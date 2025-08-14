Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Российские хоккеисты, сыгравшие в НХЛ только один матч: Печурский, Якимов, Никулин

Минута славы. 7 игроков из России, сыгравших в НХЛ лишь один матч
Родион Власов
Российские хоккеисты, сыгравшие в НХЛ лишь однажды
Аудио-версия:
Комментарии
Кто-то из них сделал успешную карьеру в России, а кто-то полностью исчез с радаров.

Первый матч в НХЛ — один из самых важных моментов в жизни американского хоккеиста. «Круг почёта» на предматчевой разминке, повышенное внимание прессы, счастливые родственники на трибунах. Для кого-то это старт долгой и успешной карьеры, а для кого-то первый матч становится и последним. В истории НХЛ несколько сотен игроков, которые оставили свой след лишь в одном матче.

Россиян среди них не так много. Не будем учитывать Руслана Исхакова и Егора Коршкова, которые продолжают карьеру на уровне КХЛ и ещё сохраняют шансы увеличить эту цифру — и тогда остаётся лишь семь хоккеистов. Вспомним их всех.

н. Сергей Климович («Чикаго»)

Игра: 9 декабря 1996 года против «Торонто»

Габаритный форвард из Новосибирска дебютировал за московское «Динамо» уже в 18 лет, успел поиграть за первый состав юниорской сборной и на печально известном МЧМ-1993, где Россия получила 1:9 от Канады. Климович выиграл чемпионат МХЛ в составе бело-голубых и перешёл в «Чикаго»: «ястребы» выплатили клубу компенсацию.

«Только на третий год дали шанс сыграть в НХЛ. И я в первом же матче получил травму. Как мне доктор сказал, один шанс из 1000 получить такое повреждение в столкновении, какое было у меня. Тазовой косточкой стукнули о край борта. Я три недели потом ногу волочил, ходить не мог нормально», — вспоминал Климович в интервью Sports.ru. Довольно быстро нападающий уехал в Европу, вернулся в Россию после двух сезонов в Австрии и Германии. Климович был одним из лидеров «Сибири», которая в 2002-м вышла в Суперлигу.

Андрей Тарасенко и Сергей Климович

Андрей Тарасенко и Сергей Климович

Фото: Владмир Зинин/ТАСС

После завершения карьеры Климович долгое время работал спортивным директором «Сибири» и ушёл оттуда после того, как клуб покинул Кирилл Фастовский. У Сергея пять сыновей, все — хоккеисты, Егор и Иван уже успели поиграть за основу «Сибири». Климович-старший же сейчас работает в школе ЦСКА.

н. Игорь Никулин («Анахайм»)

Игра: 27 апреля 1997 года против «Финикса»

«Игорь Никулин — типично европейского стиля крайний форвард. Высокий, но не мощный, с размашистым катанием, с отменной «ручной работой», с ясным видением игры. К тому же для него характерна некоторая неровность выступлений: то выдаст класс, то не очень заметен», — такую оценку стилю игры Никулина давала газета «Советский спорт» в ноябре 1995-го. За несколько месяцев до этого «Анахайм» выбрал форварда «Северстали» в пятом раунде драфта, когда игроку было уже почти 23.

В интервью тогда Никулин заявил, что «утки» звали его, однако игрок отказался. Но вскоре хоккеист всё-таки уехал в Америку, набрав в 47 матчах за «Северсталь» 33 очка. Весной 1997-го «Анахайм» лишился из-за травм сразу нескольких ведущих форвардов, поэтому вызвал в основу пятого бомбардира своего фарм-клуба. «Утки» проигрывали в серии 2-3, однако смогли вырвать победу в овертайме, а потом и выиграть серию в седьмом матче — уже, правда, без Никулина.

Несмотря на слова форварда «им кого в первую очередь подавай — тех, кто бежит, толкается, а у меня явно не канадский стиль», он задержался в АХЛ ещё на пару сезонов. Никулин вернулся в Россию в 1999-м, несколько лет поиграл в Суперлиге, в том числе за родную «Северсталь», и завершил карьеру в 32 года. После этого имя экс-игрока в новостях практически не появлялось.

