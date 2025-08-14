Экс-тренер Канады возглавил клуб КХЛ, Хартли приехал в Россию. Хоккейные итоги дня

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 13 августа.

СКА подписал контракт с американским нападающим Рокко Гримальди

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с американским нападающим Рокко Гримальди. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с форвардом рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2026/2027. Ранее о готовящемся трансфере сообщал «Чемпионат».

Рокко Гримальди – нападающий, родился 8 февраля 1993 года в Калифорнии, США. Рост – 168 см, вес 81 кг. Хват клюшки – правый. На драфте НХЛ выбран во втором раунде «Флоридой Пантерз» под общим 33-м номером.

Дебютировал в НХЛ 1 ноября 2014 года, 22 ноября забросил первую шайбу. Помимо «Флориды», в НХЛ выступал за «Колорадо» и «Нэшвилл», предыдущий сезон отыграл в АХЛ за команду из Кливленда. На счету Гримальди 203 матча и 67 очков в НХЛ, а также 499 игр и 428 очков в АХЛ.

В 2010-м году новичок СКА вместе со сборной США взял Мировой кубок вызова, став лучшим бомбардиром и ассистентом турнира. В 2010-м и 2011-м в составе юниорской сборной выигрывал чемпионат мира, в 2013-м стал победителем молодёжного чемпионата мира.

Гримальди – лучший бомбардир взрослого мирового первенства по хоккею 2023 года. В 10 матчах нападающий набрал 14 (7+7) очков и был включён в символическую сборную турнира.

Бывший тренер клубов НХЛ Жерар Галлан возглавил «Шанхай Дрэгонс»

Бывший тренер клубов НХЛ Жерар Галлан возглавил «Шанхай Дрэгонс», сообщает пресс-служба клуба. Контракт с канадским специалистом заключён сроком на два сезона.

Последним местом работы 61-летнего канадского специалиста был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2022/2023. В НХЛ Галлан также тренировал «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз» и «Вегас Голден Найтс».

Галлан выиграл приз лучшему тренеру НХЛ в сезоне-2017/2018, работая с «Вегас Голден Найтс», и вывел команду в финал Кубка Стэнли в их дебютном сезоне. Он одержал 369 побед в 705 встречах регулярного чемпионата НХЛ.

Галлан также тренировал сборную Канады на Кубке Шпенглера в декабре прошлого года, где «Штраубинг Тайгерс» выбил канадцев в полуфинале.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прилетел в Россию

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли прилетел в Россию. Как сообщает пресс-служба ярославского клуба, специалист приземлился в аэропорту «Домодедово» в Москве.

«Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Ранее команду возглавлял Игорь Никитин, который вместе с тренерским штабом ярославского клуба в межсезонье подписал контракт с ЦСКА.

Напомним, Боб Хартли возглавлял «Авангард» (с 2018 по 2022 год), с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. В новом сезоне помощниками канадского специалиста в ярославском клубе станут российские тренеры: Дмитрий Рябыкин, Сергей Звягин, Андрей Малков, Георгий Кошель, Дмитрий Красоткин и Вячеслав Гусов.

ЦСКА расторг контракт с защитником Никитой Седовым, провалившим допинг-тест

Хоккейный клуб ЦСКА расторг контракт с защитником Никитой Седовым по инициативе игрока, сообщает пресс-служба армейского клуба. Ранее игрок был отстранён от тренировок и матчей из-за положительной допинг-пробы. В крови хоккеиста был обнаружен мельдоний.

24-летний Никита Седов пополнил состав армейского клуба в 2024 году. В сезоне-2024/2025 он провёл 57 встреч за ЦСКА в КХЛ и набрал 17 (1+16) очков при показателе полезности «+12».

Напомним, ранее в пробе форварда ЦСКА Владислава Каменева также был обнаружен мельдоний. Также положительную допинг-пробу сдал форвард Анатолий Голышев из «Автомобилиста».

Канадский форвард «Динамо» Макс Комтуа прибыл в Москву

Нападающий «Динамо» Макс Комтуа прибыл в Москву, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Напомним, в конце июля 2025 года 26-летний канадский нападающий продлил соглашение с московским клубом ещё на один год.

В дебютном для себя плей-офф КХЛ канадский нападающий Комтуа провёл 15 матчей, в которых набрал 13 очков — забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач. В регулярном сезоне 26-летний форвард сыграл 62 встречи, где забросил 21 шайбу и отдал 29 результативных передач. Помимо этого, на счету канадца 225 силовых приёмов, 61 блокированный бросок и 39 перехватов.

«Барыс» заключил контракт с защитником Иэном Маккошеном

«Барыс» заключил односторонний контракт с защитником Иэном Маккошеном. Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, соглашение с американским игроком обороны рассчитано на один сезон, до 31 мая 2026 года. Ранее о готовящейся сделке сообщал «Чемпионат».

Бо́льшую часть своей карьеры Маккошен, задрафтованный в 2013 году «Флоридой Пантерз», провёл в Северной Америке. В его статистике числятся 60 матчей в Национальной хоккейной лиге и 244 встречи в АХЛ.

В Континентальной хоккейной лиге Иэн дебютировал в сезоне-2024/2025. За 61 игру в составе «Куньлуня» он записал в свой актив четыре заброшенные шайбы и 11 результативных передач, заблокировав при этом 90 бросков соперников и проведя 113 силовых приёмов.

«Салават Юлаев» и Джошуа Ливо расторгли контракт по обоюдному согласию

ХК «Салават Юлаев» и нападающий Джошуа Ливо расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Нападающий выступал за «Салават Юлаев» с сезона-2023/2024 и провёл за клуб 122 матча. В прошлом сезоне канадский форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром КХЛ.

«Салават Юлаев» благодарит Джошуа за игру и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, Джош Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.