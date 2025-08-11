В СКА — топовые иностранцы, Денисенко ждут в «Ак Барсе». Главные трансферные слухи КХЛ

В КХЛ всё ещё открыто трансферное окно, хотя новостей постепенно становится меньше. Но несколько интересных сделок нас ожидает, поэтому рассказываем вам о наиболее громких слухах и инсайдах из хоккейного мира. Уже сейчас ясно, что впереди нас ждёт очень занимательный и непредсказуемый сезон.

В СКА ждут топовых иностранцев. И россиянина Самсонова?

Не просто так в Санкт-Петербурге долгое время избавлялись он ставших ненужными игроков. Команда Игоря Ларионова уже пыталась подписать контракты с некоторыми иностранными форвардами, но тогда сорвалось. Зато с Рокко Гримальди и Джозефом Бландизи удалось договориться.

Американец Гримальди — невысокого роста. Это мастеровитый, быстрый и техничный форвард. По меркам КХЛ действительно звёздный нападающий. Закрепиться надолго в НХЛ не хватило габаритов, однако сезон в «Нэшвилле» Рокко всё-таки отыграл, а больше всего запомнился по игре в АХЛ. Универсал, способный сыграть и с краю, и в центре.

Канадец Бландизи – силовой форвард для пятака. Чтобы лучше его охарактеризовать, можно, например, провести параллели с Максимом Комтуа из московского «Динамо». Хоккеисты такого плана тоже нужны в команде для решения определённых задач.

Кроме того, может оказаться в клубе с берегов Невы вратарь Илья Самсонов. Предложений в НХЛ у него всё меньше, и они всё более скромные по зарплате, зато в СКА могут дать приличный контракт. Есть момент: права на Илью в КХЛ у «Металлурга», но вряд ли с уральцами будет сложно договориться. Кстати, Самсонов в прошлом клиент Ларионова (когда нынешний тренер СКА занимался агентским бизнесом). Совпадение?

Илья Самсонов Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Адам Ружичка близок к договорённости со «Спартаком»

Что только ни писали про этого словака в нынешнем межсезонье: сватали в «Авангард» и в «Автомобилист», отправляли в Европу и Северную Америку. Но в итоге, похоже, удалось договориться со «Спартаком» о продолжении сотрудничества.

Безусловно, этот центральный нападающий заслуживает высокую зарплату, а в «Спартаке», как обычно, считают каждую копейку, вводя внутрикомандный потолок зарплат. С этим клубом очень сложно, неприятно и муторно вести переговоры. Покупать же права на Адама за 100+ млн рублей, да ещё и отдавать молодых хоккеистов в придачу, никто не захотел. Легионеры уровня Ружички нужны в Континентальной лиге. Для красно-белых, если стороны ударят по рукам, это однозначное усиление.

Адам Ружичка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что будет с уфимскими легионерами?

Не прекращается поток слухов вокруг персон Джоша Ливо и Александра Хмелевски. У «Салавата Юлаева», как известно, серьёзные проблемы с бюджетом, поэтому вписать в платёжку огромные контракты канадца и американца не видится возможным. Клуб ждут неминуемые сокращения. По последней информации, Ливо и Хмелевски начнут сезон в составе уфимцев, главный тренер юлаевцев Виктор Козлов рассчитывает на обоих. А уже дальше будет видно. Прошли слухи про возможный переход Ливо в «Трактор», однако агент хоккеиста в достаточно жёсткой форме их опроверг. Да и не будем забывать, что в составе челябинцев уже есть пять иностранцев.

«Ак Барс» и «Локомотив» финализируют сделку по Денисенко

На этой неделе в вопросе продажи прав на нападающего из Ярославля в Казань должна быть поставлена точка. Вести переговоры с президентом «Локомотива» Юрием Яковлевым — дело сложное и кропотливое. Помимо финансовой части вопроса, железнодорожники просят у барсов активы в виде молодых игроков. Вряд ли Боб Хартли найдёт место Григорию в нынешней команде, да и контракт российский нападающий, отыгравший прошлый сезон в АХЛ, ещё не факт, что подпишет. А вот у Анвара Гатиятулина в Казани будет намного больше шансов проявить себя.

Когда с Гусевым подпишут полноценный контракт?

Никита Гусев из московского «Динамо» никуда не должен деться. До 21 августа действует пробный контракт, и до этого времени бело-голубые должны определиться: кого выставлять в список отказов, отправлять в долгосрочный список травмированных или с кем расторгать контракт. Гусев хочет играть только в Москве, в «Динамо» он ко всему привык, а главный тренер команды Алексей Кудашов знает, как правильно использовать Никиту и реализовывать его сильные стороны.

Кравец ждёт Паутова и Эмиля Галимова

В Астане нет огромных бюджетов, но выступать в КХЛ только силами доморощенных казахстанских хоккеистов — значит заранее обречь себя на поражение. Именно поэтому главный тренер Михаил Кравец усилиями менеджера Рашида Хабибулина подтягивает в состав хорошо себе известных игроков. Опытный защитник Паутов и многое повидавший форвард Эмиль Галимов должны помочь «Барысу». Для обоих этот шанс может стать последней возможностью найти работу и закрепиться в КХЛ.