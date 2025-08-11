«Видимо, не могут платить ему». «Салават» избавился от Ливо, причём бесплатно!

Межсезонье в Континентальной хоккейной лиге не перестаёт удивлять. Вслед за ворохом безумных новостей середина августа преподнесла нам ещё одну – самый ценный игрок предыдущего сезона менее чем за месяц до начала нового оказался без клуба!

Да, это всё-таки произошло – «Салават Юлаев» расторг контракт с канадским нападающим Джошем Ливо, который в последней регулярке не только стал лучшим бомбардиром КХЛ, но и установил новый снайперский рекорд в рамках одного гладкого чемпионата, с 49 голами превзойдя достижение Сергея Мозякина на одну заброшенную шайбу.

Слухи о том, что пути Ливо и уфимского клуба вот-вот разойдутся, ходили на протяжении чуть ли не всего межсезонья – в свете финансовых проблем «Салавата», не позволивших хорошенько потратиться на новичков или хотя бы сохранить лидеров (к примеру, Нэйтана Тодда) после попадания в топ-4, такой вариант развития событий казался весьма вероятным.

Однако до недавних пор всё так и оставалось слухами – в различных СМИ появлялась информация, что клуб ждёт одну из главных звёзд КХЛ в своём расположении. А агент игрока Иван Ботев всего три дня назад, 8 августа, в разговоре с «Чемпионатом» опроверг возможный переход Ливо в «Трактор» и заявил, что форвард должен присоединиться к команде уже к середине этой недели.

Произойти этому оказалось не суждено – «Салават» пошёл на опережение и расторг контракт с канадцем, сделав это в одностороннем порядке! Уфимцы аннулировали соглашение с игроком в связи с тем, что нападающий не прибыл в расположение команды во время, установленное регламентом. Хотя, по заявлениям Ботева, в контракте у игрока был пункт, по которому он мог прибыть в любой момент с 1 по 15 августа.

Агент Ливо уже успел отреагировать на новость: «Мы не расторгали контракт, клуб расторг его по своей инициативе. Мы сегодня должны получить российскую визу, билеты у Джоша на руках. А клуб расторг контракт. Видимо, они не могут платить ему, хотели освободиться от контракта. Видимо, денег нет, поступили так, как поступили. Что тут ещё скажешь?»

Стоит напомнить, что с 1 июня вступило в силу новое соглашение Ливо с «Салаватом» – в феврале канадец продлил отношения с клубом из Башкортостана на два года, однако ни одного матча по нему он не проведёт. И никакой компенсации, похоже, тоже не получит. Хоть агент уже и анонсировал борьбу с уфимцами за невыплаченные деньги.

Едва ли кто-то сомневается, что Ливо найдёт себе новое место работы – спрос на игрока такого уровня есть, место у некоторых клубов (например, «Шанхая») наверняка найдётся, да и слухи про обмен в «Трактор» тоже возникли не на пустом месте, хоть переезд именно в Челябинск и кажется маловероятным.

Точку в отношениях Джоша с «Салаватом» ещё предстоит поставить, а вот с каким клубом начнутся его следующие отношения – один из главных вопросов оставшегося межсезонья.

