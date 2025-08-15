«Авангард» пожертвовал Ткачёвым, чтобы собрать состав. И не только им». Интервью с Ги Буше

«Авангард» приехал на тренировочные сборы в Петербург, где не только занимается в «Юбилейном», но и выполняет культурную программу – гуляет по городу, проводит различные активности для игроков и их семей, а также мероприятия для прессы. Главный тренер команды Ги Буше в интервью корреспонденту «Чемпионата» рассказал о том, как он провёл лето (фактически без отпуска), о кропотливой работе по формированию состава и обновлении команды наполовину, а также поделился тем, как воспринял громкие новости КХЛ в это межсезонье (очень удивился возвращению Боба Хартли к работе).

«Поражает грандиозность и России в целом, и Петербурга»

— Ваша первая предсезонка здесь, как пока всё идёт?

— Всё невероятно и потрясающе! Во-первых, хоккейная инфраструктура – это первая причина, почему мы здесь проводим сборы. Всё идеально – арена, отель. И вдобавок такой красивый город, все мероприятия здорово организованы, погода потрясающая. Помню, как приезжал сюда со сборной Канады, но тогда мы прилетели всего на один день, и у меня не было времени погулять по городу. А сейчас всё великолепно, я поездил по миру достаточно, и Петербург – один из самых красивых городов. Он просто невероятен.

— Что уже успели увидеть?

— Вчера пять часов по городу гулял! Посмотрел Петропавловскую крепость, поднялся на Исаакиевский собор. И тут так чисто! Я был в Венеции, в Амстердаме, Петербург мне немного напоминает их из-за каналов. Я бы сказал, что этот город — микс Москвы, Венеции и Амстердама. Поражает грандиозность и России в целом, и здесь это тоже чувствуется. И тут много воды, что создаёт особенную атмосферу, здесь просто великолепно себя чувствуешь.

— Чья была идея провести сборы в Петербурге?

— Евгения (Кожевникова – председателя совета директоров «Авангарда». – Прим. «Чемпионата»). Мы рассматривали Сочи, разные варианты. Была идея уехать из города, на природу, но я сказал ему, что для нас, легионеров, лучше наоборот – посмотреть какой-нибудь город. Особенно мне как канадцу, дома я и так окружён природой. А тут интересно посмотреть архитектуру, прочувствовать город. И Евгений сказал, что в таком случае Петербург – лучший вариант. И для нас, и для него тоже, потому что он здесь живёт и работает. Есть ещё ребята в команде, которые живут тут. И для легионеров здорово начать знакомство с Россией с Петербурга, красивее ничего не найдёшь. Так что город полностью оправдал ожидания и даже превзошёл их.

— Клуб ещё и семьи сюда привёз, детей, и это отличная возможность для сплочения команды, которая сильно обновилась.

— Дома тоже можно сплачиваться, но тут мы все вместе, с семьями. Общение идёт легче, мы этого и хотели. Важно, чтобы влились не только легионеры, но и русские новички. И чтобы семьи чувствовали, что они тоже часть всего этого. Ведь в сезоне игроки подолгу отсутствуют, работают по шесть-семь дней в неделю. Собрать всех вместе – это способ отблагодарить их семьи, чтобы они тоже чувствовали себя частью команды.

«Высокие шансы, что Маклауд вернётся. Если не сможет играть в Америке, он заинтересован»

— Что скажете об обновлённом составе, вам он подходит?

— Мне нравится каждый трансфер, ни одного нет, которым я бы был недоволен. Это редкость, обычно бывают хорошие сделки, а бывают не очень. Но, думаю, пока что мы идеально сработали, чтобы получить то, что хотим. Нам нужно было добавить габаритов, скорости, нужно было очень сильно улучшить линию обороны. А это очень тяжело, редко когда удаётся заполучить одного-двух великолепных защитников, а мы получили больше. Так что я очень доволен. И в линию атаки мы взяли нескольких высококлассных россиян, Потуральски – топ-центр. Но нам всё равно кое-чего не хватает, и мы над этим работаем. Возможно, получится усилиться уже сейчас, или это займёт какое-то время. Но мы не хотим соглашаться на меньшее. Если так, то лучше оставить всё как есть, пока мы не найдём именно то, что нам нужно. Спешки нет, мы довольны теми игроками, которые сейчас у нас есть. Просто надо добавить немного глубины, особенно в центре. После вратаря и обороны центры – самая главная позиция. Можно иметь в составе кучу звёздных крайних, однако без центров это не будет работать. Сейчас нам не хватает по крайней мере одного центра и в целом двух игроков.

— Маклауд ещё может вернуться?

— Да, такая возможность сохраняется. Если ему не поступит предложений из НХЛ, то есть возможность, что он вернётся.

— И как думаете, шансы хорошие, что он вернётся?

