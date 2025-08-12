СКА подписал канадского форварда, «Шанхай» обрёл гендиректора. Хоккейные итоги дня

«Трактор» обменял иностранца, который не сыграл за челябинский клуб ни одного матча.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 12 августа.

СКА подписал контракт с бывшим нападающим НХЛ Джозефом Бландизи

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с канадским нападающим Джозефом Бландизи. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с форвардом рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2026/2027. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся трансфере.

Джозеф Бландизи – нападающий, родился 18 июля 1994 года в Маркхэме (Онтарио, Канада). Рост – 183 см, вес – 83 кг. Хват клюшки – левый. На драфте НХЛ выбран в шестом раунде «Колорадо Эвеланш» под общим 162-м номером.

В НХЛ дебютировал в сезоне-2015/2016 в составе «Нью-Джерси», также выступал за «Анахайм» и «Питтсбург», последние сезоны защищал цвета «Торонто Марлиз» в АХЛ. Всего в НХЛ провёл 101 игру и набрал 31 очко, в АХЛ сыграл 448 матчей, отметившись 321 результативным баллом.

«Шанхай Дрэгонс» назначил Сергея Белых генеральным директором клуба

Генеральным директором хоккейного клуба «Шанхай Дрэгонс» назначен Сергей Белых. С 2019 по 2023 год специалист был генеральным директором омского «Авангарда», с которым в 2021 году стал обладателем Кубка Гагарина.

«Проект очень интересный и амбициозный, поэтому я с радостью принял предложение стать генеральным директором «Шанхай Дрэгонс». Я немало времени провёл в «Авангарде», хорошо знаю КХЛ, имею опыт сложных проектов, связанных с переездом команды и стартом сезона на новой арене. Этот проект ещё сложнее, поскольку предусматривает переезд клуба в другую страну: «Шанхай Дрэгонс» — китайская команда и будет играть в Китае. Нашим китайским болельщикам, от которых уже поступает немало вопросов, могу дать пас, что скоро для них должны быть интересные новости.

Ну а ближайший сезон мы проведём в Санкт-Петербурге, что является действительно знаковым событием, ведь Санкт-Петербург и Шанхай являются городами-побратимами. Спасибо руководству города и «СКА Арены» за теплый приём и помощь в решении большого количества задач. Я люблю большие вызовы, и вся наша команда готова этот вызов принять. В ближайшее время начнём вас радовать новостями и по поводу основного состава, и по поводу билетов, атрибутики и многого другого», — цитирует Белых пресс-служба клуба.

Белых долгое время работал на руководящей должности в ПАО «Газпром нефть». С 2023 по 2024 год он трудился исполнительным директором ФК «Спартак-Москва».

«Трактор» обменял нападающего Майка Веккионе в «Барыс»

«Трактор» обменял нападающего Майка Веккионе в «Барыс». Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, чёрно-белые взамен получат денежную компенсацию. Отметим, что контракт с американским форвардом был подписан 30 июля.

Веккионе в сезоне-2016/2017 был напрямую вызван из NCAA в НХЛ, где дебютировал за «Филадельфию Флайерз», проведя две встречи.

С 2017-го по 2019-й выступал в системе «лётчиков» в АХЛ за «Лихай Вэлли Фантомс». С 2019 года сменил несколько команд в лиге, играя за «Сан Антонио Рэмпейдж», «Колорадо Иглз», а также четыре последних сезона — за «Херши Бэрс». С «медведями» Веккионе два года подряд брал главный трофей лиги — Кубок Колдера (2023, 2024), а также принял участие в Матче звёзд — 2023.

Всего в АХЛ Веккионе провёл 538 матчей и набрал 331 (148+183) очко при показателе полезности «+18».

Алексей Михнов завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб жлобинского «Металлурга»

Бывший нападающий клубов КХЛ и российской Суперлиги Алексей Михнов завершил игровую карьеру в возрасте 42 лет и вошёл в тренерский штаб жлобинского «Металлурга».

В трёх сезонах кряду за жлобинский «Металлург» Михнов оказывался лучшим бомбардиром и снайпером команды. В 2022 и 2023 годах «Металлург» с Михновым становился чемпионом Беларуси.

В КХЛ и Суперлиге Алексей провёл в общей сложности 18 сезонов, поиграв за «Динамо», «Сибирь», «Локомотив», «Металлург», «Атлант», «Югру», «Автомобилист» и «Нефтехимик».

В регулярных чемпионатах КХЛ Михнов провёл 724 матча и набрал 320 (153+167) очков. В плей-офф – 128 игр и 57 (25+32) результативных баллов.