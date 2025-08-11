Агент Ливо готов судиться, «Барыс» сохранил легенду клуба. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 11 августа.

КХЛ сделала заявление о скандальном расторжении контракта «Салаватом Юлаевым» с Ливо

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) прокомментировала информацию, что «Салават Юлаев» расторг контракт с канадским нападающим Джошем Ливо по инициативе клуба.

«Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в электронной базе ЦИБ КХЛ направил документы для аннулирования контракта с нападающим Джошуа Ливо.

Ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста, лига не изменила контрактный статус игрока в ЦИБ КХЛ», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в КХЛ.

Агент Ливо — о расставании с «Салаватом»: может, мы будем судиться с Уфой

Агент Иван Ботев, представляющий интересы канадского нападающего Джоша Ливо, рассказал о возможном судебном разбирательстве с «Салаватом Юлаевым» после расторжения контракта с его подопечным.

— Мы ещё не разобрались в ситуации с «Салаватом Юлаевым», нам нужно время. Нам нужно решить все вопросы с Уфой.

— Вы уже разошлись с Уфой окончательно?

— Может, мы будем судиться с Уфой. Поэтому мы не знаем, как и что дальше получится, — рассказал Ботев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Эмиль Галимов подписал однолетний контракт с «Барысом»

Нападающий Эмиль Галимов продолжит карьеру в казахстанском «Барысе», с которым подписал однолетний контракт. Об этом стало известно «Чемпионату».

В минувшем сезоне Галимов выступал за санкт-петербургский СКА, где не выходил на лёд, а также за омский «Авангард», куда перебрался в ноябре 2024 года. В составе омичей он провёл 15 игр в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 8 (4+4) очков. В Кубке Гагарина Эмиль сыграл лишь в одном матче команды, не набрав очков.

Галимову 33 года. Кроме выступлений за вышеназванные клубы, хоккеист известен игрой за «Ак Барс», «Нефтехимик» и «Локомотив».

«Барыс» объявил о подписании нового контракта с нападающим Романом Старченко

Пресс-служба «Барыса» сообщила о заключении нового контракта с нападающим Романом Старченко. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2026 года.

«Опытнейший казахстанский нападающий проведёт в нашем клубе 17-й сезон. Напомним, Старченко является рекордсменом КХЛ по количеству матчей, проведённых в составе одной команды (810), и 10-м игроком лиги, миновавшим рубеж в 800 игр», — написано в сообщении пресс-службы астанинского клуба.

В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Старченко заработал 12 (4+8) очков в 27 встречах. 39-летний форвард является вторым снайпером в истории «Барыса» (208 заброшенных шайб).

Константин Барулин назначен тренером вратарей «Барыса»

Пресс-служба «Барыса» сообщила о назначении бывшего голкипера сборной России Константина Барулина тренером вратарей в казахстанском клубе.

«В тренерский штаб Михаила Кравца вошёл Константин Барулин, который будет отвечать за подготовку вратарей. Свои первые хоккейные шаги Барулин сделал в Караганде. За игровую карьеру он выиграл золотую, серебряную и бронзовую медали чемпионата мира в элитном дивизионе, признавался лучшим вратарём КХЛ и шесть раз участвовал в Матче звёзд КХЛ.

В качестве тренера Константин Александрович работал с молодёжным и основным составами шведского клуба «Бурос», участвуя в развитии перспективных вратарей», — написано в сообщении пресс-службы астанинского клуба.

«Лада» одержала крупную победу над «Адмиралом» в первом матче Кубка Минска

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данила Дяденькин (дважды), Илья Рейнгардт, Иван Савчик и Олег Сенькин. Единственную шайбу дальневосточников записал на свой счёт Семён Кошелев.

В Кубке Минска также принимают участие местное «Динамо» и магнитогорский «Металлург». Во вторник, 12 августа, «Лада» встретится с минчанами, на следующий день с хозяевами льда сыграет «Адмирал». «Металлург» свой первый матч проведёт 14 августа против тольяттинцев.