— Да, шансы высокие. Понятно, что он ищет варианты в НХЛ, сейчас профсоюз совместно с лигой решает вопрос, разрешить ли им вернуться в НХЛ. Мы тоже ждём этого решения, но, если Мак не сможет играть в Северной Америке, он точно заинтересован вернуться. Однако посмотрим, что будет в следующие недели.

«У меня не было лета! Просмотрели более 125 игроков, я сделал кучу звонков»

— Насколько вы были вовлечены в трансферную кампанию?

— Очень вовлечён, у меня, можно сказать, не было летнего отпуска! Мы просмотрели более 125 игроков, я сделал кучу звонков генменеджерам, тренерам, игрокам, чтобы быть уверенным, что мы берём правильных людей. Ориентироваться только на статистику – это ошибка, потому что можно нарваться на неправильное отношение к делу, плохую рабочую этику и дисциплину. А мы хотели получить людей, которые подходят к нашей культуре. Культура важнее индивидуальной статистики. И по всем новичкам мы проделали огромную домашнюю работу, чтобы они нам подходили не только по игровым качествам, но и по человеческим.

— Если у вас не было отпуска, откуда берёте энергию?

— В энтузиазме от новичков команды, от нового состава!

Ги Буше Фото: РИА Новости

— Для вас необычно быть настолько вовлечённым в трансферный процесс?

— Ты всегда вовлечён, но в НХЛ всё иначе. Это гигантская лига, у клубов огромные штаты менеджмента – скауты, рекрутеры, помощники генменеджеров и прочее. Конечно, тренеры тоже могут высказать своё мнение, но это зависит от многих факторов – генменеджера, владельца, философии организации, бюджета, контрактных ситуаций. Самое сложное в работе тренера не тренировать, а то, что ты зависишь от ограничений – будь то бюджет, контракты и прочее. И тренеру приходится лавировать среди этого. А здесь легче по этой части.

Меня пригласили сюда, чтобы читать ситуацию. Как вы помните, когда я приехал, «Авангард» штормило. И поначалу я должен был просто затыкать течи в прохудившейся крыше. Заткнули одну – течёт из другой, и так далее. Но когда критический момент пройден, хочется уже починить крышу основательно. Вот в этой работе и прошло лето, я обретал понимание команды, лиги, культуры, какие у нас игроки. Думаю, нам повезло провести самый сложный плей-офф из всех, потому что в первом раунде мы попали на действующего чемпиона, топ-команду, а во втором – на будущего, который всех рвал. И мы были близки к проходу дальше, однако я и раньше говорил, что это был максимум. У нас не было глубины, и мы выжали из себя всё что могли.

Теперь я уже знаком с лигой, знаю требования. И моей задачей было донести до руководства, от чего надо избавиться и что надо сделать, чтобы двигаться вперёд и быть на том же уровне, что другие топ-клубы, или даже лучше. Очень многое нужно, чтобы выдержать регулярку КХЛ, а потом пройти четыре раунда плей-офф. Одной удачи недостаточно. Летом мы работали над тем, чтобы заполучить всё нужное. Пока у нас нет всего, но мы сделали огромные шаги вперёд. И подобрали правильных игроков, единственная сложность – команда наполовину обновилась, а биться надо будет с первых же матчей с такими командами, как «Локомотив», у которого состав уже давно сыгран. Игроки у нас качественные, теперь надо сделать, чтобы они сыгрались, это вопрос «химии», взаимоотношений, лидерства, а не статистики. Это ещё предстоит строить. Но, по крайней мере, в этом году мне гораздо легче, потому что ребята, которые остались с прошлого сезона, уже знают мои требования и помогают мне. Это точка старта.

«Ткачёвым пришлось пожертвовать, чтобы собрать состав. И не только им»

— Вы говорили, что вам нужны неэгоисты, игроки с хорошей этикой. Ткачёв не такой игрок?

— Ситуация с Ткачёвым – это математика, не более. Со всеми шли переговоры, я в них не участвую, вопроса денег не касаюсь вообще. Если бы я мог, то взял бы всех самых дорогих игроков, но это так не работает.

— То есть вы бы его сохранили, если бы могли?

— Мы всех старались сохранить – и Буше, которому предлагали новый контракт зимой, и других. Это мудрёные вопросы, в которых я вообще не участвую. После сезона мы обсудили, что нам нужно, но была проблема с потолком зарплат. Так же случилось в «Торонто» с Митчем Марнером, его не смогли вписать под потолок зарплат. В приоритете у нас было улучшить линию обороны, без неё титулы не выигрываются. И мы не знали заранее, во сколько нам это встанет и скольких игроков сможем заполучить.

Когда вопрос с обороной был решён, картина стала прорисовываться. Ага, теперь у нас осталось вот столько денег, и нам нужно ещё вот столько игроков. А после обороны приоритет – центры. Мы подписали Потуральски, что осталось? Это работа менеджмента.

