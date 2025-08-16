«В бар он с нами не пошёл…» Как Кузнецов играл в пивной лиге в Америке

Евгений Кузнецов продолжает поиски работы в НХЛ – пока на этом фронте довольно тихо, никакой конкретики или хотя бы слухов. Зато порадовал игроков пивной лиги в Вашингтоне своим появлением на льду в реальном матче. Как это было – рассказывает Washington Post.

В последний день июля Джек Ягер зашёл в раздевалку «Медстар Кэпиталс Айсплекс» в день матча в пивной лиге и внезапно заметил что-то знакомое. «Хм, это Евгений Кузнецов», — на автомате отметил он в голове. «У меня была замедленная реакция. Когда я опустил баул на пол, то подумал: «Ох ты ж, да нет, чёрт, это Евгений Кузнецов!».

Кузнецов – бывшая звезда «Вашингтона», который последний сезон провёл в России, этим летом вернулся в наш город. Он искал, где покататься и поиграть, так как намеревается вернуться в НХЛ, поэтому зашёл на огонёк в пивную лигу, которая квартирует на тренировочном катке «Вашингтона».

Ребята, с которыми он выходил на лёд, не новички в хоккее. Некоторые играли в детстве, некоторые – и в колледже. А ещё они видели, как Евгений Кузнецов поднимает Кубок Стэнли, и помнят его гол в той майской встрече с «Питтсбургом», и знают, что этот игрок значит для местных болельщиков.

Один из них – Питер Лореник, программист по профессии и нападающий на льду. Он играл с ним в середине июля, а потом предложил ему сыграть ещё раз, но уже за команду получше, где Лореник тоже выступает. Ему сообщили об этом заранее, перед тем первым матчем, однако ему всё равно потребовалось время, чтобы осознать сказанное.

«Капитан команды знал, что Кузнецов приедет, и написал мне. Пишет: «Кстати, сегодня твоим центром будет Кузнецов». Я думаю – ну ладно, такое прозвище, видимо. Наверное, он почти так же хорош, как Кузнецов, поэтому его так называют. Я и не думал, что это реально Кузнецов, так что ответил: ну да, круто. А он пишет: «Да нет, ты не понял. Сегодня играешь с Евгением Кузнецовым». Я ему: «С реальным Кузей?».

Перед второй игрой Кузнецова мало кто в команде знал, что он приедет. «У нас есть командный чат, но я никому не сказал. Это был сюрприз, потому что в составе 20 человек, а если бы я написал, что сегодня будет играть Кузнецов, на скамейку бы набилось больше 20 человек. Я написал: «Кто сегодня приедет, получит небольшой сюрприз». Было забавно наблюдать за реакцией ребят, когда они входили в раздевалку. Типа – а это точно та раздевалка?» — рассказывает Лореник.

Одним из тех, кто получил этот небольшой сюрприз, был Ягер – давний фанат «Вашингтона». Он слышал о предыдущей игре Кузнецова в пивной лиге, однако не был готов к тому, что выйдет на лёд с человеком, на игру которого смотрел столько лет.

«Я пошёл наполнить бутылку водой, взял с собой телефон и написал каждому болельщику в своих контактах. Было круто выйти с ним на лёд, он столько лет был одним из моих любимых игроков!» — говорит Ягер.

Он забил на выходе «в ноль» с паса Кузнецова и никогда не забудет этот гол. «Кузя получил шайбу перед нашими воротами, и я начал катить из нашей зоны в ожидании передачи. Он держал шайбу, смотрел на меня, и я думал: так, и когда же он сделает пас? Я же вот, открыт. А он всё медлит, медлит. Дождался, пока между тремя соперниками не появился небольшой просвет, пальнул шайбу между ними, попал точно мне на ход под синюю линию и отправил меня один на один с вратарём. Мне удалось забить, и это был невероятный момент. Потом я вернулся на скамейку и выразил ему респект — «Неплохой пас, Кузи», — вспоминает Ягер.

Томас Брукс получил ещё более приятный сувенир – хоккейные шорты. Кузнецов увидел, что его собственные, которые Брукс носил 16 лет, совсем износились и нуждаются в замене. Он купил их ещё в школе и сразу же разрезал внутренние швы – потому что в те времена так было модно. Эти разрезы в итоге разорвались, набивка стала вываливаться, и шорты уже держались на честном слове. «Я ещё на раскатке думал, что шорты уже совсем никуда не годятся и пора покупать новые. Но почему-то не покупал. Это как у Сидни Кросби с его древней ракушкой. Новую не покупаешь, потому что тебе удобно со старой», — рассказывает Брукс.

Потом он узнал, что Кузнецов на скамейке называл его Шерифом. «У меня жёлтый шлем, а шорты, наверное, похожи на кожаные краги, как у шерифов. Я не слышал, что он меня так называет, видимо, он это говорил со скамейки, когда я был на льду».

В раздевалке после игры Кузнецов вытащил из своего баула новую пару шорт и подарил их Бруксу. Тот пытался отказаться, затем предложил Кузнецову $ 40, однако он не взял денег. «Но порезал внутренние швы для меня», — добавил Брукс.

Ягер и Брукс говорят, что с радостью сыграют ещё с Кузнецовым, если он захочет. Только в следующий раз ему надо будет соблюсти одно правило пивной лиги. «В бар он с нами не пошёл… Это немного задело. Мы такие ему: да ладно, ты должен пойти с нами! Однако он улетал из страны на следующее утро, так что мы дали ему поблажку. Но в следующий раз иди с нами в бар», — сказал Брукс.