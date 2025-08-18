Скидки
Главные трансферные слухи и новости КХЛ, кто куда перейдёт, сделки и обмены, 18 августа 2025 года

СКА забрал Голдобина, «Ак Барс» заждался Денисенко. Главные трансферные новости КХЛ
Павел Панышев
Трансферные слухи и новости КХЛ: 18 августа
Аудио-версия:
Огненное межсезонье продолжается.

В КХЛ по-прежнему открыто трансферное окно, а нынешнее межсезонье станет, наверное, одним из самых безумных за всё время существования лиги. В нашей традиционной рубрике рассказываем о главных трансферных слухах и новостях лиги на сегодняшний день.

Голдобина в СКА хотел видеть лично Ларионов

Не секрет, что у Игоря Ларионова и Николая Голдобина давние хорошие отношения. Раньше Ларионов, работавший агентом, представлял интересы Голдобина в НХЛ. Теперь же, с учётом всех проблем форварда со «Спартаком» и помещением его в список отказов, главный тренер СКА хотел видеть хоккеиста в своей команде. Собственно говоря, интерес армейцев к Голдобину возник не сейчас, а давно, но теперь ситуация начала складываться иначе, а вот по компенсации изначально со «Спартаком» договориться не удалось.

Из списка отказов форварда мог забрать «Барыс», однако СКА, нет сомнений, сумел договориться с клубом из Астаны о другом варианте развития событий, в итоге взяв игрока себе. У Николая, напомним, ещё год действующего контракта, после чего нападающий выйдет на рынок неограниченно свободных агентов (если, конечно, ещё раньше не продлит договор со СКА). Что касается вариантов с НХЛ, о которых рассказывал агент игрока, то это больше похоже на блеф. Денег, сравнимых с нынешними, в Северной Америке Голдобин не заработает и близко, да и с действующим в КХЛ контрактом нужно было бы что-то делать.

От Голдобина отказались в «Спартаке»:
Что происходит в КХЛ этим летом? Теперь «Спартак» отказывается от лучшего бомбардира
Что происходит в КХЛ этим летом? Теперь «Спартак» отказывается от лучшего бомбардира

Эпопея с Денисенко скоро завершится

Мы давно сообщали о том, что Григорий Денисенко продолжит карьеру в «Ак Барсе». Однако вести переговоры с президентом «Локомотива» Юрием Яковлевым — дело, мягко говоря, не самое простое, в связи с чем процесс затянулся. В итоге за права на Денисенко «барсам» придётся отдать своего талантливого проспекта нападающего Андрея Пустового, а также заплатить приличную денежную компенсацию.

Ожидается, что контракт с выступавшим в прошлом сезоне в АХЛ Денисенко будет заключён на два года с зарплатой порядка 50-55 млн рублей. «Ак Барсу» нужно освежать и усиливать состав, поэтому такая настойчивость казанцев вполне объяснима. В ближайшее время в эпопее будет окончательно поставлена точка.

Ливо звали в «Ак Барс», но он выбрал «Трактор» в том числе из-за Гру

Теперь уже все открыто говорят, что форвард Джош Ливо мог оказаться в «Ак Барсе», куда его активно звали. Причём деньгами в Казани Ливо бы не обидели, однако рекордсмен КХЛ выбрал Челябинск. Скажем честно: это было ясно уже тогда, когда уральцы обменяли в «Барыс» подписанного в нынешнее межсезонье форварда Майка Веккионе, освободив легионерский слот.

Джош Ливо

Джош Ливо

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Заинтересованность в Ливо проявил лично главный тренер «Трактора» Бенуа Гру, а Джош, конечно, в большей степени хотел играть под руководством соотечественника. Агент Ливо прямо заявил, что Гру и генеральный менеджер челябинцев Алексей Волков общались с его клиентом. Ждём, когда все юридические нюансы будут улажены и «Трактор» официально объявит о сделке на своих клубных ресурсах.

Сколько Ливо будет зарабатывать в Челябинске:
«Трактор» подписал рекордсмена КХЛ! Ливо может заработать 160 млн за сезон
«Трактор» подписал рекордсмена КХЛ! Ливо может заработать 160 млн за сезон

Робинсон завершит карьеру?

Бывший нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон, судя по слухам, в ближайшее время может объявить о завершении карьеры. Собственно говоря, в это вполне верится, учитывая определённые семейные проблемы у американца. Не будь их — хоккеист наверняка бы продлил контракт с уральским клубом. Чарльз приносил много пользы, успел стать любимцем болельщиков, но в итоге жизнь распорядилась иначе.

«Лада» продолжает удивлять. Ждём Юртайкина в «Нефтехимике»?

Очень странное межсезонье проводит «Лада». Мало того, что в Тольятти сменили едва ли не 90% состава, так ещё в середине августа решили отказаться от форварда Данила Юртайкина и опытного защитника Максима Березина. Посмотрим, как сработают трансферные ходы спортивного директора автозаводцев Сергея Гомоляко. По последней информации, Юртайкин в скором времени может подписать контракт с «Нефтехимиком».

Новости. Хоккей
