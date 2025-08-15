«Трактор» подписал рекордсмена КХЛ! Ливо может заработать 160 млн за сезон

Эпопея с нападающим Джошем Ливо наконец-то завершена. Агентство игрока Titan Sport и представитель хоккеиста Иван Ботев объявили о сделке, по результатам которой канадец заключил с челябинцами однолетний контракт. В «Тракторе» пока молчат, так как клубу нужно официально дождаться, когда все документы пройдут по базе КХЛ. В ближайшее время уральцы объявят о переходе официально.

«Джош Ливо подписал однолетний контракт с «Трактором». Было ещё предложение от «Ак Барса», но мы сделали выбор в пользу Челябинска. В «Тракторе» давно хотели видеть Джоша, генеральный менеджер клуба Алексей Волков и главный тренер Бенуа Гру общались с хоккеистом несколько раз, проявляли свою заинтересованность. Команда идёт за Кубком Гагарина, это очень важно для нас», — сказал мне агент игрока Иван Ботев.

Напомним, Ливо является рекордсменом КХЛ. В прошлом сезоне 22 марта в матче с «Барысом» Ливо забросил 49-ю шайбу в регулярном чемпионате и побил рекорд Сергея Мозякина, который был установлен в сезоне-2016/2017.

В общем, игрок статусный, но плей-офф в «Салавате Юлаеве» ему не удался (всего два гола, да и те в серии с «Сибирью»). И это главное, что наверняка тревожило «Трактор». Сможет ли Бенуа Гру найти правильный подход к хоккеисту и заставить его вкалывать не только в регулярном чемпионате, но и в борьбе за Кубок Гагарина? Ведь генеральный менеджер Алексей Волков собирает именно чемпионскую команду. После поражения от «Локомотива» в прошлом сезоне в Челябинске хотят сделать вожделенный решающий шаг.

Как мне стало известно, зарплата нападающего Джоша Ливо в «Тракторе» составит 90 млн рублей, плюс прописана бонусная часть в размере 70 млн рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров по итогам сезона. Отметим, что данные бонусы не учитываются под потолком зарплат. Опять же, провести мощную регулярку и заработать дополнительные 70 млн — это здорово, однако важно заставить и мотивировать Джоша держать высочайший уровень и в плей-офф.

Джош Ливо Фото: Валерия Калугина/ТАСС

Напомним, зарплата форварда в «Салавате Юлаеве», где ранее играл Ливо, составляла 110 млн рублей плюс бонусы. Но было понятно, что в своём нынешнем состоянии Уфа такой контракт однозначно не потянет. «Салавату» попросту нечем платить Ливо столь огромные деньги.

Теперь же от сделки выиграли все: «Салават Юлаев» избавился от тяжёлого контракта, ставшего для клуба настоящим обременением. Хоккеист после расторжения договора с Уфой моментально нашёл работу в КХЛ, получив хорошее соглашение. А «Трактор» пополнил свои ряды отличным снайпером. Так что ждём старта регулярки, а она после такого сумасшедшего межсезонья обещает стать невероятно яркой и захватывающей.