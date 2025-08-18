«Очень рад, что остался в «Динамо». Это мой родной клуб». Интервью с Джиошвили

В межсезонье одной из главных задач московского «Динамо» в селекционной работе являлось сохранение в команде Максима Джиошвили. Всего три года назад российский нападающий дебютировал за бело-голубых, а теперь является едва ли не главным старожилом в нынешнем составе команды Алексея Кудашова. Выступать за столичный клуб Максим будет и на протяжении двух следующих сезонов. Именно на такой срок рассчитано новое соглашение форварда с «Динамо».

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» 29-летний Джиошвили прокомментировал продление контракта с бело-голубыми, подвёл итоги предсезонного сбора в Минске, поделился мнением о безумном межсезонье в КХЛ и отреагировал на ситуацию у партнёра по команде Артёма Михеева, который может пропустить следующий сезон по медицинским соображениям.

«Лично я вижу результат предсезонки и той работы, что мы выполняем»

– Год за годом предсезонка остаётся всё столь же сложным и нелюбимым этапом для любого хоккеиста или можно говорить, что уже давно привыкли?

– Я бы не сказал, что это нелюбимый этап. Понятно, что всем тяжело. Но каждый в команде понимает, для чего это нужно. По крайней мере, лично я точно вижу результат предсезонной подготовки и той работы, которую мы здесь выполняем. Она даёт силы на весь сезон. Поэтому стараюсь выполнять всё на максимуме.

– После неудачного старта в минувшем сезоне Алексей Николаевич Кудашов отмечал, что в следующий раз может внести определённые изменения в программу предсезонки. По итогам нынешнего сбора вы ощутили различия в сравнении с прошлым годом?

– Убрали песок. А так по-прежнему упорно работаем. Совершенно не факт, что неудачный старт в прошлом сезоне был связан с функциональным состоянием. Просто бывает такое, когда шайба в чужие ворота не залетает, начинаешь где-то больше рисковать и получаешь в свои. Но как только получается преодолеть этот барьер, всё начинает складываться лучше. Посмотрим, как будет в этом году. Надеюсь, у нас получится лучше войти в сезон и не допустить таких потерь очков в начале чемпионата.

Максим Джиошвили Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

– Ты застал сборы «Динамо» в Нижегородской области и в Минске: что сложнее?

– В Нижнем были бега на земле. 300, 400 м, городки. Возможно, кому-то это и было легче, но не мне – приходилось терпеть (улыбается). Мне даются чуть легче бега на большом льду здесь в Минске, хотя тоже терпеть приходится прилично. Однако в целом и та, и эта работа заставляют двигаться в правильном направлении.

– Если конкретизировать, то бег на земле – самое сложное испытание для тебя в предсезонке?

– Думаю, это так. Но его не так уж и много, всё в плюс, так скажем.

«В индивидуальной подготовке многое зависит от дохода. Есть ли у тебя возможность нормально готовиться?»

– Одни команды во время предсезонки предпочитают проводить турниры, другие –делают ставку на контрольные матчи. Тебе какой формат ближе?

– Да я как-то не запаривался по поводу этого. Ну и не было у меня такого, чтобы мы просто играли, и всё.

– В летних соревнованиях всё равно существует турнирная таблица – у некоторых команд есть цель выиграть хотя бы такой «кубок», другим главное – избежать травм.

– Всё равно главная задача – подойти в правильном состоянии к сезону. Всегда нужно доказывать и себе, и окружающим, что можешь и должен играть. Тут не важно – турниры или товарищеские матчи – через эти игры в первую очередь ты готовишь себя к сезону. При этом турниры в каком-то плане тяжелее обычных контрольных матчей, потому что на них можно сыграть за четыре дня и три игры. Но тут только тренерский штаб может решить, что лучше для команды. Лично для меня нет принципиальной разницы.

– Максим Джиошвили в 20 лет и Максим Джиошвили в 29 лет: между ними большая разница в плане того, как ты индивидуально готовился к началу предсезонки?

– Если говорить прямо, многое зависит от уровня дохода. Есть ли у тебя возможность нормально подготовиться индивидуально?

– Ты имеешь в виду снять лёд, нанять тренеров и всё в таком роде?

– Конечно. Это всё недешёво. Когда ты молодой, то приходишь в команду – и паши да паши. Всё дают, всё подскажут – только тренируйся. Когда появляется доход, тогда больше можешь подойти в индивидуальном формате, в котором тоже есть свои плюсы и где ты можешь развить определённые качества, поработав над тем, что нужно именно тебе. Однако при этом, когда работаешь в команде, всё равно будут другие ощущения. Как бы ты ни занимался индивидуально, одно никогда не перекроет другое.

«Динамо» – мой родной клуб. Готов отдаваться ему на 100% и даже больше»

– В это межсезонье ты впервые в карьере с позиции силы вышел на рынок неограниченно свободных агентов. Какой фактор был ключевым при определении будущего?

– Непростой процесс. Комфорт семьи всегда стоит на первом месте. Не буду кривить душой. Естественно, финансовая сторона была важна.

– Доволен тем, как всё завершилось?

– Очень рад, что остался в «Динамо». Это реально мой родной клуб, которому готов отдаваться на 100% и даже больше. Сделаю всё от себя зависящее, чтобы мы добились наилучших результатов.

Максим Джиошвили Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

– Понятно, что вокруг «Динамо» традиционно много слухов, но тем не менее тебя взволновала появившаяся информации, согласно которой клуб мог расстаться с тобой или Девином Броссо, чтобы вписаться в потолок зарплат?

