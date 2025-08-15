«Динамо» сохранило свою главную звезду! Гусев повторил пример из НХЛ?

Болельщики «Динамо», для вас есть хорошие новости – Никита Гусев за две недели убедил главного тренера клуба Алексея Кудашова в своей эффективности, благодаря чему его пробный контракт превратился в реальный однолетний. Хотя просмотр должен был длиться на семь дней дольше, форвард смог управиться и в более короткий срок.

Материалы по теме Официально «Динамо» подписало контракт на один сезон с нападающим Никитой Гусевым

Ладно, шутки в сторону – было очевидно, что лидер бело-голубых никуда не денется и продолжит карьеру в стане московской команды. Вы наверняка помните, для чего затевался весь этот сыр-бор с просмотровым контрактом: заключить полноценное соглашение «Динамо» не могло из-за трудностями с потолком зарплат, а выход из отпуска был на носу – такая схема помогла Гусеву начать тренировки в необходимый срок.

Впрочем, то обстоятельство, благодаря которому москвичи смогли уместить главную звезду команды в зарплатную ведомость, является далеко не самым приятным – из-за проблем со здоровьем предстоящий сезон пропустит нападающий «Динамо» Артём Михеев, чьё перемещение в долгосрочный список травмированных и открыло дорогу к подписанию нового контракта с Никитой.

Хотя руководство клуба для этого заранее предпринимало и другие шаги – не стоит забывать, что летом были переподписаны договоры с Игорем Ожигановым, Кириллом Адамчуком и Владиславом Подъяпольским, каждый из которых пошёл на сокращение заработной платы. А также расстались с Бреннаном Менеллом и Дмитрием Рашевским, перешедшими в СКА и «Авангард» соответственно.

При этом какое-то время даже ходили слухи, будто бы команду покинут совсем недавно пополнивший её Дэвин Броссо или же подписавший новый договор, но уже с повышением оклада Максим Джиошвили. Однако кадровая ситуация позволила не только сохранить их обоих, но и добавить Гусева.

Впрочем, вряд ли кто-то думал, что Никита не будет играть в «Динамо». В последние годы картина складывается одинаковая – нападающий долго тянет с продлением контракта и подписывает его чуть ли не в самый последний момент. Раньше это было с желанием дождаться ещё одного предложения из Национальной хоккейной лиги, однако этим летом даже на уровне слухов обстановка вокруг Гусева была абсолютно спокойной. Что было объяснимо бы и раньше, и уж тем более объяснимо сейчас, когда Никите исполнилось 33 года.

Лучший игрок бело-голубых и один из лучших игроков лиги последних лет продолжит радовать болельщиков московского клуба и будет делать это за довольно скромные 45 млн рублей – по данным «СЭ», именно такую зарплату получит Гусев за предстоящий сезон.

Никита Гусев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Конечно, не стоит забывать и про бонусную часть, но, во-первых, далеко не все бонусы идут под потолок (например, попадание в топ-3 по голам и/или очкам), а во-вторых, такой оклад для второго бомбардира КХЛ по итогам прошлой регулярки заставляет почесать голову. Видимо, как и Джон Таварес в ситуации с «Торонто», Никита тоже проявил лояльность клубу, который дал ему возможность показать себя во всей красе после не самого красивого расставания со СКА.

Те болельщики «Динамо», которые переживали по поводу затянувшихся переговоров с Гусевым, могут наконец-то выдохнуть и с предвкушением ждать нового сезона. В который, несмотря на определённые трудности, бело-голубые могут смотреть со сдержанными оптимизмом.