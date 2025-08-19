Все довольны, все счастливы. Почему союз Голдобина и СКА видится почти идеальным?

Слухи, что Николай Голдобин не останется в «Спартаке» и перейдёт в другую команду, периодически попадали в медиапространство, однако к середине августа никакой конкретики не было. А когда она случилась, ахнули все – красно-белые выставили на драфт отказов лучшего бомбардира двух последних сезонов, который за два года в регулярке набрал 133 очка.

«Спартак», не получивший до этого предложения, которое бы его устроило, сделал смелый и, как тогда казалось, опрометчивый шаг. По регламенту КХЛ Николая могли забрать с драфта отказов в течение 48 часов, а приоритетное право на приобретение форварда было у «Барыса», который стал последним по итогам предыдущего чемпионата.

Но до столицы Казахстана, на счастье самого Голдобина, он не доехал, высадившись в команде, больше всего заинтересованной в его приобретении. Речь, как все поняли, о СКА.

Петербуржцы забрали с драфта отказов элитного по меркам КХЛ форварда со скромной зарплатой (хоть и с неплохими бонусами) и предоставили его тренеру, который очень рассчитывает на Голдобина. Идеально? Конечно!

Но затем за целого Платона Задорожного петербуржцы отдали Григория Кузьмина, Арсения Ильина, а также права на Максима Грошева и Руслана Хажеева. Тогда-то и стало понятно, что де-факто это компенсация за Голдобина.

Почему эта сделка выглядит идеально как для Николая, так и для СКА?

Армейцы получили креативного форварда, способного разрывать на уровне КХЛ и отлично подходящего под концепцию главного тренера, отдав взамен здорово проявившего себя, но оказавшегося ненужным Ларионову Кузьмина, молодого Арсения Ильина, которому только предстоит показать себя, а также права на игроков, пока находящихся в Северной Америке.

Хоть «пакет», отправившийся в Москву, и немаленький, однако действительно ценных на сегодняшний день активов СКА не отдал. От того же Кузьмина толку в ВХЛ было бы не особо много, так как вряд ли нападающий поднялся бы в основу. А уровень «вышки» Григорий совершенно точно перерос.

В случае с Голдобиным всё ещё более прозаично. Он попадёт в систему, полностью раскрывающую его лучшие качества – креатив в атаке. Игорь Ларионов даст Николаю полную свободу, которая для такого художника станет глотком свежего воздуха. К тому же, если учесть опыт Профессора в «Торпедо», за огрехи на своей половине площадки кары от тренерского штаба не последует. Такая уж философия у нового главного тренера СКА.

Важен будет и фактор психологический – с Голдобина спадут оковы давления, которые определённо периодически мешали ему в «Спартаке». Руководство в Петербурге выглядит пока что не таким эгоцентристским, как в московском клубе.

Николай Голдобин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

И давайте не забывать, что лучшего Голдобина мы видим обычно в первый год. Как раз в то время, когда ещё надо доказывать свою состоятельность в новом клубе – такое было и в «Металлурге», и в «Спартаке». Почему так происходит, может сказать только сам Николай, но кажется, что смена обстановки и новые вводные помогают ему перезагрузиться и очиститься.

Союз Игоря Ларионова и Николая Голдобина, которые лучшие результаты в своей карьере показывали в первый год на новом месте, может стать настоящей бомбой. Как на площадке, так и в информационном поле. Однако ещё более любопытно, как эти два человека отработают второй год, если такой шанс им вообще будет предоставлен. Опровергнут ли Николай и Игорь Николаевич засевшие в головах стереотипы или в очередной раз их подтвердят?