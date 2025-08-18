«Локомотив» одержал первую победу при Хартли, СКА забрал Голдобина. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 18 августа.

Финский клуб лишился спонсора после подписания контракта с вернувшимся из КХЛ Пулккиненом

«Кикко-Вантаа», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Финляндии по хоккею, лишился спонсора из-за подписания контракта с бывшим игроком КХЛ. Ранее состав команды пополнил Теэму Пулккинен. Ранее Пулккинен извинился за своё решение остаться играть в КХЛ.

«Мы считаем, что действия клуба «Кикко-Вантаа» не соответствуют нашим ценностям», — цитирует Iltalehti представителя компании-спонсора Туула Лехто.

В КХЛ Теэму Пулккинен поиграл за «Трактор», «Локомотив», московское и минское «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар». Всего он провёл 319 матчей, в которых забросил 104 шайбы и сделал 82 голевые передачи.

СКА забрал нападающего Николая Голдобина из списка отказов

СКА забрал нападающего Николая Голдобина из списка отказов, сообщает пресс-служба КХЛ. Ранее форварда туда поместил «Спартак».

В минувшем сезоне Голдобин провёл за «Спартак» 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи. Действующий контракт 29-летнего нападающего с московским клубом был рассчитан до конца сезона‑2025/2026.

Всего в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и в Кубке Гагарина Голдобин набрал 277 (120+157) очков в 339 матчах.

Ранее агент Сергей Исаков, представляющий интересы Голдобина, рассказал, что не был удивлён решением «Спартака» выставить нападающего на драфт отказов, отметив, что в КХЛ достаточно клубов, у которых есть желание добавить Николая в свой состав.

«Локомотив» обыграл «Торпедо» в первом товарищеском матче под руководством Боба Хартли

В Ярославле на стадионе «Локомотив» завершился товарищеский матч между «Локомотивом» и нижегородским «Торпедо». Победу одержали ярославцы со счётом 2:1.

На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Ярослав Лихачёв, которому ассистировали Александр Волков и Илья Николаев. На 16-й минуте новичок «Торпедо» Бобби Нарделла сравнял счёт во встрече с передач Сергея Гончарука и Василия Атанасова. На старте третьего периода большинство реализовал форвард «Локомотива» Денис Алексеев, которому ассистировали Мак Холлоуэлл и Степан Никулин.

Отметим, что это был первый матч «Локомотива» под руководством нового главного тренера Боба Хартли.

СКА и «Спартак» оформили сделку с участием Григория Кузьмина и ещё четырёх хоккеистов

Пресс-служба «Спартака» сообщила о заключённой сделке со СКА. В обмен на права на вратаря Платона Задорожного в СКА «Спартак» получает нападающего Григория Кузьмина, нападающего Арсения Ильина, а также права на нападающего Максима Грошева, права на вратаря Руслана Хажеева и денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 22-летний Кузьмин набрал 21 (8+13) очко в 37 матчах КХЛ, также в активе игрока 111 (34+77) очков за 110 игр в ВХЛ. На счету 17-летнего Ильина — 46 (21+25) очков за 98 матчей в МХЛ. 23-летний Грошев провёл последние два сезона за фарм-клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», набрав 45 (17+28) очков в 133 играх за «Сиракьюз» в АХЛ. 20-летний Хажеев в прошлом сезоне дебютировал в АХЛ, проведя 20 встреч за фарм-клуб «Каролины Харрикейнз».

Дубль Плотникова помог СКА одержать уверенную победу над ХК «Динамо» Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» завершился товарищеский матч между местными СКА и ХК «Динамо». Игра закончилась победой петербургских армейцев со счётом 5:2.

В составе СКА дублем отметился капитан Сергей Плотников, по одной заброшенной шайбе на счету Валентина Зыкова, Сергея Сапего и Никиты Зайцева.

Это первая контрольная встреча петербургского СКА в начавшейся предсезонке. Следующим турниром для клуба из Санкт-Петербурга станет Кубок имени Николая Пучкова, который пройдёт с 25 по 27 августа. В турнире также примут участие екатеринбургский «Автомобилист» и «Ак Барс» из Казани. Первый матч в регулярном чемпионате КХЛ СКА проведёт 6 сентября в Сантк-Петербурге против «Шанхай Дрэгонз».