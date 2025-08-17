«Не знаю, переживу ли это». Самый известный автогол в истории НХЛ

В Америке любят говорить про «команды-династии». Однако способ определения такой команды у каждого свой. Некоторые считают, что по нынешним временам два Кубка подряд и один проигранный финал, как у «Флориды» с «Тампой», тоже можно посчитать династией. Кто-то рассматривает более длинный промежуток времени — пять, шесть лет. Однако есть достаточно ортодоксов, для которых династия — это три чемпионства подряд (или трипит, как говорят в НБА).

Поразительно, но при такой постановке вопроса нельзя считать династией «Эдмонтон» 80-х. «Нефтяники» выиграли пять Кубков Стэнли за семь лет, четыре из них – с Уэйном Гретцки в составе, однако трижды подряд это им не удавалось. Если бы «Ойлерз» стали чемпионами в 1986-м, то не только стали бы династией по всем показателям, но и вошли бы в историю, взяв пять титулов подряд. Однако этого не случилось, и одной из причин этого стал чуть ли не самый известный автогол в истории НХЛ. Однако что ему предшествовало?

Перед началом сезона букмекерский коэффициент на чемпионство «Ойлерз» составлял 1.2. Команда, которая выиграла два чемпионства, не потеряла ни одного важного игрока. Клуб тогда совершил один спорный трансфер, подписав Крэйга Мактавиша. Нападающий «Бостона» пропустил весь сезон-1984/1985 из-за того, что сидел в тюрьме: пьяный Мактавиш сбил молодую женщину, которая скончалась спустя четыре дня после травмы. Игрок отсидел лишь год и даже смотрел те матчи, которые показывали по телевидению.

Впрочем, главной скрипкой был не Мактавиш. Уэйн Гретцки, Марк Мессье, Яри Курри, Пол Коффи, Гленн Андерсон, Грант Фюр — все эти ребята были в самом соку, лидерам команды было примерно 25 лет. Именно сезон-1985/1986 стал лучшим в карьере Уэйна: невообразимые 215 (52+163) очков. Всего же команда забила 426 голов за весь сезон и чуть не дотянулась до рекорда НХЛ, который сама и установила двумя годами ранее.

Уэйн Гретцки Фото: Getty Images

Атакующего таланта в этой команде оказалось столько, что можно было расслабленно играть в обороне: «Ойлерз» были 13-ми в лиге по пропущенным голам. Впрочем, расслаблялись хоккеисты не только на льду. Уже после окончания сезона журнал Sports Illustrated выпустил статью с сумасшедшими инсайдами. «Игроки «Эдмонтона» очень молоды и уже имеют очень много денег. У них слишком много свободы и свободного времени. Их принцип: «Мы хотим это и хотим прямо сейчас», — рассказывал психолог, которого клуб нанимал как «консультанта по зависимостям».

«Марк Мессье был оштрафован судом на $ 250: он покинул место происшествия после того, как врезался на своём «Порше» в три припаркованных машины. Дэйв Семенко лишился водительских прав на полгода, Дэйв Хантер неоднократно водил машину пьяным. Игроки клуба имеют большие проблемы с выплатой кредитов и задолженностей. «Эдмонтону» даже пришлось взять на себя ипотечные платежи Гранта Фюра», — писали журналисты.

Однако самым серьёзным обвинением было употребление наркотиков. «По меньшей мере пять игроков «Эдмонтона» имеют серьёзные проблемы с кокаином. Три источника подтвердили нам, что игроки команды устраивают вечеринки, где употребляют кокаин и марихуану. Один из игроков якобы рассказывал агенту, что поездки в Нью-Йорк превращаются в «метель». Представители местной полиции подтвердили нам, что у них есть информация, что в клубе есть употребляющие игроки», — писал Sports Illustrated. Главный тренер Глен Сатер, конечно, грозился всех засудить, однако уже сильно позже выяснилось, что наркотики употреблял как минимум Фюр.

Впрочем, до этого скандала оставался ещё месяц. «Эдмонтон» выиграл 56 матчей за сезон и с отрывом занял первое место в лиге. В первом раунде «Ойлерз» шутя разобрались с «Ванкувером», который обыгрывали в сезоне 13:0, победив в трёх встречах с общим счётом 17:5. Во втором раунде «Эдмонтон» ждали любимые соседи из «Калгари»: за два года до этого «огоньки» довели серию с «Ойлерз» до седьмого матча и стали ещё сильнее. У «Калгари» в том году была вторая атака в лиге.

Первый матч в гостях, к удивлению многих, взяли «огоньки». Потом команды обменивались победами, «Калгари» мог закрыть серию дома: вёл 3-2 в серии и 2:0 – в шестой встрече, но «Ойлерз» забросили пять безответных шайб. Седьмой матч игрался в Эдмонтоне, где Гретцки и Ко были фаворитами: за них говорили статус и кубковая история. Однако к третьему периоду счёт был равным — 2:2, ничто не предвещало.

Защитник Стив Смит в тот день отмечал свой 23-й день рождения и проводил первый плей-офф в своей карьере. Тот момент, правда, был совершенно обычным: вброс игрока «Калгари», прессинг от Лэнни Макдональда за воротами. Однако Смит вдруг принял решение, которое выбивают из детей ещё в спортшколе: сделал пас через пятак, шайба попала в Фюра и отскочила в ворота. Шокированный Смит не мог подняться со льда несколько секунд, а шайба была записана на скромного игрока «Флэймз» Перри Березана. Больше голов во встрече не было, «Калгари» прошёл дальше.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

После матча команда сделала всё, чтобы поддержать Смита. Гретцки даже заявил, что все, кто критикуют Смита, должны сами взглянуть в зеркало. «Я не знаю, переживу ли я когда-нибудь это, но я должен продолжать жить. Завтра снова взойдёт солнце», — говорил прессе убитый Смит. Даже 21-летнему Березану, на которого был записан гол, было не по себе. «Мне было ужасно жалко их, однако парни постарше сказали, что не стоит горевать о сопернике, которого ты только что обыграл».

Но для большинства участников инцидента всё в итоге обернулось хорошо. «Эдмонтон» вернулся сильнее и почти тем же костяком взял ещё два Кубка, плюс один – после обмена Гретцки. «Калгари» дошёл до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Монреалю» с молодым Патриком Руа, однако в 1989-м «огоньки» всё-таки взяли свой Кубок. Смит был важной частью обороны «Эдмонтона» в трёх кубковых походах, в 1991-м был обменян в «Чикаго», где провёл ещё шесть сезонов.

Забавно, что Смит завершил свою карьеру в… «Калгари», где провёл три года, носил капитанскую нашивку и один год даже был ассистентом главного тренера. Более того: другой герой эпизода Грант Фюр тоже проводил свои последние матчи в НХЛ в составе «Калгари», но этот отрезок для него был совсем неудачным. История закруглилась.