з. Алексей Васильев («Рейнджерс»)

Игра: 5 апреля 2000 года против «Монреаля»

«Я провел там четыре года, с 1997-го по 2001-й. Правда, в первый сезон, как только туда приехал, совсем не играл. В начале сезона мне сделали операцию, и весь чемпионат я полностью пропустил. Потом отыграл два года за «Хартфорд» и один – за «Милуоки». Хотелось, конечно, пробиться в основу «Рейнджерс», настрой был боевой, но получилось так, как получилось, я ни о чем не жалею», — говорил Васильев о времени в Северной Америке.

У перспективного защитника-домоседа, который в 1997-м стал чемпионом России и поиграл за молодёжные и юниорские сборные страны, самая успешная — пусть и не особо заметную — карьера среди всех в этом списке. Молодому игроку пробиться в состав бессмысленно соривших деньгами «Рейнджерс» рубежа веков было очень сложно, однако и в проводившем лишь третий сезон в НХЛ «Нэшвилле» Васильев не закрепился. Зато после возвращения в «Локомотив» защитник выиграл ещё два титула чемпиона страны и был надёжным партнёром для куда более атакующего Александра Гуськова.

Алексей Васильев

Алексей Васильев

Фото: photo.khl.ru

Васильев мог стать русским Брентом Бёрнсом или Филом Кесселом, однако серию в 473 матча подряд без объяснения причин прервал тогдашний главный тренер Кари Хейккия. Всю свою карьеру в России, за исключением двух сезонов в нижегородском «Торпедо», игрок провёл в «Локомотиве». Его сын Никита тоже выступал в системе ярославского клуба на уровне МХЛ.

в. Александр Печурский («Питтсбург»)

Игра: 16 января 2010 года против «Ванкувера»

Пожалуй, самая известная из описанных здесь история. В начале 2010-го на «пингвинов» резко навалился вратарский кризис: с травмами выбыли и Марк-Андре Флёри, и его сменщик Брент Джонсон. Пришлось экстренно вызывать в основу Печурского: голкипер юниорской сборной России начинал тот сезон в «Магнитке», однако уехал в CHL посреди года. «Питтсбург» вызвал задрафтованного клубом вратаря в чрезвычайный момент.

Основной вратарь фарма «Пенс» Джон Карри очень быстро получил пять шайб от сильного тогда «Ванкувера», и в лиге дебютировал Печурский. «Питтсбург» с ним в воротах не совершил чудо-камбэк, пропустил ещё один гол, однако Александра назвали третьей звездой матча. «Сначала я не понял, что происходит. До начала матча не мог предположить, что выйду на лёд. Хорошо, что удалось отразить бросок Сами Сало. После этого я успокоился», — говорил вратарь. Однако больше Печурский не сыграл ни одного матча ни в НХЛ, ни в АХЛ, вернувшись в Россию в 2011-м.

Александр стал обладателем Кубка Гагарина как бэкап Василия Кошечкина в «Металлурге», несколько лет был вторым вратарём в «Амуре», а завершил карьеру уже в «Кузне». Летом 2021-го на лентах новостей появилось сообщение об исчезновении голкипера, но он скоро нашёлся. Однако вратарю пришлось распродавать свои медали в интернете, и это говорит о том, что жизнь после хоккея у Печурского, увы, не сложилась.

Материалы по теме
От уникального дебюта в НХЛ до пропажи из-за долгов. Грустная история вратаря Печурского
От уникального дебюта в НХЛ до пропажи из-за долгов. Грустная история вратаря Печурского

з. Антон Клементьев («Айлендерс»)

Игра: 27 марта 2010 года против «Коламбуса»

Пожалуй, Клементьеву принадлежит уникальное достижение: это единственный игрок, который сыграл лишь по одному матчу и в НХЛ, и в КХЛ. В российской лиге воспитанник «Локомотива» дебютировал в феврале 2009-го и провёл ещё пару матчей в качестве лимитчика, не выходившего на лёд. После этого 19-летний защитник-домосед сразу же уехал в систему «Айлендерс».

