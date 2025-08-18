Финна заклевали на родине за игру в России. От его нового клуба ушёл спонсор

Теэму Пулккинен после начала СВО стал единственным финном, который не побоялся остаться в России и играть в КХЛ, несмотря на огромное давление на родине. Он всегда был прост и честен в своих мотивах – политика ни при чём, он – игрок, которому надо зарабатывать деньги и кормить семью. И играл он не спустя рукава, а хорошо выполнял свою работу.

Он отыграл ещё два сезона – в «Тракторе» и «Куньлуне», а последний год провёл, разъезжая по клубам Европы – Германия, Словакия, Швейцария. В родную Финляндию вернулся только теперь, и на него сразу же ополчились (хотя, конечно, стрелы критики летели в него и до этого).

«Я искренне извиняюсь. Остаться в КХЛ было неправильным выбором»

Неделю назад он подписался с клубом второй лиги, в своём родном городе — «Кикко-Вантта» — и сразу же дал покаянную пресс-конференцию. «Я бы хотел искренне извиниться за свой выбор в пользу игры в КХЛ. Конечно, я сам несу ответственность за то, что остался там, и это был исключительно мой выбор. Оглядываясь назад, легко сказать, что это был неправильный выбор. Но в то время я думал, что просто делаю свою работу и получаю за это хорошую зарплату. Деньги были моим главным мотивом, я это не отрицаю. Я остался там ради денег, а когда заключил новый контракт в КХЛ, на меня обрушилось столько критики в СМИ, что я подумал, хуже не станет.

Последние полтора года моя жизнь очень сильно изменилась, если сравнивать с тем, что было лет 10 назад. Я прохожу терапию, решаю свои проблемы, и теперь мои ценности изменились. Чувствую, что сейчас стал лучше как человек, стараюсь быть лучшей версией себя. Последние полтора года многому меня научили. Если опираться на мои нынешние ценности, то решение было неправильным. Понимаю, что люди злятся на меня. Мне было бы легче молчать, чем разговаривать об этих вещах, однако я вернулся сюда, и теперь эта тему снова обсуждают. Я несу ответственность за свои решения», — заявил Пулккинен.

«Мы не в суде, Пулккинен — не преступник, но морализаторы свирепствуют»

Руководству «Киико-Вантта» тоже пришлось объясняться перед общественностью. «Скажу прямо, решение было не из лёгких. Однако мы провели всеобъемлющую оценку и анализ рисков, обсудили это с владельцами, советом директоров, сотрудниками и с партнёрами. Мы не в суде, и Пулккинен не сделал ничего криминального, но морализаторы свирепствуют. Он принимал решения, о которых сейчас жалеет, однако в первую очередь он выполнял свою работу», — говорил председатель совета директоров клуба Ансси Аура.

Но прошло всего несколько дней, и «Киико-Вантта» лишился своего основного спонсора – медицинской компании «Пихлаялинна». Прямо причину резкого разрыва соглашения там не назвали, но понятно, что ей стал Пулккинен. «Мы считаем, что действия клуба «Кикко-Вантаа» не соответствуют нашим ценностям», — цитирует Iltalehti представителя компании-спонсора Туула Лехто.

Впрочем, в клубе говорят, что не собираются сдавать назад и выгонять опального финна, а финансирование у них стабильное и идёт из разных источников: «Решение «Пихлаялинна» имеет финансовое значение, но ещё больше – символическое, так как контракт расторгает один из основных спонсоров. Однако мы были готовы к такой реакции и работаем над тем, что это финансово не ударит по клубу.

Но хочу отметить, что некоторые другие спонсоры отреагировали совершенно противоположным образом и захотели поддержать Пулккинена. Наш выбор – простить его и дать ему новый шанс», — заявил Аура.