Североамериканские тренеры захватили КХЛ. Это хорошо или плохо?

«Шанхай Дрэгонс» наконец-то выпустил официальное заявление – главным тренером команды стал канадский специалист Жерар Галлан. Слухи об этом ходили достаточно давно, все понимали, что экс-тренер сборной Канады доедет до Санкт-Петербурга, однако юридические тонкости не позволяли сделать объявление раньше.

Таким образом, Галлан стал четвёртым североамериканским специалистом, который возглавляет клуб КХЛ на данный момент. Давайте остановимся на каждом чуть поподробнее.

Бенуа Гру («Трактор»)

Бен возглавил челябинскую команду после того, как клуб под руководством Алексея Заварухина сотворил две сенсации в плей-офф и смог взять медали, начав кубковую весну шестым сеяным на Востоке. Немалая доля критики тогда вылилась на Алексея Волкова за небанальное решение.

«Наверное, только в ГРУ знают, зачем «Трактор» откопал этого Гру», «похоже, Гру так и не понял, куда попал», — говорили тогда во всеуслышание ветераны. Да и в целом предшествующие события, которые от Гру никак не зависели, повышали давление – нужно было выступить как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне.

Бенуа Гру Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Про итоги все знают: «Трактор» ещё на предсезонных матчах показал, что готов стать одним из фаворитов сезона, с самого начала захватил лидерство на Востоке и уверенно удержал его до конца чемпионата. Несмотря на то что первый раунд начался тяжело, далее челябинцы убрали с пути два столичных «Динамо» и оказались в финале с командой, которую уже было не остановить. Серебряные медали – блестящий результат для хоккейного Челябинска.

В этом сезоне «Трактор» попробует завершить начатое. Правда, сделать это будет ещё сложнее – потери Фукале, Кравцова и Шабанова могут больно ударить по команде. Но Бенуа Гру не остался с пустыми руками – Дриджер, Григоренко и Ливо (ещё не объявленный официально) попробуют заменить лидеров.

Ги Буше («Авангард»)

Отрезок с сентября по декабрь 2024 года в Омске наверняка хотят забыть навсегда – тогда команда под руководством Сергея Звягина неостановимо летела с обрыва, едва цепляясь за зону плей-офф и параллельно плодя лишь тоску. Тогда руководство «Авангарда» и пригласило Ги Буше, который должен был спасти сезон для «ястребов».

Забегая вперёд – канадец уверенно это сделал. Омичи выправили победную поступь, а в конце регулярки уже всерьёз претендовали на место в топ-4, однако остановились всё же на шестом месте, получив в первом раунде действующего чемпиона. «Металлург» Разина был бит в шести матчах, а после «Авангард» ждала изнуряющая серия с будущим чемпионом, которая завершилась лишь во втором овертайме седьмой игры.

«Ястребы» тогда выиграли матчей у «Локомотива» больше, чем «Торпедо», «Салават Юлаев» и «Трактор» вместе взятые.

Ги Буше Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Столь резкий взлёт так воодушевил Омск, что за все важные решения в области селекции стал отвечать канадский специалист, который набрал команду под себя. Состав у омичей образовался убойный, а что из него выжмет Ги Буше, узнаем совсем скоро.

Боб Хартли («Локомотив»)

Особо долгой пенсия Боба Хартли не получилась – канадец принял предложение возглавить действующего чемпиона КХЛ. Учитывая, сколько раз Хартли отказывался возвращаться на тренерский мостик, назначение вышло неожиданным.

Боб получил в наследство команду, которая почти в полном составе прошлой весной разделалась со всеми в регулярке, а потом и в плей-офф. Это значительно повышает шансы на второй триумф Ярославля, однако неясным остаётся то, как сработается эксцентричный франкофон с чемпионской командой. Если притирка пройдёт более-менее нормально, то «Локомотив» останется той грозной силой, которой был в прошлом сезоне.

Жерар Галлан («Шанхай Дрэгонс»)

После того как Галлана уволили из «Рейнджерс» за провал в первом раунде плей-офф, казалось, что долго без работы специалист не просидит. Однако все клубы НХЛ обошли стороной специалиста, который выводил «Вегас» в финал Кубка Стэнли.

Последнюю игру в тренерской карьере Галлан проводил с Шестёркиным в воротах, Тарасенко и Зибанеджадом в первой тройке, Патриком Кейном – во второй, Панариным – в третьей. Несмотря на то что сам Жерар получит внушительную сумму по двухлетнему контракту, команда суперзвёздной вряд ли будет. Меркли, Спунер, Рендулич, конечно, неплохие игроки, но и не Адам Фокс или Артемий Панарин.

Для первого сезона, откровенно говоря, большим успехом будет простой выход в плей-офф, куда китайская команда попадала лишь раз, и тот был больше восьми лет назад.

***

А теперь перейдём к одному из главных вопросов: почему североамериканских специалистов становится всё больше?

Отчасти это влияние пресловутой моды, которая всегда накрывает КХЛ в случае успеха какой-либо команды. Примерно как в случае с молодыми голкиперами, на которых делают ставку, смотря на пример чемпионского перформанса Ильи Набокова.

Причём характерная черта и, как следствие, привлекательность этой моды – быстрый успех. Бенуа Гру с ходу взобрался с «Трактором» на вершину и взял серебряные междали, Ги Буше вытащил команду со дна и дал настоящий бой будущему чемпиону, который строился долгие годы.

Второй фактор – отсутствие перспективных специалистов в клубах ниже рангом. Нет, они есть, конечно же. Но сейчас можно с натяжкой назвать двух – Козырева и Тамбиева. Только стиль игры первого подразумевает красочность в регулярке и тупик (пока что) в плей-офф, а второй очень тяжело срабатывается со многими хоккеистами (хоть и поговаривают, что в последнее время трудиться с ним стало приятнее).

Пройти такой путь, какой раньше проходили Квартальнов, Скабелка, Мартемьянов или Разин, сейчас некому.

Третий фактор пересекается со вторым – на рынке нет российских специалистов для топ-клубов, а все перечисленные (за исключением «Шанхая») ими являются.

Так хорошо или плохо, что североамериканские тренеры захватили КХЛ? Хорошо ли, что команды Буше, Гру и Хартли сейчас, наверное, три главных претендента на трофей? К сожалению, этот вопрос подпадает под категорию таких, где оценочные «хорошо или плохо» не имеют никакого значения. Это просто данность. Примерно такая же, как битва двух лагерей в этом обсуждении: первый будет заявлять, что зарубежные специалисты едят хлеб отечественных, а вторые уповать на то, что североамериканцы привнесут что-то интересное.