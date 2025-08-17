Помпезно, но натянуто. Почему не надо строить вокруг «Шанхая» завышенные ожидания?

В момент, когда составы почти всех команд сформированы, а сами клубы официально начали предсезонную подготовку, «Шанхай Дрэгонс» перенёс нас в начало июня, когда можно наблюдать за обилием трансферов. «Анпакинги» «драконов» получаются красочными и радуют глаз нестандартным подходом.

Ещё за несколько месяцев до этого появились основания, что «Куньлунь», недавно превратившийся в «Шанхай», заживёт новой жизнью – Александр Крылов в руководстве, Игорь Варицкий, отвечающий за селекцию, Жерар Галлан в роли главного тренера. Согласитесь, звучит многообещающе. Да настолько, что «Дрэгонс» в глазах некоторых стали тёмной лошадкой на Западе или же вообще одними из тех, кто уверенно шагнёт в восьмёрку.

За то, как СММ китайской команды представляет новичков, используя безграничные возможности искусственного интеллекта, за то, как ведёт себя в инфополе и привлекает сторонних наблюдателей – только похвала. Это выглядит свежо и круто. Только эта помпезность (в хорошем смысле) предстаёт некой ширмой, за которой скрываются пробелы и суровая реальность.

Так почему же в первый год от «Шанхая» не стоит ждать ничего сверхъестественного, а потенциальный выход в плей-офф надо будет воспринять как большую победу?

Подбор игроков

Да, «Шанхай» не мог проводить своевременную селекцию ввиду различных причин, корни которых уходят в бюрократию, но едва ли в большом хоккее это можно счесть за стоящее оправдание. Особенно с учётом амбиций проекта. Однако факт остаётся фактом – «Дрэгонс», имеющие теперь возможности конкурировать за ценные лоты на рынке, потеряли время и несколько важных винтиков в системе.

К тому же китайский клуб проиграл другим клубам уже в прямой схватке за звёзд, неожиданно оказавшихся в свободном доступе. Сначала сообщалось, что «драконы» всерьёз интересуются Владимиром Эдуардовичем Ткачёвым, однако омский мастер принял решение высадиться в Магнитогорске. Также по соцсетям и СМИ гуляли слухи, что Джош Ливо, контракт которого для «Салавата» превратился в подтверждение поговорки «бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе», может переехать в Санкт-Петербург. Но всё это осталось домыслами.

Сейчас многие сообщают, что «Шанхай» заинтересован в услугах Николая Голдобина, которого недавно «Спартак» выставил на драфт отказов. Однако для этого должен сойтись один из факторов: либо «Барыс», «Амур», «Сочи» или «Лада» проходят мимо звёздного нападающего и не забирают его на вэйвере, либо один из этих клубов меняет его в «Дрэгонс».

Так и получается, что за 20 дней до начала сезона в амбициозной команде нет ни одной звезды, игрока, который может стать фактором икс.

Да и, честно говоря, официально подтверждённые подписания не кажутся чем-то фантастическим. Да, это хорошие игроки, способные добротно выступать на уровне КХЛ, но очень нестабильные, шанс превратиться которых из кареты в тыкву не низок. Это и Спунер, который очень сильно потерял в эффективности, когда на флангах в его тройке перестали выходить Ткачёв и Буше, и Меркли, который в команде Заварухина часто выглядел отрезанным ломтем.

Райан Спунер Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вратарская бригада в «Шанхае» сейчас явно не сильнее, чем была в предшественнике «Куньлуне» — пока непонятно, в каком состоянии подойдут Рыбар и Кареев. Особенно это касается словака, который прошлый сезон сыграл абсолютно неубедительно.

Галлан — не панацея

Да, приезд тренера такого уровня, как Жерар Галлан, это круто. Но на уровне КХЛ звёздные иностранные тренеры уже не один раз терпели крах, и Галлан от этого никак не застрахован. Во-первых, его не окутывают игроками такого уровня, чтобы огрехи скрывались за мастерством. Во-вторых, Жерар – очень специфичный тренер, который, как часто бывает, даёт результат здесь и сейчас, а не на дистанции. Это диссонирует с обсуждаемой темой, однако пока у канадского тренера нет таких ресурсов, а потом уже могут и они не спасти.

Сильные конкуренты по конференции

Наблюдать за Западной конференцией будет в предстоящем сезоне весьма любопытно. Во-первых, из-за того, что много кто сильно видоизменился, во-вторых, по причине усиления команд из подвала «Витязь» заменила «Лада», которая под патронажем нового спонсора прилично усилилась, а клубы, игравшие в том году в плей-офф, слабее не стали. Разве что пока слегка непонятным остаётся статус «Торпедо».

Селекция «Шанхая» ещё не завершилась, будет подписано ещё достаточно игроков, среди которых могут оказаться удивительные и интересные фамилии. Как минимум Александр Бурмистров, который сейчас является главным героем телеграм-канала клуба, хотя официально о его подписании ещё не объявлено.

Вероятно, «драконы» предстанут командой, которая будет бороться за последние места в восьмёрке, где соперничество станет особо напряжённым. Завышенные ожидания строить не надо, но попадание в плей-офф вполне реально, и выход туда можно будет счесть за успех.