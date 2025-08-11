Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Главные новости в хоккее за 11 августа 2025 года, трансферные новости в КХЛ, результаты матчей предсезонки КХЛ

Агент Ливо готов судиться, «Барыс» сохранил легенду клуба. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Главные новости в хоккее за 11 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Команды КХЛ тем временем проводят первые предсезонные матчи.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 11 августа.

КХЛ сделала заявление о скандальном расторжении контракта «Салаватом Юлаевым» с Ливо

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) прокомментировала информацию, что «Салават Юлаев» расторг контракт с канадским нападающим Джошем Ливо по инициативе клуба.

«Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в электронной базе ЦИБ КХЛ направил документы для аннулирования контракта с нападающим Джошуа Ливо.

Ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста, лига не изменила контрактный статус игрока в ЦИБ КХЛ», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в КХЛ.

Агент Ливо — о расставании с «Салаватом»: может, мы будем судиться с Уфой

Агент Иван Ботев, представляющий интересы канадского нападающего Джоша Ливо, рассказал о возможном судебном разбирательстве с «Салаватом Юлаевым» после расторжения контракта с его подопечным.

— Мы ещё не разобрались в ситуации с «Салаватом Юлаевым», нам нужно время. Нам нужно решить все вопросы с Уфой.

— Вы уже разошлись с Уфой окончательно?
— Может, мы будем судиться с Уфой. Поэтому мы не знаем, как и что дальше получится, — рассказал Ботев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
«Видимо, не могут платить ему». «Салават» избавился от Ливо, причём бесплатно!
«Видимо, не могут платить ему». «Салават» избавился от Ливо, причём бесплатно!

Эмиль Галимов подписал однолетний контракт с «Барысом»

Нападающий Эмиль Галимов продолжит карьеру в казахстанском «Барысе», с которым подписал однолетний контракт. Об этом стало известно «Чемпионату».

В минувшем сезоне Галимов выступал за санкт-петербургский СКА, где не выходил на лёд, а также за омский «Авангард», куда перебрался в ноябре 2024 года. В составе омичей он провёл 15 игр в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 8 (4+4) очков. В Кубке Гагарина Эмиль сыграл лишь в одном матче команды, не набрав очков.

Галимову 33 года. Кроме выступлений за вышеназванные клубы, хоккеист известен игрой за «Ак Барс», «Нефтехимик» и «Локомотив».

«Барыс» объявил о подписании нового контракта с нападающим Романом Старченко

Пресс-служба «Барыса» сообщила о заключении нового контракта с нападающим Романом Старченко. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2026 года.

«Опытнейший казахстанский нападающий проведёт в нашем клубе 17-й сезон. Напомним, Старченко является рекордсменом КХЛ по количеству матчей, проведённых в составе одной команды (810), и 10-м игроком лиги, миновавшим рубеж в 800 игр», — написано в сообщении пресс-службы астанинского клуба.

В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Старченко заработал 12 (4+8) очков в 27 встречах. 39-летний форвард является вторым снайпером в истории «Барыса» (208 заброшенных шайб).

Константин Барулин назначен тренером вратарей «Барыса»

Пресс-служба «Барыса» сообщила о назначении бывшего голкипера сборной России Константина Барулина тренером вратарей в казахстанском клубе.

«В тренерский штаб Михаила Кравца вошёл Константин Барулин, который будет отвечать за подготовку вратарей. Свои первые хоккейные шаги Барулин сделал в Караганде. За игровую карьеру он выиграл золотую, серебряную и бронзовую медали чемпионата мира в элитном дивизионе, признавался лучшим вратарём КХЛ и шесть раз участвовал в Матче звёзд КХЛ.

В качестве тренера Константин Александрович работал с молодёжным и основным составами шведского клуба «Бурос», участвуя в развитии перспективных вратарей», — написано в сообщении пресс-службы астанинского клуба.

«Лада» одержала крупную победу над «Адмиралом» в первом матче Кубка Минска

Кубок Минска . Кубок Минска
11 августа 2025, понедельник. 14:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 5
Лада
Тольятти
0:1 Рейнгардт – 08:00     0:2 Дяденькин – 15:30     1:2 Кошелев – 19:40     1:3 Дяденькин – 25:00     1:4 Савчик – 29:00     1:5 Сенькин – 36:30    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данила Дяденькин (дважды), Илья Рейнгардт, Иван Савчик и Олег Сенькин. Единственную шайбу дальневосточников записал на свой счёт Семён Кошелев.

В Кубке Минска также принимают участие местное «Динамо» и магнитогорский «Металлург». Во вторник, 12 августа, «Лада» встретится с минчанами, на следующий день с хозяевами льда сыграет «Адмирал». «Металлург» свой первый матч проведёт 14 августа против тольяттинцев.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android