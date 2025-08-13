Разговоры о потере топ-клуба — смех. Разве «Салават Юлаев» был претендентом на Кубок?

Наверное, говорить о безумии межсезонья КХЛ уже становится моветоном. Но в пучине громких, невозможных и скандальных событий на второй план отошла история со снижением финансирования «Салавата Юлаева», который теперь не просто будет жить по средствам, а станет ещё одним островком на карте лиги, где деньги будут считать очень тщательно и трепетно.

Слухи о будущем Джошуа Ливо, которому по ходу прошлого сезона выписали девятизначный чек, ходили ещё с мая-июня, но развязка наступила лишь несколько дней назад. Как мы начинаем привыкать, банальной она не получилась – канадца не расторгли с выплатой компенсации, не обменяли, а просто выставили за дверь, прикрывшись регламентом.

Уход Ливо стал последним подтверждением того, что в Уфе начинается новая жизнь. Только вот разговоры в телеграм-каналах и на различных ресурсах приняли слегка странный окрас – эксперты, журналисты и простые люди начали сожалеть о том, что КХЛ потеряла топ-клуб, который теперь не сможет бороться за медали и кубок.

Иногда возникает ощущение, что «Салават Юлаев» в головах некоторых людей до сих пор остаётся той угрозой, которой он являлся на заре образования КХЛ. Тогда уфимская команда сносила своих соперников, имела зарплатный бюджет больше, чем у команд НХЛ, могла позволить себе Радулова в четвёртом звене, а также проезжалась по соперникам в плей-офф. Но то время безвозвратно ушло. «Салават» последней пятилетки был совсем другим.

Вообще, кого мы называем топом? Команду, которая каждый год (ну, или почти) борется за Кубок Гагарина, обладает звёздным костяком, который доказывал, что способен решать высокие задачи, а также имеет победные традиции. Разве у «Салавата» было что-то, кроме традиций?

В последние пять лет команда дважды вылетала в первом раунде и лишь раз перешагнула порог второго, сыграв несколько месяцев назад в полуфинале. Причём, давайте будем честными, и этот результат пришёл немного стихийно – «Салават» испытывал огромные проблемы и в серии с «Сибирью», и в серии со «Спартаком». В семиматчевой баталии с Новосибирском многое решила домашняя площадка, под которую подопечные Епанчинцева так и не смогли до конца подстроиться, а также миллиметры в моменте, когда все узнали, что такое «эффект параллакса».

Серия с московской командой получилась ещё более сложной и напряжённой, там уфимцы выглядели развалившейся командой, уступали 1-3, но благодаря неистовому характеру, сплочённости и непонятной игре «Спартака» в шестом матче, когда подопечные Жамнова будто испугались собственной силы, сумели переломить ситуацию.

«Салават Юлаев» выиграл серию у «Спартака» Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Заслуги уфимской команды никто умалять не собирается, однако такой тяжёлый путь при не самой сложной сетке намекает на то, что воля случая вмешалась в ситуацию.

Но то был успех, а два года до этого «Салават» заканчивал сезон после шести игр в первом раунде. Сначала подопечные Козлова пострадали от неуступчивого «Адмирала», который наглядно показал, как в играх на вылет решают самоотверженность и готовность жертвовать собой во имя результата. И, конечно же, характер – в большинстве пограничных матчей «Салават Юлаев» владел ощутимым преимуществом, однако добить парней Тамбиева не удавалось.

В серии с «Трактором» такого преимущества у Уфы не было, но почти во всех играх юлаевцы смотрелись убедительнее. Однако перформанс Фукале и тактическая слаженность принесли Челябинску успех.

А теперь давайте оттолкнёмся от того, кто обычно в «Салавате» делал разницу на льду. Это были легионеры: раньше финские, а сейчас канадские/американские. Только вот как получается: иностранцы на своих плечах за последние пять лет лишь раз вывели Уфу во второй раунд.

Случилось это ещё в сезоне-2020/2021, когда Хартикайнен, Метсола и компания в пяти матчах сломили тот же «Трактор», а уже в следующем раунде без каких-либо шансов проиграли «Ак Барсу» со счётом 0-4.

В следующем сезоне «Салават» вновь вышел во второй раунд, но тогда после первого матча в плей-офф все легионеры покинули команду – «Сибирь» в пяти матчах прошёл российский костяк.

В прошлом сезоне иностранцы внесли вклад в проход первого раунда, однако в серии со «Спартаком» казалось, что на льду находится только Шелдон Ремпал. Тодд травмировался, Уилсон потерялся, Ливо вообще периодически выпадал из состава, а Хмелевски был крайне нестабилен.

Так и получается, что команда за последние пять лет лишь раз добивалась желаемого результата, а также дважды сенсационно высаживалась в первом раунде. Параллельно с этим высокооплачиваемые легионеры, отсутствие которых сейчас оплакивается, принимали минимальное участие в малых успехах команды. Где тут намёк на то, что «Салават Юлаев» был топовым клубом? Или где предпосылки к тому, что после потери дорогих иностранцев всё полетит в тартарары? Уфимская команда не изменится до неузнаваемости, она останется примерно на том же уровне, на котором находилась в последние пять лет.

Понятно, что той яркости, что была до этого в регулярках, от Уфы можно не ждать. Но при этом в распоряжении «Салавата» сейчас находится вполне неплохой состав, который будет решать примерно те же задачи, что и до этого (не те, что заявлялись, а те, что были решены по факту) – выход в плей-офф, проход первого раунда.

Как минимум одна звезда в клубе останется: Эксклюзив Александр Хмелевски точно останется в «Салавате Юлаеве»

Убеждён в том, что Виктор Козлов – сильный тренер. А серия плей-офф второго раунда со «Спартаком» (точнее, её конец) доказала, что Виктор Николаевич, не имея в своём составе россыпь звёзд, способен объединить команду, заразить её общей идеей (вспомните ещё ту искреннюю речь в раздевалке после победы в седьмом матче). Сейчас ещё и давления будет меньше, что точно сыграет на руку специалисту.