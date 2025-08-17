Скидки
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Новости хоккея 17 августа 2025 года: результаты контрольных матчей, новички Шанхая, допинг-проба Голышева

«Металлург» выиграл трофей, Голышев впервые высказался о допинг-пробе. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Новости хоккея 17 августа 2025 года
Аудио-версия:
«Шанхай Дрэгонс» продолжает объявлять состав, Овечкин попал в Книгу рекордов.

Представляем вашему вниманию дайджест главных новостей из мира хоккея за 17 августа 2025 года.

Овечкин попал в Книгу рекордов России

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в книгу рекордов России. 6 апреля 2025 года россиянин забросил шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) и превзошёл Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

«897 голов – историческое достижение, которое уже стало символом стабильности и спортивного мастерства. Овечкин не просто побил рекорд Гретцки – он уже переписал историю хоккея от имени России. Это не просто число – это годы тренировок, сотни игр, тысячи бросков и миллионы болельщиков, вдохновлённых его игрой. Александр Овечкин официально стал частью национальной истории», – сказано в сообщении аккаунта Книги рекордов России в соцсетях.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: knigarekordovrossii.ru

«Металлург» выиграл Кубок Минска

В столице Беларуси состоялся решающий матч предсезонного турнира «Кубок Минска», в котором встречались владивостокский «Адмирал» и магнитогорский «Металлург». Победу со счётом 4:2 одержал «Металлург» и стал победителем турнира.

Голами в составе «Металлурга» отметились Никита Полтавчук, Андрей Козлов, Роман Канцеров и Михаил Грасс. За дальневосточный клуб отличились Степан Старков и Кайл Олсон.

Кубок Минска . Кубок Минска
17 августа 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Полтавчук (Канцеров) – 09:06 (5x5)     2:0 Козлов – 21:04 (5x5)     2:1 Гутик – 39:00 (5x5)     3:1 Канцеров (Михайлис) – 40:14 (5x5)     4:1 Грасс – 46:42 (5x5)     4:2 Олсон – 52:41 (5x5)    

В Кубке Минска также принимали участие «Лада» из Тольятти и минское «Динамо». Хозяева турнира заняли четвёртое место, одержав лишь одну победу в трёх встречах. «Лада» расположилась на второй строчке турнирной таблицы. «Адмирал» занял третье место.

«Динамо» М и «Сибирь» добились побед в контрольных матчах

В Минске на стадионе «Чижовка-Арена» состоялся товарищеский матч между местной «Юностью» и московским «Динамо». Победу во встрече одержали бело-голубые со счётом 3:2. Это была первая товарищеская игра «Динамо» в текущее межсезонье.

Голами в составе «Динамо» отметились Артём Ильенко, Артём Бондарь и Егор Римашевский, забросивший победную шайбу на 45-й минуте встречи. За минчан шайбы забросили Андрей Гостев и Владимир Ровба.

Товарищеские матчи (клубы)
17 августа 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Юность-Минск
Минск
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко (Шараканов) – 06:33 (5x4)     1:1 Гостев (Ровба) – 21:01 (5x5)     2:1 Ровба (Косоренков) – 24:17 (5x5)     2:2 Бондарь (Артемьев) – 35:39 (5x5)     2:3 Римашевский – 45:00 (4x5)    

В Новосибирске прошёл товарищеский матч, в котором встречались местная «Сибирь» и «Динамо-Алтай» из Барнаула – фарм-клуб новосибирцев, выступающий в ВХЛ. Победу со счётом 4:0 одержал новосибирский клуб.

Дублем отметился 19-летний нападающий «Сибири» Илья Люзенков, один из голов забивший в пустые ворота в концовке матча. Ещё по шайбе забросили Архип Неколенко и Владислав Кара.

Товарищеские матчи (клубы)
17 августа 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 0
Динамо-Алтай
Барнаул
1:0 Неколенко (Аланов) – 07:10 (5x4)     2:0 Люзенков (Климович) – 55:31 (5x5)     3:0 Люзенков – 57:47 (en)     4:0 Кара (Неколенко) – 58:19 (5x5)    

«Шанхай Дрэгонс» назвал фамилии ещё пяти новичков команды

«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контрактов с четырьмя хоккеистами. В состав китайского клуба вошли вратарь Андрей Тихомиров, защитник Адам Кленденинг, а также форварды Борна Рендулич и Владимир Кузнецов.

В минувшем сезоне Тихомиров провёл 30 матчей за минское «Динамо» с учётом плей-офф, одержав 17 побед при 89,8% отражённых бросков. В активе Кленденинга 22 (5+17) очка в 61 встрече за «Куньлунь» при показателе полезности «-13». Рендулич в прошлом сезоне выступал за СКА и «Металлург». Он набрал 11 (3+8) очков в 30 играх регулярного чемпионата при показателе полезности «+9». На счету Кузнецова 13 (6+7) очков в составе «Автомобилиста» за 40 игр в прошлом чемпионате КХЛ.

Также контракт с «Дрэгонс» подписал нападающий Александр Бурмистров. Как сообщает пресс-служба китайского клуба, соглашение рассчитано сроком на один год.

В прошлом сезоне форвард сыграл за московское «Динамо» восемь встреч, очков не набрал и заработал показатель полезности «-1», в среднем проводя на площадке 5 минут и 37 секунд. Бурмистров половину сезона-2024/2025 провёл без клуба.

Анатолий Голышев впервые высказался о своей положительной допинг-пробе

Нападающий и капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал о ситуации со своим допинг-делом.

«Я всегда был за честный спорт и никогда не пытался искусственным образом улучшить свои спортивные результаты, тем более все понимают, что в командном виде спорта это бесполезно. Принимал препараты только по медицинской необходимости. Последние месяцы живу как на пороховой бочке и в ожидании решения этой ситуации. Самое трудное для меня — быть в данный момент без команды и держать себя в руках — как морально, так и физически. На данный момент мы предоставили объяснения и заключения экспертов о том, как такое могло случиться. В течение 30 дней узнаем ответ. Я и мои представители уверены в благоприятном исходе, так как скрывать нам нечего, и мы предоставили все обоснования и заключения, почему так произошло.

Хочется поблагодарить всё хоккейное сообщество за поддержку в это непростое для меня время.

Также выражаю благодарность всем неравнодушным людям. Вернусь сильнее и до встречи на льду! Всем добра», — написал Голышев в телеграм-канале.

Анатолий Голышев

Анатолий Голышев

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Напомним, в апреле этого года 30-летний форвард был отстранён от участия в матчах чемпионата КХЛ из-за положительной допинг-пробы.

