемь голов в большинстве за один плей-офф будет чрезвычайно сложно. С вероятностью 99,9% это потребует от Александра заключения нового контракта в НХЛ.

Александр Овечкин Фото: Scott Taetsch/Getty Images

4. Общее количество матчей в регулярках НХЛ (GP).

Самый фантастический сценарий, но тем не менее возможный. Здесь российскому суперфорварду нужно будет поймать синдром Ягра, поскольку на данный момент Ови отстаёт от легендарного Патрика Марло на 288 матчей (1491 против 1779). По итогам последнего сезона Овечкина по текущему контракту на его счету будет что-то около 1560-1570. А это говорит о том, что необходимо ещё минимум три сезона в лиге.

В принципе, никаких проблем в этом лично я не вижу. Если Ягр выступал в НХЛ до 46 лет, то почему Овечкин не сможет играть до 43? Тем более что Овечкин — это даже не столько игрок, сколько личность, которая способна быть выше даже жестокого энхаэловского бизнеса, и ему обязательно выдадут ещё столько контрактов, сколько лично он сам захочет.

Однако тут есть ещё одна проблема: прямо сейчас среди тех хоккеистов, на счету которых больше встреч в НХЛ, чем у Овечкина, числятся два действующих игрока — Райан Сутер (1526) и Брент Бёрнс (1497). И здесь многое будет зависеть от того, какие планы у этих двух парней. Но они явно проигрывают россиянину в авторитете, и бесконечно выдавать этим 40-летним дядькам всё новые и новые контракты клубы НХЛ вряд ли будут.

Показатели, которые Овечкин может улучшить

Не менее важно не только установить те рекорды, которые ещё можно, но и максимально улучшить те показатели, в которых стать первым уже практически нереально. Их несколько:

1. Количество очков в регулярках (P)

Тут у Овечкина 1623, и угнаться за Гретцки ну никак не получится с его фантастическими 2857, но при благоприятных обстоятельствах можно попробовать стать вторым — до Яромира Ягра 298 очков. Опять же, это обязывает играть ещё долго — примерно четыре сезона, однако я в очередной раз повторю: свою статистику чех также заработал во многом благодаря своему долголетию. И Овечкину, скорее всего, потребуется меньше. Кстати, сам Саша на днях довольно размыто ответил на вопрос, планирует ли выступить на Олимпиаде-2030.

2. Очки в равных составах (EVP)

Здесь расклад примерно тот же — бесполезно тягаться с Гретцки (1818), но вполне реально подвинуть со второй строчки Ягра (1296). У Овечкина на данный момент 1014, однако бояться надо не давно закончивших в НХЛ Гретцки и Ягра, а Кросби, у которого на сегодняшний день 1089 очков и, скорее всего, ещё не один год карьеры. Но и третье место в этом списке — в любом случае не девятое.

А есть что-то, кроме рекордов?

Есть. И этот вопрос для Овечкина должен быть весьма болезненным.

Несмотря на то что, в отличие от таких легенд, как, например, Джо Торнтон или Патрик Марло, у Овечкина есть один Кубок Стэнли, россиянин лишь один раз проходил дальше второго раунда — именно в триумфальном плей-офф-2018. Давайте называть вещи своими именами: это ужасная статистика для такого игрока. Именно этот момент Александру необходимо во что бы то ни стало исправлять. Конечно, настраиваться «Вашингтон» с таким капитаном будет только на трофей, но даже если путешествие завершится хотя бы в финале конференции — это существенно поможет приглушить все разговоры о «проклятии» второго раунда.

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

Значит, возвращаться в Россию не стоит?

На мой субъективный взгляд, в пользу этого есть только одна причина — если Овечкин намерен постараться завершить карьеру трофеем. Выиграть Кубок Гагарина с «Динамо» было бы непросто, но сегодня шансов на это всё же больше, чем ещё раз победить в Кубке Стэнли с «Вашингтоном», который одной ногой в перестройке. И если в голове у Саши именно такие мысли, то задерживаться за океаном точно не стоит.