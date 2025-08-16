Что происходит в КХЛ этим летом? Теперь «Спартак» отказывается от лучшего бомбардира

Кажется, в это межсезонье менеджеры клубов КХЛ заключили негласный спор: тот, кто отчебучит наиболее странную штуку, выиграет какой-то приз. Вот и теперь после всего безумия этих летних месяцев на арену врывается «Спартак», который всего-навсего отправляет на драфт отказов Николая Голдобина: своего лучшего бомбардира прошлого сезона и третьего по результативности игрока КХЛ в регулярке-2023/2024.

Конечно, если бы это случилось год назад, то челюсти бы отвалились у всех. Однако в прошлом сезоне, несмотря на 55 очков Голдобина, уже была заметна напряжённость в отношениях форварда и клуба. Звено Голдобин — Морозов — Порядин перестало быть ключевой ударной силой красно-белых, отличную форму набрали ребята типа Александра Пашина, свои шансы получали ребята из молодёжки, весной выигравшие Кубок Харламова.

Старт прошлого чемпионата для Николая был не самым успешным, и уже в октябре Алексей Потапов рассказывал: «Большие претензии к Голдобину. Они в связке с Порядиным еще более-менее смотрятся. Морозов в связке с Павлом – нормально. Но когда туда ставят Голдобина, уже намечается дисбаланс. Насколько я знаю, предъявлялись претензии – и мало того от тренерского штаба, но уже и руководство предъявляет претензии Николаю».

Николай Голдобин Фото: РИА Новости

В конце ноября впервые появились слухи об обмене Голдобина, которые опровергли сам игрок и Алексей Жамнов. Однако тройка Морозова в декабре была разбита, главный тренер «Спартака» стал искать другие сочетания. Вскоре последовали и матчи, которые Николай пропускал из-за того, что оставался в запасе. В феврале красно-белые победили 7:2 в Петербурге, однако Голдобин и Морозов присели после 40 минут, когда счёт уже был крупным. Жамнов высказался неожиданно жёстко: «Они просто не заслужили играть в третьем периоде, вот и всё».

Это были не единственные такие шаги Жамнова. В плей-офф Николай набрал 12 очков в 12 встречах, однако даже 0+2 в седьмом матче с «СЮ» ситуацию не улучшили: разговоры об уходе форварда стали слышны из разных источников. В июне крайне резко выступил агент игрока Сергей Исаков: «Все обещания, которые давали руководители клуба, оказались «обещаниями», как в шутке. Поэтому я считаю, что надо спросить у руководителей «Спартака», в чём причина такого неуважительного отношения к игроку. Они не нарушают регламент, они нарушили доверие к себе со стороны игроков».

Как известно, покинуть «Спартак» хоккеисту обычно максимально сложно. Клуб, который когда-то выменял Александра Никишина за права на девять хоккеистов и денежную компенсацию, старается выжать 300% выгоды из каждой сделки, используя для этого все возможности регламента КХЛ. Яркая иллюстрация этого — переход Матвея Заседы, мыльная опера которого тянулась несколько месяцев, но красно-белые в итоге получили царскую компенсацию. Правда, в переговорах со «Спартаком» мало кто идёт до конца, всё-таки настолько сильно переплачивать хотят редко.

Этим летом мы уже видели сериал имени Адама Ружички. У «Спартака» были претензии к словаку: кстати, совершенно обоснованные. Несмотря на свои 26 голов в регулярке и хорошую статистику в плей-офф, словак имеет ужасный показатель полезности и моментами просто выключался из оборонительной игры, позволяя соперникам забивать ключевые голы. Из-за этого спартаковский менеджмент жёстко стоял на своём в переговорах и в итоге заключил сделку на своих условиях, а не на тех, что хотели Адам и его сторона. От такой переговорной линии «Спартак» практически не отходит и наверняка хотел повторить её в случае Голдобина.

Аналогия с Ружичкой вполне подходит здесь из-за стиля игры форвардов. И словак, и Голдобин — большие таланты, но не всегда они играют ответственно и стабильно. Можно вспомнить, какой качельной для Николая была его карьера. Например, весной 2023-го Голдобин был почти невидим в серии с «Автомобилистом», однако забил победный гол в овертайме седьмой игры. ЦСКА в своё время расстался с хоккеистом уже после 20 встреч, а «Металлург» обменял в другой московский клуб на Данилу Квартальнова, присевшего в Магнитогорске в запас.

Время шло, а места в составе «Спартака» становилось меньше. Клуб подписал Никиту Коростелёва, усилил линию центров Лукасом Локхартом и Нэйтаном Тоддом, сдался Ружичка. Однако, судя по всему, красно-белые продолжали держать очень высокую обменную цену на Николая, которая отталкивала других покупателей. Что ж, «Спартак» не хотел продешевить, а теперь потеряет игрока либо бесплатно, либо вообще с выплатой компенсации.

В самом конце прошлого года из списка отказов «Спартака» забирали Уилла Биттена, и канадец получил новую жизнь в «Сочи». Однако Уилл получал небольшие для легионера 25 базовых миллионов, а у Голдобина есть щедрые бонусы, которых красно-белые не жалеют. Из-за этого, например, сложно представить Николая в том же «Амуре», куда сватали игрока летом, сейчас «тигры» уже почти собрали состав.

Николай Голдобин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Зато возможен «сценарий Клепиша», о котором сегодня вспоминали коллеги. В 2011-м «Салават» отправил чешского нападающего в список отказов, подсуетилась «Кузня», имевшая приоритет как клуб с худшим результатом в предшествующем сезоне. Однако на такого игрока у Новокузнецка денег не было, поэтому Леонид Вайсфельд отправил Клепиша в московское «Динамо». «Кузня» получила пик на ещё существовавшем тогда драфте, ну а Якуб весной 2012-го забил «золотой» гол.

Другой вариант — перерождённый «Шанхай». Да, Жерар Галлан будет требовать от своих игроков чёткой и ответственной игры, однако состав у «драконов» собирается не особенно впечатляющий, особенно на фоне усилившейся конкуренции на Западе. Новому менеджменту нужны и громкие имена, которые как-то привлекали бы зрителей. Мы слышали слухи и о Ливо, и о Ткачёве, однако все они проехали мимо Петербурга. Голдобин мог стать для «драконов» человеком, которому можно больше, чем остальным.

А что же сам «Спартак»? В сухом остатке клуб с большой долей вероятности получает конфликт с ещё одним заметным агентом, но в игровом плане в краткосрочной перспективе это вряд ли окажет разрушительный эффект. Можно вспомнить прецедент Александра Хохлачёва: расставание с ним вообще было внезапным и удивило многих. Потом карьера форварда рухнула почти в одночасье, а красно-белые играть хуже не стали. Повторимся: летом «Спартак» подписал достаточно игроков, чтобы такую потерю компенсировать.

В общем, удивительное межсезонье подкидывает нам очередную загадку — но теперь её итог мы узнаем относительно скоро, как и новый клуб Голдобина.