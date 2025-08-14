Минута славы. 7 игроков из России, сыгравших в НХЛ лишь один матч

Первый матч в НХЛ — один из самых важных моментов в жизни американского хоккеиста. «Круг почёта» на предматчевой разминке, повышенное внимание прессы, счастливые родственники на трибунах. Для кого-то это старт долгой и успешной карьеры, а для кого-то первый матч становится и последним. В истории НХЛ несколько сотен игроков, которые оставили свой след лишь в одном матче.

Россиян среди них не так много. Не будем учитывать Руслана Исхакова и Егора Коршкова, которые продолжают карьеру на уровне КХЛ и ещё сохраняют шансы увеличить эту цифру — и тогда остаётся лишь семь хоккеистов. Вспомним их всех.

н. Сергей Климович («Чикаго»)

Игра: 9 декабря 1996 года против «Торонто»

Габаритный форвард из Новосибирска дебютировал за московское «Динамо» уже в 18 лет, успел поиграть за первый состав юниорской сборной и на печально известном МЧМ-1993, где Россия получила 1:9 от Канады. Климович выиграл чемпионат МХЛ в составе бело-голубых и перешёл в «Чикаго»: «ястребы» выплатили клубу компенсацию.

«Только на третий год дали шанс сыграть в НХЛ. И я в первом же матче получил травму. Как мне доктор сказал, один шанс из 1000 получить такое повреждение в столкновении, какое было у меня. Тазовой косточкой стукнули о край борта. Я три недели потом ногу волочил, ходить не мог нормально», — вспоминал Климович в интервью Sports.ru. Довольно быстро нападающий уехал в Европу, вернулся в Россию после двух сезонов в Австрии и Германии. Климович был одним из лидеров «Сибири», которая в 2002-м вышла в Суперлигу.

Андрей Тарасенко и Сергей Климович Фото: Владмир Зинин/ТАСС

После завершения карьеры Климович долгое время работал спортивным директором «Сибири» и ушёл оттуда после того, как клуб покинул Кирилл Фастовский. У Сергея пять сыновей, все — хоккеисты, Егор и Иван уже успели поиграть за основу «Сибири». Климович-старший же сейчас работает в школе ЦСКА.

н. Игорь Никулин («Анахайм»)

Игра: 27 апреля 1997 года против «Финикса»

«Игорь Никулин — типично европейского стиля крайний форвард. Высокий, но не мощный, с размашистым катанием, с отменной «ручной работой», с ясным видением игры. К тому же для него характерна некоторая неровность выступлений: то выдаст класс, то не очень заметен», — такую оценку стилю игры Никулина давала газета «Советский спорт» в ноябре 1995-го. За несколько месяцев до этого «Анахайм» выбрал форварда «Северстали» в пятом раунде драфта, когда игроку было уже почти 23.

В интервью тогда Никулин заявил, что «утки» звали его, однако игрок отказался. Но вскоре хоккеист всё-таки уехал в Америку, набрав в 47 матчах за «Северсталь» 33 очка. Весной 1997-го «Анахайм» лишился из-за травм сразу нескольких ведущих форвардов, поэтому вызвал в основу пятого бомбардира своего фарм-клуба. «Утки» проигрывали в серии 2-3, однако смогли вырвать победу в овертайме, а потом и выиграть серию в седьмом матче — уже, правда, без Никулина.

Несмотря на слова форварда «им кого в первую очередь подавай — тех, кто бежит, толкается, а у меня явно не канадский стиль», он задержался в АХЛ ещё на пару сезонов. Никулин вернулся в Россию в 1999-м, несколько лет поиграл в Суперлиге, в том числе за родную «Северсталь», и завершил карьеру в 32 года. После этого имя экс-игрока в новостях практически не появлялось.

