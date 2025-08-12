Минспорта намекает на потолок зарплат в футболе. Работает ли это в КХЛ и поможет ли РПЛ?

В РПЛ назревают большие реформы — это работа Михаила Дегтярёва, который на своём министерском посту получил почти чрезвычайные полномочия, параллельно возглавив и Олимпийский комитет. В своём программном интервью «Коммерсанту» министр говорил про это очень много, однако футбольная общественность традиционно для себя зацепилась за лимит, споры вокруг которого идут уже 20 лет без пауз. А ведь были там и куда более интересные цитаты — и основные мысли Дегтярёв проговорил в эфире «России 24».

Материалы по теме Министр спорта РФ Дегтярёв рассказал о планах по изменению лимита на легионеров

«Потолок зарплат — в хоккее он есть, в КХЛ есть, я сам возглавлял хоккейный клуб «Амур», я знаю, что есть зарплатные ведомости. Вот и распределяй — можешь игрока подороже взять, можешь подешевле. А то некоторые договорились до того, что наши российские футболисты из-за ужесточения лимита будут требовать больше зарплаты. Что вы несёте? С какого перепугу? Если у вас, конечно, бюджет не ограничен, нужно освоить денежки вместе с агентами, всё поделить, расписать — пожалуйста», — заявил Дегтярёв. В газетном разговоре министр заявил, что обсуждение этой темы — в «повестке дня» разговоров с РФС.

Как это работает в хоккее?

Если Дегтярёв указал на КХЛ, то стоит вспомнить, как в хоккее появлялся потолок зарплат. Существовал он с самого первого года жизни лиги — просто был таким либеральным, что в него спокойно вписывались богачи. Потом лига перешла на систему «налога на роскошь», когда клубы, превышавшие верхнюю планку, платили КХЛ штраф — модель, частично похожая на НБА. В отличие от баскетбола, сумма налога была невелика, из-за чего к концу 2010-х лигу захватила дуополия СКА и ЦСКА: с 2015-го по 2023-й в главном финале обязательно играл один из этих клубов. Заявки оказывались столь раздуты, что в запас иногда попадали игроки типа Павла Дацюка: тогда Дацюк называл себя в шутку «капитан ротации».

СКА и ЦСКА доминировали в КХЛ несколько лет назад Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Жёсткий потолок появился как ответ на эту ситуацию: гегемония двух клубов отрицательно влияла на КХЛ, резко потерявшей в популярности в тот момент. Кроме того, ходили слухи, что наверху не очень приветствовали раздутые зарплаты хоккеистов, потолок был призван ограничить и их. В принципе, это и послужило главной причиной, из-за которой когда-то лимит зарплат вводился в НХЛ.

Понятно, что потолок зарплат в КХЛ пытаются обходить, находятся «альтруисты», выбирающие пониженные контракты. Однако два последних чемпионства выиграли две очень молодые команды. Это «Металлург», в который перед стартом сезона-2023/2024 вообще мало кто верил и который усилился в основном игроками «Северстали». Вторым стал «Локомотив», состав которого более чем наполовину состоит из выпускников своей академии. Все хитрости того же СКА никак команде год назад не помогли. Уровень конкуренции в лиге за последние несколько лет резко вырос, на что указывает увеличение количества сыгранных матчей в плей-офф, серии становятся куда упорнее.

Да и хоккей развивался совершенно иначе. Крах большинства московских клубов в 90-е и тогдашние амбиции региональных баронов позволили создать множество центров силы на местах. Сейчас в лиге почти половина команд может тратить под потолок зарплат — кроме упомянутых выше СКА и ЦСКА, это «Ак Барс», «Локомотив», «Динамо», «Авангард», «Металлург», «Автомобилист», «Трактор», «Спартак». Недавно в эту же категорию можно было записать и «Салават Юлаев», однако в Уфе минимум на год затянут пояса и будут жить по средствам, стремясь выплатить долги.

А что в футболе?

Тут своя финансовая ситуация. В июне РФС выпустил официальный отчёт об операционных расходах клубов РПЛ без учёта трансферов. В прошлом году разрыв между «Зенитом» и самым скромным клубом лиги – махачкалинским «Динамо» – в плане затрат был 20-кратным: 20,96 млрд рублей против 1,04 млрд. Более того, даже идущий на втором месте «Спартак» отставал от «Зенита» почти в два раза (10,66 млрд). Нижняя десятка этого рейтинга расходов суммарно тратила лишь на 2 млрд меньше, чем петербургский клуб.

