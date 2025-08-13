Ливо станет усилением для «Трактора». Но как канадец проявит себя в плей-офф?

Сегодня, 13 августа, «Салават Юлаев» и Джош Ливо расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Нападающий выступал за «Салават Юлаев» с сезона-2023/2024 и провёл за клуб 122 матча, а в прошлом регулярном чемпионате побил снайперский рекорд Сергея Мозякина. 49 голов в 60 матчах от североамериканца — это вам не шутки. Правда, в плей-офф канадец сыграл слабо, забросив всего две шайбы, да и те в серии с «Сибирью».

Неудивительно, что после ударной регулярки спрос на форварда моментально вырос, а в Уфе решили экстренно переподписать контракт со своей звездой на два сезона: по 110 млн за сезон + бонусы. Вот только не учли, что такие деньги будут съедать огромную часть платёжки даже у клуба-олигарха, а уж тем более у команды, испытывающей проблемы с финансированием. После того как в «Салавате» начали повсеместно сокращать зарплаты и уреза́ть бюджет, стало ясно, что Ливо в Уфе точно не останется. Вопрос — как с ним разойтись полюбовно? Ведь положенную компенсацию платить тоже нечем.

В итоге ситуация разрешилась, а агент хоккеиста Иван Ботев отметил, что сторона игрока не стала судиться с клубом, так как уже нашла другой вариант продолжения карьеры. То бишь нет времени заниматься судебными тяжбами и упускать возможность побыстрее присоединиться к новому коллективу. «Салават Юлаев», безусловно, этот поступок не красит, но клубу приходится буквально выживать в сложных экономических условиях. Было ясно, что на такие контракты у Уфы в её нынешнем состоянии попросту нет средств, а держать в раздевалке легионера с зарплатой, в несколько раз превышающей контракты других хоккеистов, попросту неправильно. Люди же всё видят и понимают.

Джош Ливо Фото: РИА Новости

Джош практически сразу нашёл себе вариант в КХЛ, приняв предложение «Трактора». Поговаривают, что с зарплатой куда более скромной: порядка 70 млн рублей за сезон. Интересно, что изначально у челябинцев не было возможности уместить контракт Ливо под потолком зарплат. В результате пришлось помещать в список отказов форварда Остапа Сафина и обменивать так и не доехавшего до Челябинска нападающего Майка Веккионе в «Барыс». Тоже история так себе, с осадочком, но куда деваться? Больше пяти легионеров в составе на матч по регламенту быть не может.

В приглашении Ливо был заинтересован лично его соотечественник и главный тренер уральцев Бенуа Гру, а генеральный менеджер Алексей Волков просто не мог упустить шанс заполучить в свои ряды хоккеиста такого уровня и мастерства. Вопрос в другом: Ливо отлично проводит регулярки, но не провалит ли снова плей-офф? В розыгрыше Кубка Гагарина нельзя уходить в тень, важно быть кубковым бойцом, однако здесь уже будем спрашивать как с самого игрока, так и с главного тренера. Совместными усилиями они должны найти Джошу правильное место и партнёров на площадке в топ-6 нападения.