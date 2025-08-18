СКА забрал Голдобина, «Ак Барс» заждался Денисенко. Главные трансферные новости КХЛ

В КХЛ по-прежнему открыто трансферное окно, а нынешнее межсезонье станет, наверное, одним из самых безумных за всё время существования лиги. В нашей традиционной рубрике рассказываем о главных трансферных слухах и новостях лиги на сегодняшний день.

Голдобина в СКА хотел видеть лично Ларионов

Не секрет, что у Игоря Ларионова и Николая Голдобина давние хорошие отношения. Раньше Ларионов, работавший агентом, представлял интересы Голдобина в НХЛ. Теперь же, с учётом всех проблем форварда со «Спартаком» и помещением его в список отказов, главный тренер СКА хотел видеть хоккеиста в своей команде. Собственно говоря, интерес армейцев к Голдобину возник не сейчас, а давно, но теперь ситуация начала складываться иначе, а вот по компенсации изначально со «Спартаком» договориться не удалось.

Из списка отказов форварда мог забрать «Барыс», однако СКА, нет сомнений, сумел договориться с клубом из Астаны о другом варианте развития событий, в итоге взяв игрока себе. У Николая, напомним, ещё год действующего контракта, после чего нападающий выйдет на рынок неограниченно свободных агентов (если, конечно, ещё раньше не продлит договор со СКА). Что касается вариантов с НХЛ, о которых рассказывал агент игрока, то это больше похоже на блеф. Денег, сравнимых с нынешними, в Северной Америке Голдобин не заработает и близко, да и с действующим в КХЛ контрактом нужно было бы что-то делать.

Эпопея с Денисенко скоро завершится

Мы давно сообщали о том, что Григорий Денисенко продолжит карьеру в «Ак Барсе». Однако вести переговоры с президентом «Локомотива» Юрием Яковлевым — дело, мягко говоря, не самое простое, в связи с чем процесс затянулся. В итоге за права на Денисенко «барсам» придётся отдать своего талантливого проспекта нападающего Андрея Пустового, а также заплатить приличную денежную компенсацию.

Ожидается, что контракт с выступавшим в прошлом сезоне в АХЛ Денисенко будет заключён на два года с зарплатой порядка 50-55 млн рублей. «Ак Барсу» нужно освежать и усиливать состав, поэтому такая настойчивость казанцев вполне объяснима. В ближайшее время в эпопее будет окончательно поставлена точка.

Ливо звали в «Ак Барс», но он выбрал «Трактор» в том числе из-за Гру

Теперь уже все открыто говорят, что форвард Джош Ливо мог оказаться в «Ак Барсе», куда его активно звали. Причём деньгами в Казани Ливо бы не обидели, однако рекордсмен КХЛ выбрал Челябинск. Скажем честно: это было ясно уже тогда, когда уральцы обменяли в «Барыс» подписанного в нынешнее межсезонье форварда Майка Веккионе, освободив легионерский слот.

Джош Ливо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Заинтересованность в Ливо проявил лично главный тренер «Трактора» Бенуа Гру, а Джош, конечно, в большей степени хотел играть под руководством соотечественника. Агент Ливо прямо заявил, что Гру и генеральный менеджер челябинцев Алексей Волков общались с его клиентом. Ждём, когда все юридические нюансы будут улажены и «Трактор» официально объявит о сделке на своих клубных ресурсах.

Робинсон завершит карьеру?

Бывший нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон, судя по слухам, в ближайшее время может объявить о завершении карьеры. Собственно говоря, в это вполне верится, учитывая определённые семейные проблемы у американца. Не будь их — хоккеист наверняка бы продлил контракт с уральским клубом. Чарльз приносил много пользы, успел стать любимцем болельщиков, но в итоге жизнь распорядилась иначе.

«Лада» продолжает удивлять. Ждём Юртайкина в «Нефтехимике»?

Очень странное межсезонье проводит «Лада». Мало того, что в Тольятти сменили едва ли не 90% состава, так ещё в середине августа решили отказаться от форварда Данила Юртайкина и опытного защитника Максима Березина. Посмотрим, как сработают трансферные ходы спортивного директора автозаводцев Сергея Гомоляко. По последней информации, Юртайкин в скором времени может подписать контракт с «Нефтехимиком».