«Зенит» тратит на порядок больше «Динамо» Мх Фото: РИА Новости

А какая ситуация была в хоккее перед введением потолка? Обратимся к данным «Чемпионата» из сезона-2018/2019. ЦСКА и СКА тратили на зарплаты по 2,1 млрд рублей в год, ещё шесть клубов расходовали от 1 до 2 млрд. Если вынести за скобки рижское «Динамо» и «Слован», которых в лиге уже нет, а также один сезон живший в режиме экстремальной экономии «Адмирал», то разница между ЦСКА и тратившей 439 млн на зарплаты «Северсталью» была примерно пятикратной. Конечно, это касается не только расходов, а вообще всех зарплат, но показывает разницу между видами.

Резюмируя: в хоккее и тогда, и сейчас было немалое количество богатых клубов (9-10), четыре-пять команд, тративших в рамках пола зарплат, а также тонкая средняя прослойка. В РПЛ есть «Зенит» в своей собственной лиге, потом – четыре московских клуба (где выделяется «Спартак») в компании «Краснодара», буквально парочка условных середняков («Рубин», «Крылья»), а потом – сразу шесть-семь команд с минимальным расходами, которые составляют почти половину РПЛ. И кого мы тогда будем ограничивать? Не стоит забывать, что в закрытых лигах расчёт потолка ведётся так, чтобы в теории все команды могли тратить по максимуму, кахаэловские 900 млн теоретического обоснования под собой не имеют. Половина команд РПЛ никогда не дотянется даже до трат считающегося самым экономным из топ-клубов ЦСКА.

Никто не спорит, зарплаты россиян в РПЛ жутко раздуты. Автор телеграм-канала «Блокнот» Никита Васюхин приводит примеры: «Погостнов — 2+ (млн руб./мес), Васильев — 2+, Ивлев после сезона с <1000 минут в РПЛ просил 1,2+ и получил их». В том же хоккее молодые игроки обычно получают 3-4 млн в год, причём если проводят весь сезон в главной команде. Их ограничение в теории должно также подстегнуть отъезд игроков в Европу.

В КХЛ россияне потянулись в Америку после обвала курса рубля в 2014-2015-х, а после введения потолка некоторые легионеры стали предпочитать Швейцарию, причём задолго до политических событий. Не стоит думать, что российские футболисты не переходят в Европу из-за того, что никому не нужны — просто им сейчас это совершенно невыгодно. Это невыгодно и потенциальным клубам-покупателям, которым надо выкладывать зарплату уровня той, что была в РПЛ.

Однако мы тут же уткнёмся в другую проблему: если россияне реально уедут из лиги, то тогда с ужесточением лимита их будет почти некем заменять. Лимит на россиян становится сверхжёстким с пятью полевыми иностранцами на поле. Да, в заявке легионеров можно иметь 10, однако из-за полевого ограничения привезти 10 сильных не получится, все ведь хотят играть. В принципе, большинство клубов РПЛ уже сейчас могли вписаться в этот лимит — однако мы то и дело слышим об упавшем уровне лиги, а почти все россияне, умеющие играть в футбол, уже собраны в лиге. А если они уедут, насколько будут соответствовать высокому уровню оставшиеся?

Поедут ли российские футболисты в другие лиги, как Алексей Миранчук? Фото: Andrew J. Clark/Getty Images

Сочетание сверхжёстких лимита и потолка зарплат с недавних времён есть в чемпионате Беларуси. В 2021-м зарплаты игроков ограничили 15 тыс. местных рублей в месяц (400 тыс. российских рублей по нынешнему курсу). Лимит там ещё раньше был ужесточён до пяти иностранцев на поле и ещё трёх – в заявке. Если бо́льшую часть 2010-х белорусская Высшая лига шла в таблице коэффициентов УЕФА в начале третьего десятка, то в последние годы рухнула в самый конец пятого, пропустив вперёд и Молдавию, и Армению, и Эстонию. Конечно, есть у этого и другие причины (кризис местного гранда БАТЭ, политика), однако совпадением это назвать сложно.

Если Минспорта хочет сократить раздутые зарплаты, получается, лимит надо ослаблять, тогда клубы получат возможность демпинговать за счёт приглашения балканцев и латиноамериканцев, как это было и 20 лет назад. А если министерство хочет подстегнуть развитие молодых игроков, то может сработать вариант, реализованный в других лигах: сделать заявку иностранцев платной, а взносы богатых клубов распределять между теми командами, которые дают играть местным молодым игрокам.

Ну и самое важное — нельзя просто взять и сделать, как в КХЛ. Потолки зарплат в НФЛ, НБА и НХЛ кардинально отличаются друг от друга из-за того, что это разные виды спорта с разным количеством спортсменов и правилами. При этом КХЛ и НХЛ – закрытые лиги, они могут особо не оглядываться на ту же Европу. РПЛ же живёт в системе ФИФА и УЕФА. И не оглядываться, не конкурировать за игроков с клубами из Европы, Азии и Южной Америки, просто не могут. Соответственно, концепцию потолка в РПЛ надо будет фактически развивать с нуля. Существуя при этом в общей системе мирового футбола. Возможно ли это хотя бы в теории?