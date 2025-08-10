Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Суточные в НХЛ, как игроки НХЛ зарабатывают деньги, неизвестные доходы хоккеистов

Мелочь, а приятно. Рассказываем о малоизвестном заработке игроков НХЛ
Родион Власов
Как игроки НХЛ зарабатывают деньги
Аудио-версия:
Комментарии
Суточные — небольшая часть дохода хоккеиста, но для кого-то очень важная.

В новостях о невероятных сделках баскетболистов НБА часто можно увидеть комментарии из разряда «да хоккеисты на этом фоне просто нищие!». Конечно, в НХЛ в ближайшие годы никто не дотянется до отметки в $ 30 млн в год, а в НБА это теперь контракты игроков второго плана. Однако на фоне всего мирового спорта большинство заметных игроков НХЛ все равно получают отличные деньги, опережая основную часть игроков Ла Лиги, Бундеслиги и Серии А в футболе.

Потолок зарплат НХЛ растёт:
Потолок зарплат НХЛ вырастет на десятки миллионов долларов. Ждём безумных контрактов?
Потолок зарплат НХЛ вырастет на десятки миллионов долларов. Ждём безумных контрактов?

Впрочем, пока это касается ограниченного количества хоккеистов. Немало мест в составе занимают игроки на минимальных контрактах и новички: за 20 лет их максимальная зарплата по коллективному соглашению изменилась совсем немного (c $ 925 тыс. до $ 950 тыс.), а потолок зарплат и стоимость жизни выросли куда больше. Конечно, даже так они зарабатывают больше среднестатистического американца и уж тем более европейца, однако это нивелируется куда более короткой карьерой.

Но не зарплатой единой жив игрок НХЛ. Коллективное соглашение лиги предоставляет игрокам немало приятных бонусов: премии за плей-офф (они относительно небольшие, поэтому о них редко говорится); бесплатные отели для игроков, которых вызвали из фарм-клуба; бесплатные билеты на домашние матчи для членов семьи. Однако есть и чисто финансовые плюшки, которые знакомы почти всем читателям — это суточные.

Американцы — народ мобильный, в командировки ездит часто, поэтому хорошие суточные для них весьма актуальны. Например, их получает большинство политиков на уровне штата, когда местные законодательные собрания проводят сессии. В каких-то штатах местные парламентарии вообще не получают зарплаты, только суточные: в Нью-Мехико, например, это $ 191. Зато Калифорния не только платит своим конгрессменам солидный годовой оклад в $ 128 тыс., но и выписывает $ 214 суточных.

Понятно, что для Макдэвида, Кучерова и компании эти выплаты проходят по разряду «детишкам на молочишко», потому что у них сверху есть неплохие рекламные и маркетинговые доходы. А вот упомянутые во втором абзаце категории игроков к суточным зачастую относятся весьма серьёзно. Прямо сейчас в НХЛ они составляют примерно $ 135 и $ 70 непосредственно в день игры, потому что команды предоставляют игрокам обеды. Эти деньги платятся наличкой — и особенно важно то, что суточные не облагаются налогами.

В 2015-м легендарный провокатор и скандалист Шон Эвери учил жизни молодёжь в колонке для Players Tribune: «Когда я играл в НХЛ, мы получали $ 96 суточных во время тренировочного лагеря и каждого дня, когда мы были на выезде. За предсезонку, таким образом, я получал $ 2280. В календаре НХЛ 41 игра на выезде: если ты играешь на Западе, если у вас сложное расписание, то вы легко можете провести в гостях больше 100 дней. Получается, что за сезон на суточных ты можешь заработать $ 12,5 тыс, которые не облагаются налогом и эскроу. На эти деньги можно рассчитывать по окончании карьеры.

Шон Эвери

Шон Эвери

Фото: Ronald C. Modra/Getty Images

Конечно, подразумевается, что суточные ты тратишь на еду, на развлечения и всё такое. Но я вспоминаю период игры за «Рейнджерс». В аэропорт нас вёз роскошный автобус с кожаными сиденьями, напитками, закусками: всё за счёт клуба. Экипаж чартера нас хорошо знал, на борту нас уже ждал холодный чай. Если я хотел шампанского, то получал его. Нам предоставляли обеды, батончики, сэндвичи: их мы часто забирали с собой.

Чем ещё прославился Эвери:
«Шекспир залезал в голову убийц — я знаю в этом толк». «Главный клоун НХЛ» снялся в кино
«Шекспир залезал в голову убийц — я знаю в этом толк». «Главный клоун НХЛ» снялся в кино

Утром в пятизвёздочном отеле нас ждёт отличный завтрак, тоже оплачен клубом. После утренней раскатки снова едем в отель, там готов обед: паста, лосось, отличный выбор салатов, после такого можно вздремнуть. Игра заканчивается, нам приносят пасту, пиццу, мы готовы лететь в новый город. На борту можно и выпить, хотя после поражений отдельные тренеры-зануды это запрещают — вот и лишняя мотивация побеждать! Так и выходит, что к своим суточным я даже не прикасался», — писал Эвери. По расчётам Шона, за 10 лет карьеры игрок НХЛ, который не прикасался бы к своим суточным, мог бы заработать на них около $ 100 тыс.

Впрочем, так было не всегда. Когда в лиге только появились суточные, такого уровня обеспечения хоккеистов ещё не было, поэтому тратились деньги на дело. «Игрокам приходилось покупать еду самим, тогда они проводили в кафе гораздо больше времени, чем сейчас. Теперь команды работают намного лучше», — рассказывал Скотти Боумэн. Когда легендарный тренер дебютировал в лиге в 1967-м, суточные составляли $ 18.

Теперь, как показывает рассказ Эвери, с питанием нет никаких проблем, поэтому можно расходовать эти деньги иначе. Кто-то спускает их в казино или в карточные игры, а у молодёжи есть свои приоритеты. Например, об этом рассказывал игрок «Ванкувера» Джейк Дебраск: в 2015-м он приехал в тренировочный лагерь «Бостона», будучи только-только задрафтованным клубом. Перед стартом лагеря он получил конвертик с заветными суточными за две недели вперёд. «Мы с Заком Сенишиным, которого тоже выбрали в первом раунде, были дико рады и думали: «Ура, мы сможем купить PlayStation!». Конечно, мы сразу потратили все эти деньги».

Джейк Дебраск

Джейк Дебраск

Фото: Richard T Gagnon/Getty Images

«Несколько ребят говорили мне, чтобы я аккуратнее относился к деньгам в конверте. Ты можешь потратить их на летние тренировки, отпуск, есть много вариантов. Теперь мы строго относимся к деньгам, но всё равно приятно сохранить пару конвертиков на всякий случай», — говорил Джейк. В общем, для игрока НХЛ внезапно наткнуться на старый конвертик с парой зелёных бумажек — как для нас внезапно найти тысячерублёвку в зимней куртке.

Конечно, зарплата в НХЛ в ближайшие годы будет расти. Однако легко представить себе, как впервые попавший в лигу лет в 26 или 27 хоккеист, до этого игравший за небольшие деньги в АХЛ, бережно хранит наличку из конвертов, которая может сильно пригодиться ему через несколько лет.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android