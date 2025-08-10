Скидки
Главные новости в хоккее за 10 августа 2025 года, трансферные новости в КХЛ, главные переходы, назначения тренеров

Русский защитник рад уходу из «Вашингтона», в НХЛ сделали заявление. Хоккейные итоги дня
Егор Торишный
Главные новости в хоккее за 10 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
В «Сибири» прокомментировали выбор капитана команды, а Брэд Маршан намерен доиграть до 43 лет.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 10 августа.

Босс НХЛ отреагировал на слухи о желании правительства США выдворить российских игроков

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли отреагировал на слухи о желании правительства США выдворить российских игроков.

— Издание Wall Street Journal опубликовало информацию, что правительство США хотело выслать российских хоккеистов из страны из-за ситуации на Украине. Знают ли в НХЛ что-нибудь об этой идее?
— Нет. С нами не связывались по этому вопросу, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, по информации Wall Street Journal, накануне масштабного обмена заключёнными в августе 2024 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассматривал вариант выдворения всех российских хоккеистов из США, чтобы надавить на российское правительство и добиться освобождения американских граждан, заключённых под стражу в России.

«Даже рад, что так сложилось». Алексеев — о том, что «Вашингтон» не продлил с ним контракт

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Александр Алексеев оценил решение «Вашингтон Кэпиталз» не продлевать с ним контракт. Российский защитник был задрафтован столичным клубом в первом раунде под общим 31-м номером в 2018 году. В межсезонье «Вашингтон» не стал предлагать Алексееву контракт, защитник вышел на рынок свободных агентов и подписал соглашение с «Питтсбургом».

«Всё к этому шло. В начале или середине июня мне сказали, что не будут продлевать мой контракт. Я ничуть не удивился. Учитывая, как мало я играл, даже рад, что всё так сложилось.

Когда я подписывал двухлетний контракт, мне сказали: «Будь готов играть в каждом матче. У тебя был хороший сезон – будь готов». Я усердно работал всё лето, приехал в тренировочный лагерь, а потом они начали подписывать других игроков. Что есть, то есть. Я благодарен «Вашингтону» и с нетерпением жду следующего сезона в «Питтсбурге», – цитирует Алексеева RG.

«Им придётся выгнать меня из НХЛ». 37-летний Маршан — о шестилетнем контракте с «Флоридой»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, форвард «Флориды Пантерз» 37-летний Брэд Маршан высказался по поводу заключения со своим клубом контракта сроком на шесть лет.

«Им придётся выгнать меня из лиги, чтобы я закончил. Я буду играть до тех пор, пока могу. Когда я услышал, как один из моих тренеров сказал: «У нас так мало времени, чтобы играть в эту игру и получать от этого удовольствие, и мы называем это работой, но это не то же самое, что зарабатывать на жизнь игрой», я запомнил эти слова. Чем дольше ты играешь, тем ближе ты к финишу. Ты как будто хочешь держаться за это как можно дольше. Я всегда так думал, и сегодня я так же мыслю. Я хочу играть как можно дольше», — приводит слова Маршана RG.

37-летний Маршан всю карьеру НХЛ играл в составе «Бостон Брюинз», но присоединился к «Пантерз» в результате обмена в марте 2025 года. На момент окончания контракта с «пантерами» ему исполнится 43 года.

Епанчинцев — о выборе капитана «Сибири»: не сомневаемся в Широкове

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев ответил на вопрос о выборе капитана на предстоящий сезон в КХЛ.

— Определились ли с капитаном, им останется Сергей Широков?
— Не то чтобы определились. Мы понимаем важность каждого. Не сомневаемся в Сергее Сергеевиче. Ещё не решили, кто будет выбирать: команда или тренерский штаб. Информация будет чуть позже, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Этим летом «Сибирь» продлила контракт с 39-летним нападающим Сергеем Широковым. Соглашение рассчитано на один сезон. Широков — олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира (2012, 2014), обладатель Кубка Гагарина 2017 года.

Комментарии