«Тяжело было перестроиться на здешний хоккей, а прибавил благодаря тому, что здесь много силовых приёмов, столкновений. Площадки маленькие, думать надо очень быстро, на принятие решения даются доли секунды. Если ты устраиваешь тренера – будешь играть. Если нет – то нет», — говорил Клементьев в интервью в 2011-м. В «Бриджпорте» он далеко не всегда попадал в состав: многое испортили тяжёлые травмы. Защитник вернулся в Россию в 2011-м, пополнив состав возродившегося и игравшего в ВХЛ «Локомотива».

Однако выше уровня Высшей лиги Клементьев больше не поднялся, успел поиграть в Польше и Беларуси. Защитник завершил карьеру уже в 27, а сейчас руководит созданной им самим детской хоккейной академией.

н. Богдан Якимов («Эдмонтон»)

Игра: 14 октября 2014 года против «Лос-Анджелеса»

Воспитанник нижнекамского хоккея сильно провёл дебютный сезон за команду: 12 очков в 33 матчах (это при 10 минутах за игру), успел выиграть бронзу на МЧМ и довольно быстро отправился в «Эдмонтон», задрафтовавший игрока в третьем раунде. «Якимов – один из тех мощных центрфорвардов, которого каждый мечтает видеть у себя», — говорил вице-президент «Ойлерз». Понятно, что в Америке игроков с габаритами 196/104 используют в основном в утилитарных целях.

С центрами у тех «Ойлерз» было очень плохо: за спиной Райана Ньюджент-Хопкинса были только зелёная молодёжь и ветераны-ролевики. Поэтому после повреждения РНХ уже в 20 лет Богдан дебютировал в НХЛ в качестве второго центра команды. «Як выложился в игре полностью», — заявил потом главный тренер Даллас Икинс. Правда, после этого Якимов уехал в фарм-клуб, где провёл полтора года. В декабре 2015-го клуб отдал форварда в аренду в «Нефтехимик», на чём его американская карьера и закончилась.

Материалы по теме
«Тренер не учил меня играть». 10 лет назад кошмарный сезон принёс «Эдмонтону» Макдэвида
«Тренер не учил меня играть». 10 лет назад кошмарный сезон принёс «Эдмонтону» Макдэвида

«Надо было ещё годик поиграть в КХЛ. Теперь же его поломали в морально-тактическом плане, перестроили под канадский хоккей», — говорил о Якимове Владимир Крикунов. Форвард же после возвращения в Россию так и не вышел на свой уровень, хотя успел поиграть и за «Авангард», и за СКА, и за московское «Динамо», но везде мешали постоянные тяжёлые травмы. Из-за них Якимов закончил с хоккеем уже в 28 лет.

в. Андрей Макаров («Баффало»)

Игра: 4 апреля 2015 года против «Айлендерс»

После успешной игры на МЧМ и железного места голкипера в юниорском клубе акции Макарова взлетели весьма высоко. В январе 2012-го на вопрос, поедет ли он в КХЛ, голкипер отвечал: «Не поеду. Я же там буду на лавке сидеть. А потом ещё возьмут и отправят в МХЛ». Однако в «Сэйбрз» Макаров конкуренцию не выиграл — даже с учётом того, что клуб тогда обменял Райана Миллера и сливал сезоны безбожно нагло.

Свой первый сезон на взрослом уровне Макаров провёл по большей части в ECHL, однако в регулярке-2014/2015 стал основным вратарём «Рочестера» и в концовке регулярки НХЛ получил матч в основе. Однако летом 2015-го «клинки» резко остановили перестройку, потратили высокий драфт-пик на Робина Ленера, пригласили опытного бэкапа Чэда Джонсона. В основу привлекался и Линус Улльмарк: в АХЛ у него была статистика хуже, чем у Макарова, однако он имел два сезона игры в шведской лиге.

Андрей Макаров

Андрей Макаров

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Макаров в 2016-м вернулся в КХЛ и говорил прессе: «Мне весь сезон никто ничего не говорил, почему я не выхожу на лёд […] Вы заметили, что от всех российских игроков в клубе избавились? Я был последним». Андрей перешёл в «Куньлунь», но в КХЛ не смог подняться выше бэкапа, а травмы подкосили карьеру ещё сильнее. За пять сезонов Андрей сменил пять клубов, но сейчас начнёт второй год подряд в составе «Динамо-Молодечно».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android