– Это хоккей. Тут всё может произойти. Здесь от меня ничего не зависело. Я подписал двухлетний контракт с «Динамо» и рассчитываю играть за родной клуб. Надеюсь, всё будет хорошо.

Что сказал гендиректор «Динамо»? Эксклюзив В «Динамо» прокомментировали слухи, что клуб намерен расстаться с Джиошвили или Броссо

– На текущий момент мы понимаем, что всё разрешилось так, как разрешилось. Шоковая ситуация, в которую угодил Артём Михеев, стала серьёзным ударом для коллектива? Как вообще восприняли её, находясь внутри команды?

– Конечно, в 30 лет… Это очень тяжело… Даже не представляю, что Артём сейчас чувствует. Дай бог, чтобы он всё это смог преодолеть. Не знаю всех нюансов, но надеюсь, что врачи сделают всё возможное и помогут ему. Когда вот так обрывается карьера, это полнейший ужас. Даже не знаю, что ещё тут сказать. Михей – отличный человек и партнёр по команде. Верю, что у него всё будет хорошо.

«Вижу, как ребята работают на тренировках. Все готовы рвать за «Динамо»

– Прекрасно помню, как несколько лет назад мы записывали твоё первое интервью после перехода в главную команду «Динамо». Прошло всего три года – и вот наряду с Кириллом Готовцом ты один из главных ветеранов клуба в его действующем составе. Успел ощутить и понять, как пролетело это время?

– Летит время, летит (улыбается). Замечаю изменения не только в команде, но и в самом себе – стал ко всему относиться более профессионально. Хочу, чтобы команда выигрывала. Для меня командный успех превыше всего.

– При этом в рамках нынешнего межсезонья в команде, в принципе, произошли только точечные изменения. Костяк команды не поменялся на 80%, как бывает в некоторых клубах. Как оценишь перестановки изнутри?

– Мне кажется, в хоккее редко бывает, когда костяк команды меняется на 80%. В той же НХЛ костяк клубов может сохраняться десятилетиями. Это абсолютно нормальное явление для команды, которая бьётся в каждой игре и ставит перед собой максимальные задачи. Так и должно быть.

– В чём должно добавить «Динамо», чтобы в новом сезоне совершить ещё один шаг вперёд, а лучше два?

– Хороший вопрос (смеётся). Нужно быть наглее, идти до конца единым кулаком и забирать своё. Может, это и общие слова, зато правда. Тяжело загадывать наперёд, но вижу, как ребята работают на тренировках. Все полностью выкладываются и готовы рвать за «Динамо».

– Есть желание, в следующем плей-офф ещё раз сразиться с «Трактором», чтобы всё-таки постараться сломать челябинский криптонит?

– Бывает такое, что попадаешь на команду, которая просто не подходит по стилю. Например, сколько лет «Лос-Анджелес» в НХЛ не может пройти «Эдмонтон»?

– Вроде четыре сезона подряд.

– Не подходит по стилю – и всё. У «Трактора» сейчас сильно поменяется команда. Если снова встретимся, то с нашим опытом всё-таки должны дожать их. Однако сейчас нет особого смысла об этом думать. Впереди длинный путь в сезоне.

Никита Коростелёв, Максим Джиошвили Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Надеюсь, в России появится больше богатых людей, которые смогут содержать хоккейные команды»

– Ещё один грустный вопрос. Невозможно не затронуть тему «Витязя». Тебя потрясло исчезновение клуба, в котором ты начал карьеру на уровне КХЛ? В одночасье профессиональный клуб уходит с хоккейной карты России.

– Не только для меня, но и для многих ребят клуб был важной ступенькой. Когда я там был, мы впервые в истории «Витязя» вышли в плей-офф и хорошо играли. Не могу сказать, что там внёс большой вклад и много сыграл. Но поддерживал как мог (смеётся). Чем больше команд, тем интереснее. Надеюсь, все финансовые трудности скоро будут позади – и у нас будет больше команд из большего количества регионов.

– 22 клуба – это, наверное, очень мало для КХЛ, такой большой страны и ближнего зарубежья?

– Ну а в какой лиге больше клубов? Только в одной.

– В НХЛ, но в России и регионов много.

– Регионов много. Однако люди просчитывают, возможно, что не все могут содержать команду КХЛ. Надеюсь, в России появится больше богатых людей, которые смогут находить возможность содержать хоккейные команды.

– При этом клубы проводят по 68 матчей, из-за этого в следующем сезоне сыграете по шесть раз со «Спартаком», ЦСКА. С одной стороны, дерби, с другой – таких матчей может быть два за неделю. Это не приедается?

– Нет, в каждой игре ты должен выкладываться. Даже если приедается. Помню, после предсезонной игры шёл домой, и спартаковский болельщик кричал, что их команда выиграла, типа уделали нас – в овертайме или по буллитам – уже не помню точно. Хотелось сказать: «Ну предсезонка же». Однако для людей это важно. Поэтому всегда стараемся выигрывать, но всякое бывает.

Максим Цыплаков, Максим Джиошвили Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– Каждый день в это межсезонье что-то происходит: Ларионов в СКА, «Куньлунь» будет играть на самой большой арене страны. Насколько тебя как профессионала это поражает?

– Много произошло перемен. Посмотрим, как всё обернётся. Много и переходов больших. Когда такие большие перемены случаются, появляется интерес.

– Можешь выделить главное событие в российском хоккее, которое поразило тебя этим летом?

– Не могу. Всё на одном уровне. Реально много громких переходов, будем смотреть.