Главные звёзды нового СКА — легионеры из Америки. Кто такие Бландизи и Гримальди?

СКА этим летом проводит непривычно тихое межсезонье на трансферном рынке. За последние годы мы привыкли к чехарде кадров в петербургском клубе, но пока что громких уходов из стана армейцев было заметно больше, чем приходов.

Да, в июле состав представителей Северной столицы пополнили самый результативный защитник КХЛ прошлого сезона Тревор Мёрфи и некогда один из сильнейших атакующих оборонцев лиги Бреннан Менелл, однако на этом действительно большие подписания СКА прекратились.

В середине августа клуб наконец-то решил прервать затянувшееся молчание и, помимо оборонительного корпуса, качественно усилить ещё и осиротевшее нападение. С разницей чуть менее чем в сутки армейцы объявили о переходе сразу двух форвардов – сначала новичком петербуржцев стал Джозеф Бландизи, а затем к нему присоединился и Рокко Гримальди.

«Чемпионат» сообщал об этом ранее: Эксклюзив Североамериканские форварды Джозеф Бландизи и Рокко Гримальди продолжат карьеру в СКА

Оба хоккеиста являются ветеранами АХЛ с хорошим опытом игры в НХЛ, но давайте остановимся на каждом чуть подробнее.

31-летний Бландизи – усиление центральной оси клуба. Не самый габаритный (183/83), однако при этом крепко сбитый форвард, который и подраться не прочь, и на изящества на льду способен. Техника и бросок также при нём, но страдает дисциплина – только за два последних сезона канадец накопил 192 штрафные минуты в 128 матчах.

При этом Джозеф не только может оставить свою команду в меньшинстве, но и помочь ей успешно его нейтрализовать – Бландизи часто появлялся в обеих спецбригадах и неоднократно забрасывал, когда его партнёры были вынуждены играть против соперника с численным преимуществом. Только в прошлом сезоне на его счету три гола в меньшинстве – один из лучших показателей АХЛ по итогам регулярки.

На уровне НХЛ новичок СКА успел провести 101 встречу, но пробиваться туда ему пришлось через тернии: в 2012 году его лишь в шестом раунде под 162-м номером задрафтовал «Колорадо», однако дебютировал в элите он лишь в декабре 2015-го. Да и то не в «Эвеланш» – к тому моменту он так и не был подписан «лавинами» и в 2014 году вновь вышел на драфт, где его не выбрал ни один клуб.

Джозеф Бландизи Фото: Zuma/TASS

Зато в начале 2015-го Бландизи подобрал «Нью-Джерси» – там же после хорошего отрезка в АХЛ Джозеф и дебютировал, набрав 17 очков за 41 матч. Тот сезон остался для него самым успешным в НХЛ – в дальнейшем ни в «Дэвилз», ни в «Анахайме», ни в «Питтсбурге» он не закрепился.

Однако в АХЛ – в особенности в «Торонто», где он играл последние четыре года и на протяжении двух последних исполнял роль альтернативного капитана – канадец пришёлся ко двору – феерической результативности не демонстрировал (хоть один раз и набрал 59 очков в 70 играх), но от него это особо и не требовалось.

И вряд ли будет требоваться в Санкт-Петербурге – по типажу Бландизи кажется хорошей заменой Захару Бардакову, отправившемуся покорять НХЛ в том самом «Колорадо», когда-то задрафтовавшем канадца. Умение залезть под кожу, техника, интеллект, помощь в меньшинстве – игрока с таким набором СКА после отъезда Захара как раз и не хватало.

Гримальди – другой случай. Пожалуй, главное, что помешало ему стабильно заиграть в НХЛ – его габариты: несмотря на 82 кг живого веса, рост американца составляет всего 168 см. Впрочем, в своё время это не остановило «Флориду», которая выбрала его под 33-м номером драфта-2011. К тому времени он успел выиграть два золота ЮЧМ со сборной США, а в 2013-м добавил к нему ещё и первенство на МЧМ, в финале которого оформил дубль с победной шайбой.

В отличие от Бландизи, Гримальди получил шанс дебютировать в НХЛ в задрафтовавшей его команде. Однако 27 матчей на отрезке в два сезона оказалось для «пантер» достаточно, чтобы расстаться с форвардом. Да и следующие два года в системе «Колорадо» тоже не получились для Рокко успешными – хоть на уровне АХЛ он и был в порядке.

Рокко Гримальди Фото: Zuma/TASS

Звёздный час Гримальди в НХЛ наступил в «Нэшвилле» – уже в первом сезоне в системе «Предаторз» он получил самое большое количество игрового времени в элите в карьере, а через год выдал и лучший сезон с 31 очками в 66 встречах, попав в топ-10 бомбардиров «хищников» в регулярке-2019/2020.

Впрочем, оказалось, что это был пик Рокко в сильнейшей лиге мира – в дальнейшем такой результативности он уже не демонстрировал и в последние годы скитался по клубам АХЛ, где был традиционно хорош. И даже заглянул на ЧМ-2023, где стал лучшим бомбардиром турнира – но в НХЛ так и не вернулся.

Тем не менее Гримальди способен стать главной звездой нынешнего СКА – техничного праворукого форварда, умеющего как забивать самостоятельно, так и помогать делать это партнёрам, армейцам тоже не хватало.

Для петербуржцев этот дуэт может стать основополагающим в новом сезоне – вместе с ним в составе команда Игоря Ларионова выглядит куда привлекательнее. Осталось лишь дождаться и проверить, смогут ли Бландизи и Гримальди продемонстрировать свой уровень в КХЛ – пока сомнений в этом мало.