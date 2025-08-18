«Ему нужен клуб, стремящийся к совершенству». Агент Голдобина — о громком переходе в СКА

Звёздный нападающий «Спартака» сменил Москву на Санкт-Петербург: почему, кто в выигрыше и ждать ли Николая в НХЛ?

16 августа значительная часть болельщиков «Спартака» наверняка поседела. Клуб объявил о добавлении своей главной звезды Николая Голдобина в список отказов. Ходило много слухов, что красно-белые хотят избавиться от 29-летнего нападающего, однако дальше этого не заходило. Вплоть до 16 августа.

Затем начался новый раунд слухов и разнородной информации — от того, что «Барыс» намерен забрать Голдобина и сохранить его у себя, до того, что Николай может отправиться в НХЛ.

Сегодня, 18 августа, ситуация наконец разрешилась. Форвард отправляется из списка отказов к Игорю Ларионову — в СКА.

Кто же выигрывает, а кто проигрывает от этой сделки?

Санкт-петербургская команда, без сомнений, получает достойнейшее усиление. СКА всё межсезонье чистил платёжку и выжидал — теперь стало понятно, для чего клуб был в основном тих на рынке. Ларионову достался топовый нападающий, сама команда за это усиление ничего не заплатила, да и оклад Голдобина, по данным СМИ, составляет всего 45 млн рублей. Конечно, к этому прибавляются дополнительные расходы от бонусной части (например, по 25 млн рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров регулярки и в тройку лучших снайперов регулярки; до 40 млн за достижение планки в 60 очков, а также несколько более мелких бонусов), но даже так это всё ещё отличный контракт, в котором значительная часть — это потенциальные выплаты, привязанные к личным результатам. То есть если Голди будет помогать команде, то и денег заслужит. Если же нет, то СКА сэкономит.

Что касается Николая, он также может выиграть от этого перехода. Ларионов точно найдёт способы максимизировать эффективность нападающего. Самому Голдобину должно быть комфортно работать вместе с легендой хоккея. Кроме того, нынешний СКА не избалован звёздами, так что форварду наверняка достанется роль лидера.

Главными пострадавшими здесь остаются болельщики «Спартака». Голдобин — отличный хоккеист, звезда лиги. Главная звезда красно-белых. Но важно даже не это. Важно, что Николай — классный парень, умеющий создавать доброжелательную атмосферу. Голди влюблял фанатов в себя — а вместе с тем и в клуб. Он отдавался за красно-белый ромбик и горел желанием играть за «Спартак».

Николай Голдобин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Этим летом на турнире по паделу удалось пообщаться с Николаем. Помимо всего прочего, узнал у него, какие ощущения он испытывает от игры за «Спартак». Голдобин, очевидно, связывал своё будущее с красно-белыми: «Только хорошие. Я думаю, всё равно в общем в регулярке порадовали болельщиков, сами получили какой-то опыт, поэтому у нас много чего ещё в будущем хорошего».

Что касается «Спартака», то тут тяжело дать конкретный ответ, как оценивать уход Николая.

С одной стороны, у красно-белых были основания для такого решения. Голдобин не самый стабильный нападающий, за 78 (37+41) очками в сезоне-2023/2024 последовали 55 (21+34) очков в минувшем чемпионате. Кроме того, в СМИ мелькали слухи о якобы недовольстве Николаем со стороны тренерского штаба. Да и контракт Голди подходит к концу в сезоне-2025/2026, переподписывать на тех же условиях он его вроде как не хотел, а бесплатно терять хоккеиста никому не хочется. Особенно «Спартаку».

Да и, как отмечается в СМИ, красно-белые всё-таки получат нескольких хоккеистов СКА. Официально Голдобин ушёл в Санкт-Петербург бесплатно, но, как сообщают, у клубов будет нечто вроде джентельменского договора, согласно которому в Москву отправятся несколько молодых игроков с берегов Невы.

С другой стороны, «Спартак» теряет топ-нападающего, который, несмотря на спад в статистике, всё ещё является лучшим бомбардиром команды, а также человека, который любил красно-белых и отдавался полностью за ромбик. С игровой точки зрения конкретно на его место никого не взяли, с человеческой — пока непонятно, кто заменит его в плане создания приятной атмосферы в команде.

Впрочем, агент Николая Сергей Исаков с оптимизмом встретил переход хоккеиста в СКА. Мне удалось пообщаться со специалистом после объявления о том, что санкт-петербургский клуб забрал Голдобина.

— Спасибо руководству «Спартака» и руководству СКА за то, что нашли общий язык, общее понимание. Коля продолжит карьеру, будет радовать санкт-петербургских болельщиков. А московским болельщикам большое спасибо за поддержку и любовь!

— У вас уже было какое-то общение с руководством СКА?

— Ещё нет. Предварительно завтра я поеду к ним туда, в Санкт-Петербург. Встречусь с руководством СКА перед тем, как Коля туда приедет. Поэтому завтра только буду разговаривать.

— В СМИ ходила информация об интересе «Барыса» к Николаю. Насколько реален был такой переход?

— Мне сложно это комментировать, потому что я хоть и слышал про это, но, честно говоря, подробностей не знаю. Не знаю, насколько было глубокое понимание, как они будут использовать Колю. Поэтому комментировать-то особо нечего. Но, наверное, это не игрок для «Барыса» на данный момент. Коле нужна команда, стремящаяся к победе в Кубке Гагарина и к совершенству, нежели команда, которая будет идти в середине таблицы. СКА — это всё-таки элитный клуб нашего хоккея.

— Сейчас, мне кажется, Николая вполне можно назвать звездой лиги — думаю, в топ-3.

— Да, согласен.

Николай Голдобин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вы говорили, что Николай может продолжить карьеру в НХЛ. Будет ли всё ещё рассматриваться такой вариант в дальнейшем?

— Сейчас уже нет в этом году, а дальше — поживём, увидим. На данном этапе уже совершенно точно нет. Он поедет в СКА, и мы будем исходить из того, насколько успешно сезон пройдёт, насколько успешно пройдут переговоры с руководством СКА о новом контракте. Будем отталкиваться от этого.

— Было бы интересно однажды вновь увидеть Николая в НХЛ.

— Он уже играл в НХЛ. Пять лет там пробыл. Коля же был задрафтован «Сан-Хосе» в первом раунде, выступал за «Шаркс», за «Ванкувер». Он был в НХЛ и достаточно успешно играл там какой-то период времени. Поэтому интересно — да, но это «интересно» уже осталось в воспоминаниях, к сожалению, — рассказал мне Исаков.

Однако, несмотря на некоторые плюсы и, видимо, полюбовное расставание, в целом уход Голдобина — это большая потеря для «Спартака». Возможно, именно она будет стоить красно-белым реальной борьбы за Кубок Гагарина — тем более если учесть, что Николай ушёл к конкурентам. Если красно-белые не возместят потерю (а пока непонятно, будут ли хоккеисты из СКА достаточным усилением), то им уж точно придётся забыть о Кубке Гагарина.

Вот только кто сумеет возместить потерю лучшего бомбардира и главной звезды команды?

