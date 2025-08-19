«Встаю и думаю: «Сейчас я набью морду этому парню». 4 россиян — в топе XXI века из Америки

Кто удостоился такой чести и почему? Объяснения от журналистов официального сайта НХЛ, а также классные байки от экс-хоккеистов.

Официальный сайт НХЛ начал 2025 год с грандиозной затеи. Журналисты решили составить символические сборные лучших хоккеистов каждой команды лиги за четверть века — по две пятёрки и два вратаря. Всего набралось 32 действующих клуба НХЛ плюс «Аризона Койотс». Несмотря на то что век начался 1 января 2001 года, в топе официального сайта лиги отсчёт вёлся с 1 января 2000-го по 31 декабря 2024-го.

Задумка удалась, поэтому теперь специалисты сайта пошли дальше: они составили свою символическую сборную первой четверти XXI века в НХЛ. В неё вошли хоккеисты, которые начали карьеру не раньше 1 января 2000 года.

В топе из 20 хоккеистов оказалось сразу четверо россиян! Кто же оказался в списке и почему?

Весь список

Специалисты сайта собрали состав из 20 игроков: 12 нападающих, шести защитников и двух вратарей. Их имена представлены в алфавитном порядке (в соответствии с английским алфавитом).

Почему же в список попали российские хоккеисты?

Павел Дацюк

Павел Дацюк Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Центральный нападающий занимает второе место по количеству матчей (953), голов (314), ассистов (604) и очков (918) за «Детройт» за первую четверть века. Он выиграл Кубок Стэнли в 2002 и 2008 годах, трижды подряд, с 2008 по 2010 год, становился обладателем «Селке Трофи» и четыре раза подряд, с 2005 по 2008 год, получал «Леди Бинг Трофи» за спортивное и джентльменское поведение, а также игровые качества. Дацюк завершил карьеру с показателем полезности «+249», что является шестым результатом в лиге за четверть века. Дацюк был включён в список 100 величайших игроков НХЛ.

«Когда я общаюсь с парнями, которые много играли против Павла в его лучшие годы в «Детройте», думаю, что Дацюк — суперзвезда, о которой говорили меньше всего в истории хоккея. Он доминировал и в защите, и в нападении. Павел был волшебником. Из-за этого он и получил такую кличку. То, как он двигался, обчищал соперников и убегал в контратаки, — это выглядело странно.

Помню, заезжаю как-то в угол площадки, думаю о том, как бы сыграть, как выгляжу со стороны. Я захожу с ним в угол и думаю: «О, эта шайба моя. Он пропускает меня первым, чтобы я её забрал, да?» Так вот. Он добрался до неё первым. Я хитую — ему хоть бы хны, он с места не сходит! Подбиваю его клюшку — ничего, клюшка просто не движется! Дацюк был очень силён, особенно в плане владения клюшкой. Всё в нём было таким по-хорошему хитрым — настолько, что я просто сомневаюсь, что он получил достаточно внимания за то, насколько был хорош», — сказал аналитик NHL Network Майк Рапп.

Никита Кучеров

Никита Кучеров Фото: Mike Carlson/Getty Images

Кучеров, вероятно, станет рекордсменом «Тампы» по количеству набранных очков. К началу сезона-2025/2026 он занимает второе место по этому показателю, имея в своём активе 994 очка, а также первое – среди нападающих по количеству передач (637) и четвёртое – по количеству голов (357). В сезоне-2018/2019 Кучеров взял «Харт», «Арт Росс» и «Тед Линдсей». Форвард также выигрывал «Арт Росс» в каждом из последних двух кампаний и «Тед Линдсей» – в прошлом сезоне. Кучеров набирал не менее 113 очков в каждом из последних трёх чемпионатов и разделил пятую строчку по количеству очков в среднем за матч в регулярках за четверть века (1,22) и шестое — в плей-офф (1,14).

Евгений Малкин

Евгений Малкин Фото: Adam Hunger/AP Photo/ТАСС

Будучи трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), Малкин может похвастаться впечатляющим послужным списком, включающим в себя «Колдер» в сезоне-2006/2007, «Конн Смайт» в 2009 году, «Харт» и «Тед Линдсей» в сезоне-2011/2012, а также «Арт Росс» в сезонах-2008/2009 и 2011/2012. Центрфорвард «Питтсбурга» занимает четвёртое место по количеству очков за первую четверть века, набрав 1327 (506+821) очков, он уступает только Сидни Кросби (1637), Алексу Овечкину (1577) и Джо Торнтону (1459).

