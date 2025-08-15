Первые новички «Шанхая», ушёл из жизни тренер клуба НМХЛ. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 15 августа.

Ги Буше: поначалу я должен был затыкать течи в крыше «Авангарда». Теперь мы её чиним

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подробно рассказал об изменениях в омском клубе в нынешнее межсезонье.

— Для вас необычно было быть настолько вовлечённым в трансферный процесс?

— Ты всегда вовлечён, но в НХЛ всё иначе. Это гигантская лига, у клубов огромные штаты менеджмента – скауты, рекрутеры, помощники генменеджеров и прочее. Конечно, тренеры тоже могут высказать своё мнение, но это зависит от многих факторов – генменеджера, владельца, философии организации, бюджета, контрактных ситуаций. Самая сложное в работе тренера – не тренировать, а то, что ты зависишь от ограничений – будь то бюджета или контрактов и прочего. И тренеру приходится лавировать среди этого. А здесь легче по этой части.

Меня пригласили сюда, чтобы читать ситуацию. Как вы помните, когда я приехал, «Авангард» штормило. И поначалу я должен был просто затыкать течи в прохудившейся крыше. Заткнули одну – течёт из другой, и так далее. Но когда критический момент пройден, хочется уже починить крышу основательно. Вот в этой работе и прошло лето, я обретал понимание команды, лиги, культуры, какие у нас игроки. Думаю, нам повезло провести самый сложный плей-офф из всех, потому что в первом раунде мы попали на действующего чемпиона, топ-команду, а во втором – на будущего, который всех рвал. И мы были близки к проходу дальше, но я и раньше говорил, что это был максимум. У нас не было глубины, и мы выжали из себя всё, что могли.

Тренер хоккейного клуба «Гранит-Чехов» Алексей Вербицкий умер в возрасте 49 лет

Главный тренер клуба Национальной молодёжной хоккейной лиги (НМХЛ) «Гранит-Чехов» белорус Алексей Вербицкий умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Воспитанник белорусского хоккея, Вербицкий защищал цвета таких клубов, как «Юность», «Тивали», «Белсталь», «Неман», «Керамин», «Витебск», «Гомель» и «Брест». В его активе — пять чемпионских титулов Беларуси и выступления за национальную команду страны.

Тренерская карьера Вербицкого началась с работы в солигорском «Шахтёре» и пинских «Ястребах». В последние сезоны он трудился с «АКМ-Юниор» в МХЛ и «АКМ-Новомосковск». Летом этого года он возглавил МХК «Гранит-Чехов», 11 июля приступил к работе в Долгопрудном, начав просмотр игроков к новому сезону.

«Барыс» заключил контракт с канадским защитником Джейком Масси

«Барыс» заключил односторонний контракт с Джейком Масси, соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

28-летний канадский защитник был задрафтован «Каролиной Харрикейнз» в 2015 году. Позднее в составе фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» «Херши Бэрс»» Масси дважды стал обладателем Кубка Колдера. В минувшем сезоне Джейк провёл в АХЛ 23 матча, за которые отметился двумя шайбами и двумя результативными передачами. Всего в АХЛ игрок обороны провёл 152 встречи, где записал на свой счёт 31 (10+21) очко.

«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контрактов с пятью хоккеистами

«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контрактов с пятью хоккеистами, сообщает пресс-служба китайского клуба. Состав пополнили: вратарь Патрик Рыбар, защитники Джейк Бишофф и Александр Брынцев, а также нападающие Гейдж Куинни и Павел Акользин.

В минувшем сезоне 31-летний Рыбар провёл за «Спартак» и «Куньлунь» 27 матчей, где одержал 12 побед с 90,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,23.

31-летний Джейк Бишофф последние четыре сезона провёл в фарм-клубе «Вегас Голден Найтс» «Хендерсон Сильвер Найтс» в АХЛ. Всего в рамках АХЛ игрок обороны сыграл 367 матчей, где набрал 110 (27+83) очков.

Брынцев в прошлом сезоне выступал за «Амур», где в 50 играх записал на свой счёт 7 (1+6) очков.

30-летний Куинни последние пять сезонов играл в «Хендерсон Сильвер Найтс». В АХЛ форвард провёл 383 встреч, где набрал 280 (114+166) очков.

Павел Акользин прошлый сезон выступал за СКА и «Металлург». В 64 играх регулярки 34-летний нападающий записал на свой счёт 16 (10+6) очков.

Зарипов предложил ввести ограничение на иностранных тренеров в КХЛ

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов предложил ввести ограничение на иностранных тренеров в Континентальной хоккейной лиге.

— В КХЛ стало больше иностранных тренеров. Что думаете об этом, не пора ли дать дорогу нашим тренерам?

— Нашим тренерам всегда надо давать дорогу, но не во всех клубах этого придерживаются. Наверное, статистика пошла в сторону иностранных тренеров не просто так, может быть, где‑то руководители видят спад своих командных результатов и приходят к такому. Однако мы не сомневаемся в компетенции этих приезжих тренеров. Это хорошие тренеры с большим опытом. Дай бог, они внесут в наш чемпионат что‑то новое и наши игроки и тренерские составы будут перенимать опыт. Это нормально, просто здесь тоже нужно ввести какие‑то рамки, которые нельзя переходить, как есть у нас лимит на легионеров, что‑то наподобие такого, — цитирует Зарипова «Матч ТВ».

В московском «Динамо» высказались о новом контракте Никиты Гусева

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о новом контракте форварда Никиты Гусева с клубом.

«На радость всем наших болельщикам объявляем о том, что один из лучших игроков лиги останется в московском «Динамо» до конца сезона-2025/2026. Переговоры были долгими, но завершились успешно.

Никита Гусев — большой профессионал и мастер с большой буквы. Из года в год он доказывает всем, на что способен. Голы и передачи феномена под 97-м номером заставляют восхищаться зрителей его игрой не только в России, но и во всём мире. Креатив, видение площадки, ум, работа на команду — всё это и не только говорит о высочайшем уровне мастерства нападающего. Мы готовимся начать третий сезон вместе с Никитой и уверены, что он принесёт большую пользу команде ради общей цели!» — цитирует Сушко пресс-служба «Динамо».

Стала известна зарплата нападающего Джоша Ливо в «Тракторе»

Как стало известно «Чемпионату», зарплата нападающего Джоша Ливо в «Тракторе» составит 90 млн рублей, плюс прописана бонусная часть в размере 70 млн рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров по итогам сезона. Отметим, что данные бонусы не учитываются в потолке зарплат.

Напомним, зарплата форварда в «Салавате Юлаеве», где ранее играл Ливо, составляла 110 млн рублей плюс бонусная часть.

Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон. Из уфимского клуба 32-летний Ливо ушёл 13 августа по обоюдному согласию.

«Детройт» подписал защитника Трэвиса Хэмоника из «Оттавы» на один сезон

«Детройт Ред Уингз» официально объявил о подписании годового контракта с 34-летним защитником Трэвисом Хэмоником. Среднегодовая зарплата хоккеиста составит $ 1 млн.

В прошлом регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Хэмоник провёл 59 матчей за «Оттаву Сенаторз», набрав 7 (1+6) очков при полезности «-15». При его участии «Сенаторз» впервые с 2017 вышли в плей-офф.

Всего за карьеру Хэмоник провёл 900 игр в НХЛ, выступая за «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз» и «Нью-Йорк Айлендерс», и набрал 242 (53+189) очка. Защитник был выбран «Айлендерс» во втором раунде под 53-м общим номером на драфте НХЛ 2008 года.