з. Алексей Васильев («Рейнджерс»)

Игра: 5 апреля 2000 года против «Монреаля»

«Я провел там четыре года, с 1997-го по 2001-й. Правда, в первый сезон, как только туда приехал, совсем не играл. В начале сезона мне сделали операцию, и весь чемпионат я полностью пропустил. Потом отыграл два года за «Хартфорд» и один – за «Милуоки». Хотелось, конечно, пробиться в основу «Рейнджерс», настрой был боевой, но получилось так, как получилось, я ни о чем не жалею», — говорил Васильев о времени в Северной Америке.

У перспективного защитника-домоседа, который в 1997-м стал чемпионом России и поиграл за молодёжные и юниорские сборные страны, самая успешная — пусть и не особо заметную — карьера среди всех в этом списке. Молодому игроку пробиться в состав бессмысленно соривших деньгами «Рейнджерс» рубежа веков было очень сложно, однако и в проводившем лишь третий сезон в НХЛ «Нэшвилле» Васильев не закрепился. Зато после возвращения в «Локомотив» защитник выиграл ещё два титула чемпиона страны и был надёжным партнёром для куда более атакующего Александра Гуськова.

Алексей Васильев Фото: photo.khl.ru

Васильев мог стать русским Брентом Бёрнсом или Филом Кесселом, однако серию в 473 матча подряд без объяснения причин прервал тогдашний главный тренер Кари Хейккия. Всю свою карьеру в России, за исключением двух сезонов в нижегородском «Торпедо», игрок провёл в «Локомотиве». Его сын Никита тоже выступал в системе ярославского клуба на уровне МХЛ.

в. Александр Печурский («Питтсбург»)

Игра: 16 января 2010 года против «Ванкувера»

Пожалуй, самая известная из описанных здесь история. В начале 2010-го на «пингвинов» резко навалился вратарский кризис: с травмами выбыли и Марк-Андре Флёри, и его сменщик Брент Джонсон. Пришлось экстренно вызывать в основу Печурского: голкипер юниорской сборной России начинал тот сезон в «Магнитке», однако уехал в CHL посреди года. «Питтсбург» вызвал задрафтованного клубом вратаря в чрезвычайный момент.

Основной вратарь фарма «Пенс» Джон Карри очень быстро получил пять шайб от сильного тогда «Ванкувера», и в лиге дебютировал Печурский. «Питтсбург» с ним в воротах не совершил чудо-камбэк, пропустил ещё один гол, однако Александра назвали третьей звездой матча. «Сначала я не понял, что происходит. До начала матча не мог предположить, что выйду на лёд. Хорошо, что удалось отразить бросок Сами Сало. После этого я успокоился», — говорил вратарь. Однако больше Печурский не сыграл ни одного матча ни в НХЛ, ни в АХЛ, вернувшись в Россию в 2011-м.

Александр стал обладателем Кубка Гагарина как бэкап Василия Кошечкина в «Металлурге», несколько лет был вторым вратарём в «Амуре», а завершил карьеру уже в «Кузне». Летом 2021-го на лентах новостей появилось сообщение об исчезновении голкипера, но он скоро нашёлся. Однако вратарю пришлось распродавать свои медали в интернете, и это говорит о том, что жизнь после хоккея у Печурского, увы, не сложилась.

з. Антон Клементьев («Айлендерс»)

Игра: 27 марта 2010 года против «Коламбуса»

Пожалуй, Клементьеву принадлежит уникальное достижение: это единственный игрок, который сыграл лишь по одному матчу и в НХЛ, и в КХЛ. В российской лиге воспитанник «Локомотива» дебютировал в феврале 2009-го и провёл ещё пару матчей в качестве лимитчика, не выходившего на лёд. После этого 19-летний защитник-домосед сразу же уехал в систему «Айлендерс».