«Что делает Малкина таким великим? Он яростный противник. Да, мы будем часто использовать такое определение в нашем шоу, ведь именно это делает парней великими. Они талантливы, но, чёрт возьми, они так хотят побеждать!

Расскажу одну короткую историю про Джино. «Питтсбург» взял Кубок в 2009-м, летом того же года я подписал контракт с «пингвинами». Так вот. Мы проводим летние тренировки, катаемся на льду. Там полно парней. А Джино словно просто танцует. Мы проходим через нейтральную зону, я на бэкчеке, поднимаю клюшку, отбираю шайбу и начинаю движение в другую сторону. И вот я прохожу метра два-три и вдруг получаю плечом прямо в подбородок. Смотрю — это Джино! Он снёс меня хитом с ног.

Я встаю и думаю: «Сейчас я набью морду этому парню».

Окей, я не могу драться с игроком уровня всей франшизы. Но суть в том, что Джино подошёл ко мне после этого и… извинился, прикиньте! Он просто хочет побеждать, хочет доминировать при любой возможности.

Я никогда не видел — даже, наверное, сейчас — более доминирующего выступления, чем его в плей-офф 2009 года. А я тогда болел за «Нью-Джерси», следя за плей-офф со стороны. Малкин абсолютно доминировал, выиграл «Конн Смайт». Он набрал 36 очков — и сделал это всего за 24 матча! Мы видим, что сейчас делает Коннор [Макдэвид], и он лучший игрок в мире, но, при всём уважении, сейчас всё по-другому. Джино делал нечто похожее задолго до этого. Когда этот парень включался, он доминировал, он физически доминировал. Чувак, он был силой!» — сказал Рапп.

Ведущий шоу добавил: «Его габариты и мастерство — это сочетание, которое заставляет его действия и катание выглядеть такими непринуждёнными, такими шелковистыми. При таких размерах это впечатляет».

Александр Овечкин

Александр Овечкин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Овечкин вошёл в список 100 величайших игроков НХЛ, а в прошлом сезоне стал лучшим снайпером в истории лиги, забив 895-й гол и обойдя Уэйна Гретцки. Форвард «Вашингтона» трижды брал «Харт» (2007/2008, 2008/2009, 2012/2013), по разу – «Колдер» (2005/2006), «Арт Росс» (2007/2008), а также «Конн Смайт» (2018), когда, будучи капитаном «Кэпиталз», Алекс привёл клуб к первому Кубку Стэнли. Овечкин девять раз выигрывал гонку снайперов НХЛ, 19 раз забив 30+ голов, 14 раз — 40+, девять раз — 50+, ещё один раз — 60+.

«Да, я унёс с собой частичку истории, оказавшись на льду, когда Овечкин сравнялся с Гретцки по количеству голов. Этот момент я никогда не забуду до конца своей жизни. Я сказал себе перед матчем: «Пожалуйста, просто не окажись на льду, когда он сравняется с Гретцки!» И вот я в слоте — а шайба летит в дальний угол. Но, знаете, это история.

Есть ли вообще хоть что-то, чего нельзя сказать об этом парне? Он элитный голеадор, он забрасывает отовсюду. Думаю, теперь, когда Ови стареет, он находит больше способов забивать. Он караулит на пятачке, забивает «грязные» голы, чаще убегает в контратаки, бросает с лёту. Теперь он находит путь к воротам, находит разные способы забивать.

Мне кажется, что мы не отдаём ему должное. Алекс — крупный и тяжёлый парень, однако он играет на форчеке, он хитует соперников, он лезет им в лицо. Он делает то, что нужно для форчека, помогает партнёрам по звену, находит способы отрабатывать в защите. Но Овечкина делает великим то, что он нашёл иные способы забивать голы. Именно поэтому он такой элитный игрок», — сказал бывший нападающий ряда клубов НХЛ Патрик Марун, игравший за «Чикаго», когда Овечкин повторил рекорд Гретцки.

