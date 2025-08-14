Овечкин ждёт встречу Путина и Трампа, «Металлург» разгромил «Ладу». Хоккейные итоги дня

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 14 августа.

Овечкин и Малкин высказались о скорой встрече Путина и Трампа на Аляске

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказались о скорой встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске.

«Обе страны любят хоккей, так что я надеюсь, что у них всё получится, посмотрим», — заявил Овечкин.

«Люди любят хоккей в России, люди любят хоккей в США. Я надеюсь, что состоится большая встреча между Трампом и Путиным, после которой всё будет сделано», — приводит слова Малкина и Овечкина CNN.

Напомним, встреча лидеров России и США запланирована на 15 августа в Анкоридже, штат Аляска.

«Барыс» заключил контракт с бывшим голкипером «Эдмонтона» Оливье Родриге

«Барыс» заключил односторонний контракт с Оливье Родриге. Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, соглашение рассчитано на один сезон, до 31 мая 2026 года.

25-летний канадский голкипер перешёл в «Барыс» из системы «Эдмонтона», которым он был задрафтован в 2018 году. В минувшем сезоне Родриге дебютировал в Национальной хоккейной лиге, а также провёл 41 матч в составе «Бейкерсфилд Кондорс» в АХЛ. В среднем Оливье пропускал по 3,12 шайбы за игру, отражая при этом 89,7% бросков.

В прошлом сезоне «Барыс» стал худшей командой Континентальной хоккейной лиги по итогам регулярного чемпионата. В межсезонье команду возглавил тренер Михаил Кравец.

«Шанхай Дрэгонс» представил тренерский штаб команды на сезон-2025/2026

ХК «Шанхай Дрэгонс» представил тренерский штаб команды на сезон-2025/2026. Главным тренером является Жерар Галлан. Ассистентом главного тренера стал канадский специалист Майк Келли. Также помощниками являются Дэвид Немировски и Виктор Игнатьев.

ХК «Сочи» объявил о расторжении контракта с вратарём Дмитрием Шикиным

ХК «Сочи» официально объявил о расторжении контракта с вратарём Дмитрием Шикиным. Примечательно, что контракт с голкипером был подписан в начале июня.

33-летний Дмитрий Шикин выступал за «Сочи» на протяжении шести сезонов, проведя за команду 126 матчей. Также в КХЛ Дмитрий играл за «Амур», СКА, «Атлант», «Куньлунь Ред Стар», «Автомобилист» и «Витязь», за который выступал в сезоне-2024/2025. Всего в лиге хоккеист сыграл 280 встреч.

Контракт с Шикиным был подписан до того, как сочинский клуб возглавил тренер Владимир Крикунов. Ранее главным тренером был Вячеслав Козлов, при котором голкипер подписал контракт с «Сочи».

«Ак Барс» одержал вторую победу в нынешнее межсезонье, одолев в Казани «Нефтехимик»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился товарищеский матч, в котором местный «Ак Барс» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Победу во встрече со счётом 4:1 одержал «Ак Барс».

В первом периоде шайбы у казанского клуба забросили Кирилл Семёнов, Артём Галимов и Михаил Фисенко. Во второй двадцатиминутке команды голов не забили. В третьем периоде команды обменялись шайбами: у казанцев забросил Александр Барабанов, у нижнекамцев — Никита Хоружев.

Отметим, что подопечные Анвара Гатиятулина одержали вторую победу в нынешнее межсезонье. Ранее «Ак Барс» был сильнее «Нефтяника» со счётом 4:3.

«Металлург» разгромил «Ладу» со счётом 6:0 в рамках Кубка Минска

В столице Беларуси завершился матч предсезонного турнира «Кубок Минска», в котором встречались тольяттинская «Лада» и магнитогорский «Металлург». Победу с разгромным счётом 6:0 одержал «Металлург».

В составе уральского клуба шайбы на свой счёт записали Павел Тютнев (дубль), Макар Хабаров, Игорь Нечаев (дубль), Даниил Вовченко. Отметим, что для «Металлурга» данная встреча стала первой в нынешнее межсезонье.

В Кубке Минска также принимают участие «Адмирал» из Владивостока и минское «Динамо». В следующей встрече «Металлург» сыграет с хозяевами турнира — «Динамо». Матч состоится завтра, 15 августа, и начнётся в 19:00 мск.