Скандал с Ливо плох со всех сторон. «Салават» цинично выкинул кумира, но чего ждал агент?

В КХЛ вчера не осталось хоккеистов, которые по контракту в следующем сезоне гарантированно могли получить 100+ млн рублей. Владимир Ткачёв и Джош Ливо за это лето вместе «слетели» со своих прежних соглашений, в обоих случаях, понятно, по инициативе клубов, хотя причины у «Авангарда» и «Салавата Юлаева» совершенно разные. О чём же говорит история с расторжением уфимцами своего канадского лидера?

У Уфы действительно нет денег

Если кто-то не верил, что всё в «Салавате» печально, то вот доказательство. Не знаю, зачем в Уфе подписали Ливо на такой гигантский контракт в конце прошлой регулярки, но уже давно было очевидно, что платить по нему «Салават» просто не сможет. Тем удивительнее, что за всё лето не приходило никаких новостей о расставании с форвардом, клуб вообще молчал на этот счёт, а агент Ливо зачем-то поддерживал легенду, что Джош никуда из Уфы не денется. Однако на клуб падают всё новые долги, расторгается даже 42-миллионный Хафизуллин, так что было невозможно поверить, что 110-миллионный Ливо останется в столице Башкортостана.

В «Салавате» работают циничные гении?

Расстались в Уфе со своим любимцем и героем не просто некрасиво, а максимально цинично. «Салават Юлаев» нашёл способ разорвать огромный контракт по своей инициативе без выплаты компенсации, сославшись на формальные положения регламента о сроках прибытия хоккеистов на сборы. Такие вопросы везде в КХЛ решаются по договорённости, легионерам всегда делались послабления с учётом их статуса, а также необходимости решать больше юридических и документальных вопросов накануне сезона. Но «Салават», видимо, от безысходности решился на беспрецедентный ход. Это был единственный шанс избавиться от Ливо бесплатно, и с финансовой точки зрения в Уфе нашли гениальный выход. Однако с человеческой точки зрения это, конечно, очень плохой поступок. И дело не в том, что Ливо остался без клуба – работу-то он найдёт легко, а в том, что вот таким образом открестились от хоккеиста, который подарил Уфе столько счастливых моментов в прошлые годы.

Или не гении?

Выход из ситуации хоть и был найден гениальный (несмотря на его аморальность), но непонятно, зачем в принципе с Ливо подписали такой контракт всего-то полгода назад. Причём те же самые люди, которые сейчас подали документы в КХЛ на аннулирование по формальному поводу. Невозможно поверить в то, что серьёзные финансовые проблемы не маячили уже в конце зимы, ведь и в целом у «Салавата» в последние годы нет никакой стабильности в этом вопросе.

Двухлетний контракт на 110 млн в год накануне прогнозируемого сильного финансового кризиса. Это некомпетентность? Или какой-то хитрый ход с заранее продуманным сценарием? Надеюсь, гендиректор «Салавата» Ринат Баширов когда-нибудь приоткроет завесу тайны.

Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Агент Ливо выбрал странную линию поведения

Понятно, что в Уфе поступили так, как поступили, однако нельзя не отметить, что довольно странную линию поведения выбрал и агент Ливо Иван Ботев. Он всё межсезонье напирал на то, что у Джоша действующий контракт, что у него запрет на обмен из «Салавата», как будто не понимая, что в Уфе попросту не смогут выполнить все условия. Как представляется, агент до последнего цеплялся за подписанный договор, надеясь в любом случае получить с юлаевцев деньги, и из-за этой жёсткой позиции у «Салавата» не получалось решить вопрос с Ливо как-то иначе – обменять нельзя, расторгнуть дорого, оставить на действующем контракте – невозможно. Вот и пришлось клубу отвечать не менее жёстко, и это, судя по всему, стало сюрпризом для агента.

Но КХЛ вмешается и не позволит «Салавату» выйти сухим из воды?

Случай с Ливо – беспрецедентный, и хорошо, что КХЛ решила дополнительно и углубленно разобраться в этом вопросе. В заявлении для «Чемпионата» указано, что «лига не изменила контрактный статус игрока в ЦИБ КХЛ из-за необходимости уточнения обстоятельств». Задумка «Салавата», таким образом, может и не пройти. Если лига придёт к выводу, что оснований для аннулирования контракта нет, то уфимцам придётся выплатить компенсацию за расторжение контракта в одностороннем порядке. И шансы на это высоки, потому что, как уже писал, легионеры сплошь и рядом приезжают в клубы КХЛ позже остальных, это нормальная практика, и будет достаточно странно, если сейчас этот факт станет основанием для разрыва договора. Впрочем, тут всё решит доказательная база с обеих сторон.

Кстати, эта история – хорошая возможность для КХЛ показать, что хоть как-то игроки в лиге всё-таки защищены. За это лето мы привыкли к тому, что клубы могут проворачивать практически всё, что им нужно, да ещё и в рамках регламента, а контракты игроков не имеют совершенно никаких гарантий. Если и «Салавату» разрешат вот так цинично избавиться от Ливо, то это будет кульминацией неравноправия в КХЛ. А вот если лига вмешается и не позволит клубу легально схитрить, то сделает большой шаг к выправлению репутации.

Джош Ливо Фото: Антон Вымотов, photo.khl.ru

100-миллионные контракты в современной КХЛ – абсурд

Если абстрагироваться от различий в ситуациях Ткачёв/«Авангард» и Ливо/«Салават», то общее одно – клубы избавились от неадекватных контрактов. Неадекватных потому, что нет ни одного основания платить одному хоккеисту – пусть даже самому звёздному — больше 1/9 от суммы под потолком зарплат, так как это нарушает базовые принципы построения нормальной команды. Потолок не растёт, а запросы игроков растут, но их клубам необходимо гасить, в том числе используя свежие примеры Ткачёва и Ливо.

Понятно, что причины у Омска и Уфы были разные. «Авангарду» контракт Ткачёва мешал комплектоваться в количественном плане, «Салавату» контракт Ливо мешал, потому что на него нет денег. Однако ключевое слово – «мешал». Потому что 110 или 120 млн на одного игрока – это якорь, как ни крути. Такой контракт почти невозможно обменять, поэтому, если что-то идёт не так, запускается процедура расторжения. Думаю, если бы Ливо изначально подписался на меньшие деньги, то «Салават» смог бы договориться о достойном варианте обмена, игрок бы снял запрет на трейд, и всё решилось бы полюбовно. И также к Ткачёву было бы другое отношение, не увеличь ему «Авангард» в своё время зарплату до беспрецедентных 120 млн в год. Такие контракты и суммы в моменте всегда воспринимаются многими как победа и отличная работа агентов, но на деле эти же агенты просто закладывают мины замедленного действия под самих себя. Потому что такие эксклюзивные зарплаты всё-таки трудно унести, автоматически повышаются спрос и давление, ну а если что-то идёт не так, то, как мы видим, клубам проще и дешевле расторгнуть договор.

И сейчас Ткачёв уже подписался на гораздо более адекватный контракт. Полагаю, то же самое ждёт и Ливо. И пока потолок в КХЛ будет фактически стоять на месте, запросы игроков тоже должны быть заморожены.