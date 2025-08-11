Час пик для Нью-Йорка. Что ждать от «Рейнджерс» в следующем сезоне?

Результаты «Рейнджерс» в прошлом сезоне удивили многих – команда, которая за год до этого выиграла регулярный чемпионат, а затем добралась до финала конференции, проиграв будущему чемпиону, не смогла даже выйти в плей-офф. Провал, спровоцировавший кучу изменений на Манхэттене, случился быстро и неожиданно – после окончания первого месяца регулярки «копы» шли в четвёрке сильнейших в лиге, выиграв восемь матчей из 11, а затем быстро покатились вниз.

Спокойно принять такое руководство «Рейнджерс» не могло. Так и начались громкие изменения. Труба, Какко, Хитил и Линдгрен покинули команду в течение сезона в результате обменов, а после окончания чемпионата похожий путь проделал и Крис Крайдер, который всю карьеру отыграл за «синерубашечников».

Питер Лавиолетт, и так неожиданно доработавший до конца чемпионата, был уволен уже после сезона, а на смену ему пришёл многолетний главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Майк Салливан на скамейке «Питтсбурга» Фото: Kirk Irwin/Getty Images

Последние годы в «Пингвинз» специалисту не удались – «пингвины» три раза пролетели мимо плей-офф, а на их игру с каждым годом было смотреть всё тоскливее. Однако всех собак скидывать на Салливана точно не стоит, так как с тем подбором игроков, который ему предлагал менеджмент, можно было только показывать иллюзорную борьбу за восьмёрку. Да и многолетние лидеры команды уже неспособны были на своих крепких спинах тащить так, как это было ещё несколько лет назад.

На открытии рынка свободных агентов «Рейнджерс» выступили слишком тихо, подписав лишь Владислава Гаврикова, который сразу стал вторым по зарплате защитником в команде. Но такое молчание в условиях роста потолка зарплат, может быть, и не так плохо – по крайней мере, ни одного «плохого» контракта выписано не было.

Если сейчас взглянуть на состав «Рейнджерс», который даже полностью не укомплектован, складывается впечатление, что для этого костяка наступает час пик, который и ответит на вопрос о будущем развитии команды. У «копов» вполне себе боеспособный топ-6 на бумаге, с которым можно решать вопросы не уровня попадания в плей-офф, а чуть выше. Есть, правда, несколько проблем – многим лидерам сейчас 32-33 года, а стабильный уровень игры показывать не получается. Очевидно, что многое в следующем сезоне решится для Мики Зибанеджада, который после прихода Лавиолетта на пост главного тренера очень сильно просел, а последнюю регулярку провалил так, что слухи о его обмене нескончаемым потоком наполняли североамериканские медиа и социальные сети.

Пока не самое однозначное впечатление оставил Джей Ти Миллер, который в результате обмена вернулся в Нью-Йорк. После яркого начала американец, как и вся команда, сник. Что это было: влияние провалов команды, период адаптации на новом старом месте или спад ввиду возраста? Узнаем совсем скоро.

До сих пор загадочным персонажем остаётся и Алекси Лафреньер. После тяжёлого бремени первого номера драфта канадец смог-таки вклиниться в систему и образовал отличное сочетание с Трочеком и Панариным, который всегда очень комплиментарно отзывается об Алекси. Однако после подписания большого контракта тяжёлые времена вернулись. Лафреньер часто выпадал из игры, не реализовывал уйму моментов, а в каких-то матчах банально исчезал из поля зрения.

Алекси Лафреньер Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Вопросы есть и к нижним звеньям, которые всего за год-два утратили ту мощность, которая была. Но здесь, как кажется, всё решаемо: во-первых, есть ребята из фарма, те же Берард и Сикора могут зайти в состав, во-вторых, такие пробелы часто решаются в дедлайн.

Вот так и получается, что боеспособный на бумаге топ-6 имеет все шансы развалиться как карточный домик. Где рванёт – пока непонятно. Однако в то, что провалятся все сразу, не верится.

Линия защиты у «синерубашечников» довольно-таки неплохо укомплектована после подписания Гаврикова, но глубины ей явно не хватает. Возможно, крохи свободных денег под потолком будут потрачены именно на оборону.

К вратарской линии вообще ноль вопросов – она у «Рейнджерс» одна из лучших в НХЛ. Главное, чтобы Джонатан Куик выдерживал тот объём, который ему дают, а Игорь Шестёркин унёс свой рекордный контракт.

Какой результат стоит ждать от «Рейнджерс» в следующем сезоне? Можно точно ожидать его улучшения по сравнению с прошлым сезоном, однако и записывать их в претенденты на титул тоже не стоит. Отсутствие должной глубины состава, захворавшие лидеры, возрастной топ-6 не позволяют записать команду в число соискателей Кубка Стэнли, но в плей-офф «копы» должны попасть.

Остаётся только понять, нужен ли Нью-Йорку этот мнимый шанс похода? Может быть, провести ещё одну перезагрузку следующим летом, когда на рынок выйдет много звёзд, решение более дальновидное?