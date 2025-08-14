«Если Маклауд вернётся в «Авангард», то это будет совсем другой игрок». Интервью с Сопиным

«Авангард» в это межсезонье не ограничивается активностями в Омске, он ещё и осваивает медийное пространство в столичных городах, совмещая всё это с тренировочным процессом. В Санкт-Петербурге корреспонденту «Чемпионата» удалось пообщаться с генменеджером «ястребов» Алексеем Сопиным и узнать у него последние новости насчёт Майкла Маклауда и Клима Костина – потенциального усиления «Авангарда» в преддверии сезона.

«Если возникнут новые эпизоды, связанные с Маклаудом, то рассмотрим целесообразность его подписания»

— Прояснилась ли ситуация с Майклом Маклаудом?

— Когда мы общались в последний раз, он попросил две недели на решение своих вопросов. Там его агенты консультируются с НХЛ, и как раз они тогда просили этот срок, чтобы понять, разрешат ли Маклауду там играть. В ближайший понедельник эти две недели истекут, и тогда мы обязательно ещё раз свяжемся с Майклом, с его агентами, и будет уже какое-то понимание дальнейших действий.

— С Маклаудом же ещё связывают некую историю в Миссиссоге в 2014 году?

— Я только по прессе об этом знаю. Мы спрашивали у агентов, они это никак не прокомментировали, сказали, что не владеют информацией. Когда после суда мы начали общаться с Маклаудом и эта новая история всплыла, мы, конечно, стали переживать, потому что она может негативно отразиться в том смысле, что может пойти новая волна судебных разбирательств. Сейчас мы стараемся понять, что это была за ситуация, замешан ли в ней вообще Майкл, потому что это уже может быть просто некий хайп на пойманной волне. Пока никакой конкретной информации об этом нет.

Майкл Маклауд Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

— Насколько участие в таких историях – даже на уровне слухов — соответствует концепции подбора игроков «Авангардом»? Ги Буше неоднократно говорил, что важны человеческие качества.

— Во-первых, имидж меняется. Суд признал Маклауда невиновным, так что я не вижу никаких противоречий с корпоративной этикой «Авангарда». Если будут всплывать новые эпизоды, то, конечно, это может повлиять на принятие решений с нашей стороны. Тут и имиджевые потери, и вероятные отъезды по ходу сезона, да и голова явно будет не на месте. Майклу и в прошлом чемпионате было тяжело, его судьба решалась. Сейчас он выдохнул, успокоился, и если он решит вернуться в Омск, то это будет совсем другой хоккеист, сосредоточенный исключительно на игре. Ну а если возникнут какие-то новые эпизоды, то уже будем совместно с руководством принимать решение о целесообразности его подписания.

«Обилие иностранных тренеров в КХЛ — не дань моде, а необходимость. Есть недостаток квалифицированных российских специалистов»

— Насколько реально возвращение Клима Костина в «Авангард»?

— Да всё меняется практически ежедневно. Вроде бы у него и не было вариантов в Америке, потом появилась информация, что ряд клубов проявляет интерес к нему. Не исключаю, что он может и на пробный контракт там подписаться. Наверное, это процесс не на две-три недели, и окончательно освободиться Костин сможет где-то в ноябре. Посмотрим.

Клим Костин в составе «Авангарда» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— «Шанхай Дрэгонс» объявил о назначении Жерара Галлана. Насколько это большой шаг для КХЛ? И не видите ли негативную тенденцию в том, что всё больше клубов лиги назначают иностранных тренеров?

— Обилие иностранных тренеров в КХЛ сейчас – это не дань моде, как это было в 90-е и нулевые, а необходимость. Видимо, у нас есть недостаток квалифицированных российских тренерских кадров, поэтому приезжают иностранцы. Ну а с точки зрения имиджа приезд Галлана – это сильная история. Тренер с международным именем, конечно, я считаю, что это положительно повлияет и на КХЛ, и на «Шанхай». Я вижу в этом только плюсы.

Больше эксклюзивов и мнений автора – в его личном телеграм-канале.