«Трактор» обменял легионера, который даже не доехал до Челябинска! Всё ради Ливо?

Кажется, Джошу Ливо недолго осталось куковать без работы в КХЛ. Такие выводы напрашиваются после того, как «Трактор» бахнул громкой новостью – новобранец команды, американский нападающий Майк Веккионе в Челябинск не приедет, потому что его обменяли в «Барыс».

Как это связано с Ливо? Очень просто – очевидно, челябинцы оперативно расчищают место в составе и под потолком зарплат. Иначе зачем им отдавать легионера, который планировался на ведущую роль в команде и с которым только пару недель назад подписали контракт?

Предыстория

Только накануне закончилась история Джоша Ливо с «Салаватом Юлаевым». Уфимцы загнали себя в угол, когда зимой продлили контракт с канадцем, который побил снайперский рекорд Сергея Мозякина, выбив 49 голов в регулярке.

Это соглашение уже летом стало совсем непосильной ношей. Ливо с зарплатой никак не вписывался в бюджет, который в Уфе серьёзно урезали. Тратить почти четверть зарплатного фонда на одного игрока, пусть даже такого качественного – непозволительная роскошь, когда приставы взыскивают с тебя долги по суду.

И, хотя главный тренер «Салавата» Виктор Козлов заявлял, что по-прежнему рассчитывает на Ливо, а агент игрока Иван Ботев говорил, что тот приедет в Уфу в ближайшие дни, клуб всё-таки смог избавиться от контракта, разорвав его по формальной причине – Ливо не приехал на сборы в установленный срок. Хотя это стандартная практика, легионеры часто приезжают позже, плюс канадец только на днях получил визу.

Слухи об интересе «Трактора» к Ливо ходили и раньше (информацию о возможном обмене даже пришлось опровергать его агенту), и нет дыма без огня. Ещё несколько дней назад для этого союза было несколько серьёзных препятствий. Во-первых, у канадца был действующий контракт с пунктом о запрете на обмен, но эту преграду устранил сам «Салават Юлаев», разорвав соглашение.

Во-вторых, у «Трактора» была заполнена легионерская квота. Можно, конечно, было заявить и шестого, но тогда пришлось бы постоянно жонглировать иностранцами и недодавать кому-то игровое время. Этот вопрос решили обменом Веккионе, который, пусть и имеет хороший послужной список и является двукратным чемпионом АХЛ, но зато Ливо уже успел зарекомендовать себя в КХЛ как крутого снайпера, который выжимает из себя максимум как в регулярке, так и в плей-офф.

Теперь путь для Ливо в Челябинск расчищен, и фактически уже можно говорить ему «Добро пожаловать в «Трактор». В ближайшие дни мы можем ожидать объявления о переходе и завершения одной из главных интриг этого межсезонья.