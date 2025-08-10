Мелочь, а приятно. Рассказываем о малоизвестном заработке игроков НХЛ

В новостях о невероятных сделках баскетболистов НБА часто можно увидеть комментарии из разряда «да хоккеисты на этом фоне просто нищие!». Конечно, в НХЛ в ближайшие годы никто не дотянется до отметки в $ 30 млн в год, а в НБА это теперь контракты игроков второго плана. Однако на фоне всего мирового спорта большинство заметных игроков НХЛ все равно получают отличные деньги, опережая основную часть игроков Ла Лиги, Бундеслиги и Серии А в футболе.

Впрочем, пока это касается ограниченного количества хоккеистов. Немало мест в составе занимают игроки на минимальных контрактах и новички: за 20 лет их максимальная зарплата по коллективному соглашению изменилась совсем немного (c $ 925 тыс. до $ 950 тыс.), а потолок зарплат и стоимость жизни выросли куда больше. Конечно, даже так они зарабатывают больше среднестатистического американца и уж тем более европейца, однако это нивелируется куда более короткой карьерой.

Но не зарплатой единой жив игрок НХЛ. Коллективное соглашение лиги предоставляет игрокам немало приятных бонусов: премии за плей-офф (они относительно небольшие, поэтому о них редко говорится); бесплатные отели для игроков, которых вызвали из фарм-клуба; бесплатные билеты на домашние матчи для членов семьи. Однако есть и чисто финансовые плюшки, которые знакомы почти всем читателям — это суточные.

Американцы — народ мобильный, в командировки ездит часто, поэтому хорошие суточные для них весьма актуальны. Например, их получает большинство политиков на уровне штата, когда местные законодательные собрания проводят сессии. В каких-то штатах местные парламентарии вообще не получают зарплаты, только суточные: в Нью-Мехико, например, это $ 191. Зато Калифорния не только платит своим конгрессменам солидный годовой оклад в $ 128 тыс., но и выписывает $ 214 суточных.

Понятно, что для Макдэвида, Кучерова и компании эти выплаты проходят по разряду «детишкам на молочишко», потому что у них сверху есть неплохие рекламные и маркетинговые доходы. А вот упомянутые во втором абзаце категории игроков к суточным зачастую относятся весьма серьёзно. Прямо сейчас в НХЛ они составляют примерно $ 135 и $ 70 непосредственно в день игры, потому что команды предоставляют игрокам обеды. Эти деньги платятся наличкой — и особенно важно то, что суточные не облагаются налогами.

В 2015-м легендарный провокатор и скандалист Шон Эвери учил жизни молодёжь в колонке для Players Tribune: «Когда я играл в НХЛ, мы получали $ 96 суточных во время тренировочного лагеря и каждого дня, когда мы были на выезде. За предсезонку, таким образом, я получал $ 2280. В календаре НХЛ 41 игра на выезде: если ты играешь на Западе, если у вас сложное расписание, то вы легко можете провести в гостях больше 100 дней. Получается, что за сезон на суточных ты можешь заработать $ 12,5 тыс, которые не облагаются налогом и эскроу. На эти деньги можно рассчитывать по окончании карьеры.

Шон Эвери Фото: Ronald C. Modra/Getty Images

Конечно, подразумевается, что суточные ты тратишь на еду, на развлечения и всё такое. Но я вспоминаю период игры за «Рейнджерс». В аэропорт нас вёз роскошный автобус с кожаными сиденьями, напитками, закусками: всё за счёт клуба. Экипаж чартера нас хорошо знал, на борту нас уже ждал холодный чай. Если я хотел шампанского, то получал его. Нам предоставляли обеды, батончики, сэндвичи: их мы часто забирали с собой.

Утром в пятизвёздочном отеле нас ждёт отличный завтрак, тоже оплачен клубом. После утренней раскатки снова едем в отель, там готов обед: паста, лосось, отличный выбор салатов, после такого можно вздремнуть. Игра заканчивается, нам приносят пасту, пиццу, мы готовы лететь в новый город. На борту можно и выпить, хотя после поражений отдельные тренеры-зануды это запрещают — вот и лишняя мотивация побеждать! Так и выходит, что к своим суточным я даже не прикасался», — писал Эвери. По расчётам Шона, за 10 лет карьеры игрок НХЛ, который не прикасался бы к своим суточным, мог бы заработать на них около $ 100 тыс.

Впрочем, так было не всегда. Когда в лиге только появились суточные, такого уровня обеспечения хоккеистов ещё не было, поэтому тратились деньги на дело. «Игрокам приходилось покупать еду самим, тогда они проводили в кафе гораздо больше времени, чем сейчас. Теперь команды работают намного лучше», — рассказывал Скотти Боумэн. Когда легендарный тренер дебютировал в лиге в 1967-м, суточные составляли $ 18.

Теперь, как показывает рассказ Эвери, с питанием нет никаких проблем, поэтому можно расходовать эти деньги иначе. Кто-то спускает их в казино или в карточные игры, а у молодёжи есть свои приоритеты. Например, об этом рассказывал игрок «Ванкувера» Джейк Дебраск: в 2015-м он приехал в тренировочный лагерь «Бостона», будучи только-только задрафтованным клубом. Перед стартом лагеря он получил конвертик с заветными суточными за две недели вперёд. «Мы с Заком Сенишиным, которого тоже выбрали в первом раунде, были дико рады и думали: «Ура, мы сможем купить PlayStation!». Конечно, мы сразу потратили все эти деньги».

Джейк Дебраск Фото: Richard T Gagnon/Getty Images

«Несколько ребят говорили мне, чтобы я аккуратнее относился к деньгам в конверте. Ты можешь потратить их на летние тренировки, отпуск, есть много вариантов. Теперь мы строго относимся к деньгам, но всё равно приятно сохранить пару конвертиков на всякий случай», — говорил Джейк. В общем, для игрока НХЛ внезапно наткнуться на старый конвертик с парой зелёных бумажек — как для нас внезапно найти тысячерублёвку в зимней куртке.

Конечно, зарплата в НХЛ в ближайшие годы будет расти. Однако легко представить себе, как впервые попавший в лигу лет в 26 или 27 хоккеист, до этого игравший за небольшие деньги в АХЛ, бережно хранит наличку из конвертов, которая может сильно пригодиться ему через несколько лет.