«Русский язык сложен. Но без него в России не обойтись». Интервью с канадцем из «Динамо»

Экс-нападающий «Амура» Девин Броссо в июне пополнил состав московского «Динамо», подписав однолетний контракт. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ из-за тяжёлой травмы канадский хоккеист провёл всего 33 матча, успев забросить 13 шайб и отдать девять результативных передач.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» 30-летний нападающий прокомментировал выбор столичного клуба в межсезонье, поведал о первом разговоре с главным тренером «Динамо» Алексеем Кудашовым, рассказал о любви к России и сложностях в изучении русского языка, назвал Льва Яшина одним из лучших вратарей в истории футбола и раскрыл планы на будущее.

«Все ждут от «Динамо» Кубок Гагарина»

– Вы новичок в «Динамо»: замечаете разницу между сборами в других командах и предсезонкой здесь?

– Чувствую себя хорошо в «Динамо». Всегда классно, когда приезжаешь на сборы с новой командой, знакомишься с игроками и сразу же заводишь новых друзей. Это сложные сборы, но, думаю, они объединяют нас как команду. Вижу, что этот тренировочный лагерь немного отличается от других. Мы очень тесно взаимодействуем на сборах и усердно работаем вместе каждый день, что делает наш коллектив сплочённым.

– Общались ли с кем-то из игроков перед переходом в «Динамо»?

– Общался с некоторыми ребятами, с которыми познакомился в ходе карьеры. Например, с Максимом Комтуа тренировался этим летом. Максим и Седрик Пакетт тоже из Монреаля, как и я. Это облегчило знакомство с одноклубниками. Впрочем, когда играешь три-четыре года в КХЛ, знакомишься и с другими ребятами в лиге, поэтому здесь встретил уже много знакомых лиц.

– Разговаривали ли с главным тренером Алексеем Кудашовым? Можете сказать, что понимаете его требования?

– Говорили с ним, как только подписал контракт. У нас общие цели и ожидания от сезона. Было приятно заранее поговорить с тренером, постараюсь максимально помочь команде. Думаю, все ждут от «Динамо» победы в Кубке Гагарина.

«Если партнёрам нужна помощь, не постесняюсь и не отступлю»

– Многие отмечают ваш эмоциональный, временами агрессивный стиль игры, иногда сравнивая с Комтуа. Как думаете, вы похожи?

– Болельщики увидят, что мы играем в похожем стиле – жёстко опекаем игроков соперника. Всегда стараюсь сделать для победы всё, что в моих силах. Поэтому эмоции иногда берут верх.

– Однажды вы даже подрались с вратарём…

– Да, в прошлом году. Новый опыт для меня. Но, думаю, это часть игры, драка в том матче вытекала из логики встречи. Знаете, это точно не то, что я ищу, однако иногда это просто способ помочь команде. Если моим партнёрам нужна помощь, не постесняюсь и не отступлю.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

– Иногда тренеры не одобряют чрезмерную эмоциональность.

– Думаю, тренеры знают меня как эмоционального игрока и всё понимают, поэтому особо не переживают по этому поводу. Как уже сказал: драки — это не то, к чему я стремлюсь. Но уверен, что ребята и болельщики оценят мою вовлечённость.

«Мне понадобится большая удача, чтобы снова забить из средней зоны»

– Прошлый сезон у вас получился рваным – провели не так много игр и набрали очков меньше, чем хотелось бы. Анализировали причины?

– Это был сложный сезон. У «Амура» не всё получалось, плюс я получил травму – и выбыл почти на 40 матчей. Морально тяжело, когда команда долго не забивает, а именно такой период у нас был на старте сезона. Но сейчас я счастлив, что нахожусь в «Динамо», и смотрю только вперёд.

Мэтт Джурасик, Девин Броссо Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

– Несмотря на сложности, был и один запоминающийся момент – вы забросили «Барысу» шайбу из средней зоны. Как это произошло? Постараетесь повторить этот трюк в «Динамо»?

– Хорошо помню тот момент. Был конец периода, время уже на исходе – просто поднял глаза, увидел, что осталась всего пара секунд, и изо всех сил бросил по воротам. Немного повезло, однако получилось здорово. Конечно, хотел бы это повторить, но мне понадобится большая удача, чтобы сделать это вновь.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

– Была ли возможность перейти в «Динамо» раньше – ещё перед началом прошлого плей-офф? В Москве ходили разговоры, что у клуба был к вам серьёзный интерес в дедлайн.

– Не могу сказать, так как полностью фокусировался на игре. Знаю, что слухи действительно ходили, и у меня могло быть несколько вариантов. Как вышло – так вышло. Главное, что теперь я нахожусь в команде, у которой есть все шансы на титул. Завоевать Кубок Гагарина с «Динамо» – моя цель номер один.

«Жизнь в Хабаровске помогла мне дополнить знания о русской культуре»

– Насколько тяжело было летать на такие большие расстояния во время выступлений за «Амур»?

– Было нелегко, дело не только в самих перелётах, но и в смене часовых поясов. Особенно сложно приходилось по возвращении в Хабаровск – ты как будто теряешь весь день. Рад, что в этом году не придётся проходить через это так часто.

– В Хабаровске особая атмосфера и своя кухня. Успели полюбить икру?

– Конечно. Успел попробовать её ещё в Москве, когда играл за «Куньлунь». Жизнь в Хабаровске помогла дополнить знания о русской культуре, дегустация блюд – один из ключевых моментов в понимании традиций страны.

