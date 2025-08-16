Скидки
Главные новости в хоккее 16 августа 2025 года, трансферные новости КХЛ, переходы КХЛ, НХЛ

Агент Голдобина высказался о «Спартаке», 4 русских в сборной века НХЛ. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Главные новости в хоккее 16 августа 2025 года
Аудио-версия:
Ещё пять новичков «Шанхая», важные слова Кудашова.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 16 августа.

Спунер, Меркли, Сомерби, Кареев и Попугаев пополнили состав «Шанхай Дрэгонс»

«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контрактов с пятью хоккеистами, сообщает пресс-служба китайского клуба. Состав пополнили вратарь Андрей Кареев, защитник Дойл Сомерби, а также нападающие Райан Спунер, Ник Меркли и Никита Попугаев.

Прошлый сезон Спунер провёл в «Авангарде», за который сыграл 67 матчей, записав в свой актив 10 голов и 32 результативные передачи.

Попугаев сезон-2024/2025 играл за «Ладу», с которой недавно расторг контракт. В его активе 38 встреч и 20 (13+7) очков при показателе полезности «-5».

30-летний Кареев в прошлом сезоне провёл за «Витязь» 15 матчей, в которых одержал шесть побед с 92,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,21.

Дойл Сомерби в минувшем сезоне играл за «Куньлунь», где в 52 играх забросил пять шайб и отдал девять результативных передач.

Ник Меркли ранее расторг контракт с «Автомобилистом» по соглашению сторон без выплаты компенсации. В прошлом сезоне на счету канадского легионера 66 матчей в КХЛ и 22 (12+10) очка.

«Спартак» поместил нападающего Николая Голдобина в список отказов

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин помещён в список отказов КХЛ, сообщает пресс-служба московского клуба. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его системе.

В минувшем сезоне Голдобин провёл за «Спартак» 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи. Действующий контракт 29-летнего нападающего с московским клубом был рассчитан до конца сезона‑2025/2026.

20 августа запланирован контрольный матч «Спартака» в Москве с «Торпедо».

Кудашов ответил, может ли кто-то из основы «Динамо» покинуть клуб в ближайшее время

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос, может ли кто-то из основы бело-голубых покинуть команду в ближайшее время.

— Ситуация с потолком зарплат никак не влияла на коллектив и была интересна для вас. Для нас история с пробными контрактами существовала для того, чтобы разобраться в происходящей ситуации. Надо было начинать тренироваться, чтобы у нас все были в обойме и могли готовиться. Дальше работали по ходу ситуации.

– То есть вы не ждёте сейчас расставаний с кем-то из основных игроков?
– Нет.

«Я не удивлён поведением «Спартака». Агент Голдобина — об уходе хоккеиста из клуба

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего Николая Голдобина, высказался о решении «Спартака» отправить форварда в список отказов.

«Я не удивлён поведением «Спартака». Уже ничему не удивляюсь со стороны клуба. Что касается продолжения карьеры Николая, то на данный момент конкретики нет. Скажу так: в КХЛ нет клуба, который не хотел бы получить Николая в свой состав. Но сейчас уже заканчиваются сборы, многие клубы укомплектованы к сезону. К тому же я пока не понимаю, как можно будет уместить контракт Николая под потолком зарплат, не нарушая регламент КХЛ», — приводит слова Исакова «РИА Новости Спорт».

Четверо россиян вошли в сборную лучших игроков НХЛ первой четверти века

Сайт Национальной хоккейной лиги назвал сборную лучших игроков первой четверти века. В списке представлены лучшие хоккеисты, дебютировавшие в лиге после 1 января 2000 года. В список вошли четыре российских игрока: Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Павел Дацюк («Детройт Ред Уингз»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).

Вратари: Марк-Андре Флёри, Джонатан Куик.

Защитники: Дрю Даути, Виктор Хедман, Данкан Кит, Кейл Макар, Алекс Пьетранджело, Ши Уэбер.

Нападающие: Александр Овечкин, Патрис Бержерон, Сидни Кросби, Павел Дацюк, Леон Драйзайтль, Патрик Кейн, Анже Копитар, Никита Кучеров, Натан Маккиннон, Евгений Малкин, Коннор Макдэвид, Стивен Стэмкос.

