Российский форвард застрял между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Где окажется Денисенко?

Трансферная политика «Ак Барса» в это межсезонье напоминает известный мем про котов у рыбной лавки. Складывается впечатление, что игроками в Казани исключительно «интересуются», в то время как ценные активы уходят к прямым конкурентам. Так на днях команда из Татарстана упустила Джоша Ливо, который выбрал более настойчивый «Трактор».

Последним шансом спасти летнюю селекцию для генменеджера казанцев Марата Валиуллина остаётся трансфер Григория Денисенко. Игрок уже одной ногой в Казани, проблема только в том, что права на него в КХЛ закреплены за «Локомотивом». И предложить Ярославлю что-то сопоставимое трудно.

Григорий Денисенко Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Пока весь мир с надеждой или с иронией следит за новыми постами президента США Дональда Трампа, обещающего «сделку» уже сейчас, если не вчера, в Казани хоккейные болельщики следят за другим сериалом – как все инсайды о том, что Григорий Денисенко уже чуть ли не в аэропорту Габдуллы Тукая, а сторонам остаётся только завизировать итоговый документ, материализуются в реальность. Сегодня появилась новость, что Денисенко подписался на «Ак Барс» в одной из запрещённых соцсетей. Но сам этот факт нам мало о чём говорит. Григорий и правда нацелен играть в команде Анвара Гатиятулина. Он уже подбирает себе квартиру в столице Татарстана, у него хороший контакт с главным тренером. Гатиятулин дал понять, что рассчитывает на Григория, поэтому в Казани у него будут и место в топ-6, и большинство, и практически гарантированные 20+ минут за игру.

Глядя на текущий состав казанцев и их проблемы с комплектованием состава, давать такие обещания не трудно. Денисенко продолжает верить, что у него будет ещё один шанс в НХЛ, и рассчитывает через год вернуться в заокеанскую лигу. Желательно – сразу на односторонний контракт. Для этого ему нужен яркий сезон в КХЛ с отличной статистикой. Вопреки слухам, прямого конфликта у Григория с родным «Локомотивом» нет. Не совпадают интересы. В Ярославле хотят строить коллектив на перспективу и предлагают контракт минимум на два года. При этом втиснуться в чемпионский состав с ходу у Григория вряд ли выйдет. Денисенко общался с Бобом Хартли, последний дал ему понять, что заинтересован в нападающем, однако ничего гарантировать ему не может. Поэтому бывший первораундник «Флориды» и нацелился на переезд в Татарстан. Есть только одна большая проблема – согласие на переход от «Локомотива».

Зинэтула Билялетдинов и Марат Валиуллин Фото: РИА Новости

Логично, что Юрий Яковлев не хочет терять важный актив без приемлемой компенсации, однако стороны никак не договорятся о том, какой конкретно она должна быть. Сначала «Ак Барс» пытался отправить в Ярославль Даниила Журавлёва, продление контракта с которым и так вызывало вопросы, а с соглашением на 28 млн рублей за сезон защитник с ограниченным набором навыком едва ли кому-то нужен. Более интересным выглядел вариант с Семёном Тереховым. Это взрывной, силовой нападающий, который точно вписался бы в систему Хартли. Но и его Валиуллин выбрал в качестве варианта для обмена не просто так. В прошлом сезоне у Семёна был неприятный инцидент, связанный с нарушением командной дисциплины. Игрока убирали из состава прямо по ходу плей-офф, и, несмотря на то что по возвращении Терехов доказал свою состоятельность, наверняка Гатиятулин был бы не против от него избавиться.

Эти игроки «Локомотиву» оказались не нужны, по крайней мере, не в качестве компенсации за Денисенко. Тогда свой ход сделал уже Ярославль. От «Ак Барса» ждут теперь материальной компенсации и молодого нападающего. Им может стать, к примеру, Алексей Пустозёров. Только вот в таком случае трансфер теряет всякий смысл уже для Казани, ведь их задача — устранить брешь в первых звеньях, а не менять одного из потенциальных лидеров на другого, ещё и с доплатой. Удивительно, но торг идёт даже по финансовому вопросу. Местные СМИ писали про сокращение бюджета клуба примерно на четверть, теперь сорить деньгами в «Ак Барсе» не могут, и в случае провала Денисенко Валиуллину придётся отвечать за потраченные на него миллионы. Поэтому казанская сторона хочет идти на сделку с минимальными рисками.

Алексей Пустозёров Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Только вот «Ак Барсу» этот трансфер нужен куда больше, чем «Локомотиву» или Денисенко. Григорий, пока ждал развития ситуации, упустил другие опции в КХЛ, однако всё ещё может подписаться в Северной Америке. Там он также ограниченно свободный агент, однако вряд ли «Нэшвилл» будет сильно цепляться за него и отпустит в другую франшизу хоть за «будущие привилегии». Лучшей опции, чем двусторонний контракт с минимальными шансами пробиться в основу в первом же сезоне, Денисенко не найдёт сейчас ни в одном клубе НХЛ, однако и простаивать его карьера также не будет. В конце концов, можно вновь переговорить с «Локомотивом», и, подвинувшись по деньгам, агент Григория сможет пробить опцию разрыва контракта при предметном интересе к его подопечному за океаном. А если Денисенко боится конкуренции за место в составе в «Локомотиве», точно ли он достаточно хорош для НХЛ?

И только для Казани Григорий едва ли не последняя надежда спасти это трансферное лето. Виталий Кравцов, Сергей Толчинский, Даниэль Спронг, Владимир Ткачёв, Михаил Григоренко — из игроков, с которыми «Ак Барс» неудачно провёл переговоры, вполне можно собрать ещё один клуб КХЛ вместо «Витязя». Последней каплей для болельщиков казанцев стал комментарий агента Джоша Ливо Ивана Ботева. Он подтвердил, что на руках у него был контракт и с клубом из Татарстана, однако Челябинск оказался более настойчивым. По слухам, предложение «Ак Барса» было даже более интересным с финансовой точки зрения, но какое это имеет теперь значение? Денисенко также несколько недоволен тем, что за него активно торгуются и уже начинает сомневаться, так ли хотят его сильно видеть у себя Валиуллин и Гатиятулин? Пора действовать, чтобы вновь потом не кусать локти.