Девин Броссо Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

– Чем особенно порадовал Хабаровск?

– Когда впервые ехал в Хабаровск, не знал, чего ожидать. Но город оказался очень приятным, в нём живут приветливые люди. Обычно, когда приезжаешь в другой город на гостевую игру, нет времени на осмотр достопримечательностей. Во время выступлений за «Амур» удалось насладиться красивыми берегами реки, пообедать в ресторанах и кафе.

– Не могу не задать печальный вопрос. В прошлом году вы играли под руководством Андрея Мартемьянова. Недавно он ушёл из жизни. Каким его запомнили?

– Мартемьянов тренировал нашу команду не столь долго. Могу сказать, что благодаря своей харизме он умел зарядить всех вокруг. Новость о его кончине была шоком для меня.

«Лев Яшин – один из лучших вратарей в истории футбола»

– «Динамо» – титулованный статусный клуб. Ощущаете ли уже давление?

– Давление всегда бывает, когда играешь за такой большой клуб, как «Динамо». Лично меня это ещё больше мотивирует. Приложу все усилия, чтобы порадовать наших болельщиков.

– У «Динамо» необычная арена: хоккейная площадка соединена с футбольным стадионом. Может, уже успели погулять по арене?

– Пока нет. Недавно узнал, что там есть и торговый центр. Выглядит впечатляюще. В Северной Америке футбол не так популярен, но я всё равно слежу за ним. Нынешних футболистов «Динамо» пока назвать не могу. Зато знаю легенду клуба Льва Яшина, это один из лучших вратарей в истории.

– Будет ли особый настрой на матчи с «Амуром»?

– Мне кажется, каждая игра с бывшим клубом особенная. Можно сказать, что я их жду и надеюсь на победы. Впрочем, такие чувства наверняка есть у каждого. Фредди Классон и Максим Мамин ведь тоже будут противостоять ЦСКА.

Девин Броссо, Адам Кленденинг Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Люблю Москву: больше всего нравится ходить на рождественский фестиваль»

– В это межсезонье «Куньлунь», за который вы выступали до «Амура», сменил название на «Шанхай Дрэгонс» и будет играть домашние матчи в Санкт-Петербурге. Удивлены такому повороту событий?

– Думаю, их цель – однажды вернуться в Шанхай. Посмотрим, что будет дальше. У них всё новое: название, игроки, тренер, арена. Поэтому играть с ними в новом сезоне будет особенно интересно.

– К Москве уже привыкли, играя за «Куньлунь»?

– О да, люблю Москву. Это один из самых красивых городов мира. Рядом с ним отыграл пару лет, теперь мне удалось сюда вернуться. В Москве прекрасные люди и особенная кухня, а у «Динамо» ещё и отличная поддержка фанатов. Счастлив жить тут.

– Какие места для прогулок в Москве самые любимые?

– Больше всего нравится ходить на рождественский фестиваль, который проходит каждый год на Красной площади. Очень хочу посетить его и в этот раз, если появится возможность. Также люблю ходить в бани и кафе.

Девин Броссо Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

– После тренировки вы общались с Седриком Пакеттом. Недавно он стал гражданином России. Не думали сами о такой возможности?

– Пока не было таких мыслей. Разговоров на эту тему представители команд со мной не заводили. Но говорил с Седриком и знаю, что он рад такому решению. В прошлом году я играл с Кэмом Ли, который тоже стал россиянином. Это был важный момент для него.

– Русский язык учите?

– Стараюсь по мере возможности. Русский сложен для изучения. Однако с русскоязычными товарищами по команде, болельщиками и персоналом без знания языка в России просто не обойтись.

«Демидов – невероятный хоккеист. Он добьётся успеха в НХЛ»

– Следите ли за североамериканскими лигами, в том числе НХЛ?

– Из-за разницы во времени это довольно тяжело. Отдельные матчи иногда успеваю посмотреть. Даже моей семье и моим друзьям гораздо проще смотреть матчи КХЛ, чем мне – НХЛ.

– Видите ли разницу между стилями игры в КХЛ и НХЛ?

– Никогда не играл в НХЛ, но могу сказать, что вижу разницу между североамериканским и российским хоккеем. Здесь много очень быстрых и обученных игроков. Конечно, и в Северной Америке такое есть, и всё же различия существуют.

– Есть ли команда в НХЛ, за которой следите особо?

– Сложно родиться рядом с Монреалем и не болеть за местную команду. До сих пор смотрю матчи «Канадиенс» и обсуждаю их со своими родными и близкими.

– Молодой российский талант Иван Демидов как раз проведёт первый полноценный сезон за «Монреаль». Как оцените его игру?

– Жду с нетерпением. Друзья спрашивали меня о нём. Не раз говорил, что он невероятный хоккеист. Да, Иван молод, но, уверен, справится с давлением и добьётся успеха.

– Долго ему придётся привыкать к особенностям новой лиги?

– Мне кажется, нет. Смотрел несколько матчей с его участием в конце прошлого сезона. Он очень умный и обученный игрок с великолепным катанием. Поэтому никаких проблем с адаптацией возникнуть не должно. Главное – будет возможность проявить себя.

– Знаю, что у вас очень хорошее образование. Расскажите об этом чуть подробнее.

– Я окончил университет Кларксона в США, направление «Финансы и бизнес».

– Удавалось заниматься или следить за другими видами спорта параллельно с учёбой?

– Люблю гольф, до сих пор смотрю по мере возможности. И, конечно, американский футбол.