Ги Буше Фото: РИА Новости

— То есть можно сказать, что вам пришлось пожертвовать Ткачёвым?

— Именно так, пришлось пожертвовать – и не только им. Пришлось пойти на жертвы, чтобы собрать состав. Это вопрос математики. Мне повезло, что не касаюсь денежных вопросов. Могу только порекомендовать, кого я бы хотел видеть. Например, в январе мы рекомендовали таких ребят, как Буше, Спунер, и других. На тот момент они были в наших планах, однако потом переговоры, задержки, и планы меняются. Ничего плохого не случилось, просто в хоккее всё очень быстро меняется. Сейчас так, а завтра может быть всё иначе. Но в нашей команды не было никого, кого бы мы хотели выгнать. Просто пришлось принимать решения, чтобы собрать лучший возможный состав по определённым позициям. И в процессе стало понятно, что мы можем себе позволить, а что – нет. Я говорю в целом, а не о конкретном игроке. Тебе может нравиться игрок, но если тебе надо заполнить три позиции, а зарплаты этого игрока как раз будет достаточно, чтобы их закрыть, то закрыть три позиции подчас важнее, чем закрыть одну. И с центрами это важнее всего. Какими бы хорошими ни были крайние, нужно иметь деньги под потолком, чтобы закрыть приоритетные вопросы. Так что нет тут никакой истории. Мой ответ прост: будь то Ткачёв или другие ребята, весь вопрос математики в эру потолка зарплат. Очень сложная головоломка. Даже сейчас нам нужны ещё два игрока, но их надо будет вписать в потолок. Что-то мы хотели сделать, однако не могли. Это ежедневная борьба. Даже богатые команды не могут получить абсолютно всё что хотят.

«Сейчас все пытаются угнаться за «Локомотивом» и его высокими стандартами»

— В КХЛ за лето очень много всего случилось, следили за новостями?

— Сам не читал, но о громких новостях мне сообщали. На мой взгляд, в прошлом сезоне лига сделала огромный шаг вперёд в качестве команд. У топ-клубов есть определённые стандарты, и другие клубы их увидели. Посмотрите на «Локомотив» – если хочешь взять титул, надо будет догнать их, становиться всё лучше и лучше. Из того, что я увидел в это межсезонье, стандарты в КХЛ растут в плане того, чтобы становиться лучше. Кроме того, сюда сейчас приехали некоторые очень хорошие североамериканские игроки, это тоже повышает стандарты. Сейчас, мне кажется, все пытаются угнаться за «Локомотивом» и его высокими стандартами.

— Были новости, которые вас удивили?

— Удивлён, что Боб решил вернуться! Мы вместе работали на телевидении в Монреале, я с ним общался перед тем, как приехать в «Авангард». И у него была чёткая позиция, что он больше тренировать не будет. Не только в России, но и вообще. И я очень удивился, когда узнал, что он возвращается к работе. Для него это уже не необходимость, может, он решил принять новый вызов.

— Может, соскучился по хоккею.

— Может, да. Я три года работал на телевидении, это весело, но, когда привык к тренерскому делу, работе под давлением, это совсем не то. Иногда прям чешется найти новый вызов. Так что я удивился, однако уверен, что лиге это пойдёт на пользу. Он очень хороший тренер, и у него отличная команда. Понятно, что стандарты в «Локомотиве» не снизятся. Ещё и Жерар Галлан в «Шанхае». Уровень лиги высокий, и это будет привлекать людей с хорошим послужным списком. Качественные тренеры, качественные игроки, и уровень КХЛ высок.

— Вы, Боб, Жерар. Что вообще думаете о том, что такие маститые тренеры стали ехать в Россию?

— Не думаю, что это тренд, скорее всего, отдельные истории. Но это больше вопрос к тем, кто нас нанял. Мы же не сами искали работу в России. Мне лично годами звонили с предложениями, однако по личным причинам я их не рассматривал. А сейчас дети выросли, ситуация изменилась. Никогда не боялся ехать в Россию или вообще в другую страну, я же три года работал в Швейцарии и в целом открыт к разным культурам и вызовам.

Евгений позвонил в прошлом году и потом ещё и ещё. Но тогда момент был неподходящим, мне меняли сустав в колене. К тому же мне ещё два года платил «Торонто», я думал – можно отдохнуть, залечить колено, а потом уже думать. Однако Евгений был очень настойчив, к тому же мы хорошо поладили. Он человек «сейчас», я тоже. Если мы хотим что-то сделать, то делаем это сразу и не считаем что-то невозможным. А меня подстёгивает, когда вокруг такие люди. Мы общались неделю, две, и я решил серьёзно рассмотреть эту возможность. Поговорил с семьёй и так оказался здесь. Это случилось в очень неожиданный момент, но я очень благодарен и счастлив, что принял это решение, потому что тут получаю огромное удовольствие.