«Тяжело было перестроиться на здешний хоккей, а прибавил благодаря тому, что здесь много силовых приёмов, столкновений. Площадки маленькие, думать надо очень быстро, на принятие решения даются доли секунды. Если ты устраиваешь тренера – будешь играть. Если нет – то нет», — говорил Клементьев в интервью в 2011-м. В «Бриджпорте» он далеко не всегда попадал в состав: многое испортили тяжёлые травмы. Защитник вернулся в Россию в 2011-м, пополнив состав возродившегося и игравшего в ВХЛ «Локомотива».

Однако выше уровня Высшей лиги Клементьев больше не поднялся, успел поиграть в Польше и Беларуси. Защитник завершил карьеру уже в 27, а сейчас руководит созданной им самим детской хоккейной академией.

н. Богдан Якимов («Эдмонтон»)

Игра: 14 октября 2014 года против «Лос-Анджелеса»

Воспитанник нижнекамского хоккея сильно провёл дебютный сезон за команду: 12 очков в 33 матчах (это при 10 минутах за игру), успел выиграть бронзу на МЧМ и довольно быстро отправился в «Эдмонтон», задрафтовавший игрока в третьем раунде. «Якимов – один из тех мощных центрфорвардов, которого каждый мечтает видеть у себя», — говорил вице-президент «Ойлерз». Понятно, что в Америке игроков с габаритами 196/104 используют в основном в утилитарных целях.

С центрами у тех «Ойлерз» было очень плохо: за спиной Райана Ньюджент-Хопкинса были только зелёная молодёжь и ветераны-ролевики. Поэтому после повреждения РНХ уже в 20 лет Богдан дебютировал в НХЛ в качестве второго центра команды. «Як выложился в игре полностью», — заявил потом главный тренер Даллас Икинс. Правда, после этого Якимов уехал в фарм-клуб, где провёл полтора года. В декабре 2015-го клуб отдал форварда в аренду в «Нефтехимик», на чём его американская карьера и закончилась.

«Надо было ещё годик поиграть в КХЛ. Теперь же его поломали в морально-тактическом плане, перестроили под канадский хоккей», — говорил о Якимове Владимир Крикунов. Форвард же после возвращения в Россию так и не вышел на свой уровень, хотя успел поиграть и за «Авангард», и за СКА, и за московское «Динамо», но везде мешали постоянные тяжёлые травмы. Из-за них Якимов закончил с хоккеем уже в 28 лет.

в. Андрей Макаров («Баффало»)

Игра: 4 апреля 2015 года против «Айлендерс»

После успешной игры на МЧМ и железного места голкипера в юниорском клубе акции Макарова взлетели весьма высоко. В январе 2012-го на вопрос, поедет ли он в КХЛ, голкипер отвечал: «Не поеду. Я же там буду на лавке сидеть. А потом ещё возьмут и отправят в МХЛ». Однако в «Сэйбрз» Макаров конкуренцию не выиграл — даже с учётом того, что клуб тогда обменял Райана Миллера и сливал сезоны безбожно нагло.

Свой первый сезон на взрослом уровне Макаров провёл по большей части в ECHL, однако в регулярке-2014/2015 стал основным вратарём «Рочестера» и в концовке регулярки НХЛ получил матч в основе. Однако летом 2015-го «клинки» резко остановили перестройку, потратили высокий драфт-пик на Робина Ленера, пригласили опытного бэкапа Чэда Джонсона. В основу привлекался и Линус Улльмарк: в АХЛ у него была статистика хуже, чем у Макарова, однако он имел два сезона игры в шведской лиге.

Андрей Макаров Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Макаров в 2016-м вернулся в КХЛ и говорил прессе: «Мне весь сезон никто ничего не говорил, почему я не выхожу на лёд […] Вы заметили, что от всех российских игроков в клубе избавились? Я был последним». Андрей перешёл в «Куньлунь», но в КХЛ не смог подняться выше бэкапа, а травмы подкосили карьеру ещё сильнее. За пять сезонов Андрей сменил пять клубов, но сейчас начнёт второй год подряд в составе «Динамо-Молодечно».